México

¿Morena tomó por sorpresa a los designados para ir por gubernaturas? Esto explicó Ariadna Montiel

La dirigente nacional del partido oficial aseguró que solo siguen la ruta ya trazada por la Comisión de Elecciones

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, no negó que tomen por sorpresa a quienes ganan las encuestas internas, porque les avisan un día antes que serán coordinadores. Crédito: X/ @crtzpolitica
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Este miércoles, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, aclaró que el partido no se adelantó al proceso de designación de sus coordinadores estatales por la defensa de la transformación y la soberanía; es decir, las y los candidatos a gubernaturas en 2027.

En conferencia de prensa, en la Ciudad de México, la lideresa nacional guinda descartó que su movimiento haya tomado decisiones precipitadas sobre el nombramiento de cinco coordinadores estatales: Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

Cabe señalar que Morena lleva rato sin respetar los tiempos oficiales del proceso electoral, ya que se han adelantado a la hora de presentar a quienes, eventualmente, serán sus candidatos a diferentes cargos, en este caso, las 17 gubernaturas que estarán en juego durante los comicios de 2027.

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Ariadna Montiel rechaza que Morena adelantará presentaciones de “corcholatas”

Al ser cuestionada sobre si Morena se adelantó a la hora de presentar a sus “corcholatas” estatales, porque trascendió que algunos coordinadores presentados ayer fueron notificados sobre su designación solo 24 horas antes.

La dirigente nacional dejó en claro que nunca se adelantaron, porque el movimiento solo va siguiendo una hoja de ruta, que ya está trazada. También detalló que siempre han avisado, a los eventuales coordinadores, un día antes de que los presenten de manera oficial.

“Aviso a los demás estados, pues les avisaremos cuando vaya a ser cada tema un día antes. Eso siempre ha sido así, no es nuevo.

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Ariadna Montiel rechazó que Morena tome decisiones apresuradas a la hora de elegir a sus eventuales candidatos. (Captura de pantalla)
Ariadna Montiel rechazó que Morena tome decisiones apresuradas a la hora de elegir a sus eventuales candidatos. (Captura de pantalla)

“No adelantamos ningún proceso, más bien, se combinaron los asuntos, tenemos planteada una ruta dentro de la comisión e iniciamos con estos estados, será parte de nuestra definición y han sucedido algunas cosas.

“Pero nosotros tenemos una ruta marcada, que hemos venido platicando con la comisión y con la compañera Citlalli (Hernández) para ir avanzando en el proceso. No tenemos ningún adelanto, efectivamente, les comunicamos un día antes a todos, pero así ha sido, así fue y así será. Hay que estar listos todos y atentos cuando les toque”, explicó Ariadna Montiel.

Presentación de coordinadores es un proceso

Montiel Reyes también explicó que todo es parte de un proceso, respecto a las designaciones de sus coordinadores estatales de la defensa de la transformación, que inicia con la elección de los aspirantes que participan en la encuesta.

En algo que es obvio, los que ganen dicha encuesta serán presentados como coordinadores estatales, tal y como ya ocurrió con Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez, en Campeche; Rosa Bayardo, en Colima; Santiago Nieto, en Querétaro, e Imelda Castro, en Sinaloa.

“Todo es parte de un proceso, no es todo junto. Entonces vamos a ir avanzando”, agregó la líder guinda.

Morena elige a Santiago Nieto como su perfil rumbo a Querétaro 2027.
Morena elige a Santiago Nieto como su perfil rumbo a Querétaro 2027.

MC acusó de fraude a la ley a Morena

En medio de la presentación de quienes se convertirán en candidatas y candidatos de Morena a diversas gubernaturas, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clementes Castañeda, acusó al oficialismo de hacer fraude a la ley.

Ayer, a través de su cuenta de X, el senador naranja llamó a las autoridades electorales y al Instituto Nacional Electoral (INE) a frenar estas simulaciones y garantizar piso parejo rumbo al proceso electoral 2027.

“Lo que Morena está haciendo al nombrar a sus virtuales candidatos a las gubernaturas es un fraude a la ley. Están queriendo sacar ventaja a la mala: cambian el nombre a ‘coordinadores’, posicionan perfiles, construyen candidaturas y hasta descuidan las responsabilidades públicas que hoy tienen, todo para adelantarse a los tiempos electorales.

El senador de PT, Clemente Castañeda, acusó a Morena de hacer fraude a la ley por presentar a tres candidatos. Crédito: X/ @ClementeCH
El senador de PT, Clemente Castañeda, acusó a Morena de hacer fraude a la ley por presentar a tres candidatos. Crédito: X/ @ClementeCH

“La ley no es sugerencia. El INE y las autoridades electorales deben poner un alto a estas simulaciones y garantizar piso parejo”, expresó Castañeda.

Pese a todos los problemas que vive el partido, Ariadna Montiel aclaró que Morena no adelantó la presentación de sus coordinadores estatales, pues respetan el proceso interno trazado, no el de las autoridades electorales.

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