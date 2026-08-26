México

Sergio Mayer exige expulsar a Ese Pérez y Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México, como ocurrió con Niurka en Big Brother

El actor y diputado pide que la producción expulse a los habitantes, como hicieron con Niurka en Big Brother VIP cuando rompió la regla del aislamiento

Hombre con cabello gris y barba, sonriendo y mirando a la derecha, vestido con blazer rojo, chaleco azul y camisa celeste, sentado en un sofá rojo con fondo colorido borroso
El actor recordó el suceso con Niurka y señaló que los habitantes de esta temporada deben sufrir las mismas consecuencias. (Sergio Mayer: Instagram)
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Sergio Mayer exige la expulsión directa de Ese Pérez y Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México tras el contacto que ambos tuvieron con personas del exterior durante su estancia en El Exilio.

Mayer pone como precedente el caso de Niurka, a quien él mismo vio salir del juego hace 22 años por violar la misma regla en Big Brother VIP.

Sergio Mayer, finalista de la primera temporada del reality y quien participó junto a Niurka en aquella edición de Big Brother VIP, señaló que la situación no requiere votación del público ni de los habitantes de la casa: la producción debe actuar de oficio, como ocurrió en 2004.

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“Cuando Niurka salió expulsada, ustedes se acuerdan, hace veintidós años hicimos Big Brother y Niurka violentó también una de las reglas porque se subió y tuvo contacto con Bobby Larios en ese momento. Y Niurka salió expulsada, no hubo necesidad de votar. Simplemente, Big Brother la expulsó por haber violentado una de las reglas de la casa primordiales, que era no tener contacto con el exterior”.

El paralelismo que traza Mayer no es casual, él estuvo dentro de la casa cuando ocurrió aquella expulsión y fue uno de los participantes que ayudó a Niurka a regresar al interior después de que trepó la barda.

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La voz del gran hermano anunció entonces la decisión con una frase que los medios han repetido desde entonces: “Niurka, por haber violado una norma fundamental de este reto, tienes que abandonar la casa en este momento por la puerta del almacén, para siempre”.

Niurka
MEXICO, D.F. 30MAYO2004.- Niurka Marcos fue expulsada del programa de televisión Big Brother VIP por infringir las normas de la casa (salir de ella). FOTO: TELEVISA

Lo que hizo Niurka en Big Brother VIP hace 22 años

La vedette cubana participaba en Big Brother VIP, en 2004, cuando escaló la barda de las instalaciones para tener contacto con el exterior.

La motivación, según ella misma relató años después, fue escuchar a su hijo Kiko Marcos gritarle con un altavoz desde afuera.

“Kiko es muy introvertido, más en aquella época que estaba chico, entonces se pone con un altavoz, me pusieron un petardo en el fundill*, me subí el muro como de tres metros y medio, me subí en la maceta, luego en la base de la cámara y luego un metro pa’ arriba, me brinqué la barda y me salí a ver a mi hijo”, relató Niurka.

También influyó su entonces pareja, Bobby Larios, con quien buscó tener contacto durante el aislamiento.

La producción interpretó la acción como una violación deliberada del principio central del formato y la expulsó sin pasar por ningún mecanismo de votación.

Fue la primera participante en la historia del programa en salir por indisciplina.

Niurka
MEXICO, D.F. 30MAYO2004.- Niurka Marcos fue expulsada del programa de televisión Big Brother VIP por infringir las normas de la casa (salir de ella). FOTO: TELEVISA

¿Qué hicieron Ese Pérez y Luis Chaparro en El Exilio?

Los dos participantes fueron enviados a El Exilio junto a Yanet García como resultado de la dinámica conocida como La Mudanza, en la que el público los eligió como los “muebles” de la temporada por no generar contenido dentro del encierro.

El Exilio es una zona más austera, estilo cabaña, ubicada cerca de un paraje boscoso que da a una carretera.

Esa ubicación permitió que fans del programa localizaran el lugar exacto y se acercaran a sus inmediaciones para gritar mensajes a los participantes.

Un video grabado desde abajo del Exilio y viralizado en TikTok muestra a Luis Chaparro comiendo junto a la cerca. Al notar la presencia de quienes grababan, fue a buscar a Ese Pérez y ambos se asomaron.

A eso se suma la presencia de Grupo Firme y Brincos Dieras en las afueras del Exilio para cantarle Las Mañanitas a Ese Pérez por su cumpleaños.

El vocalista Eduin Caz compartió en redes sociales que llegó con un camión y varios invitados para celebrarlo, e incluso llevaron un pastel.

La visita generó dudas adicionales entre los seguidores sobre si ese contacto también debería tener consecuencias dentro del juego.

Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro (Redes Sociales)
Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro (Redes Sociales)

La producción no se ha pronunciado

El reglamento de La Casa de los Famosos México establece aislamiento total: prohibición de teléfonos, internet y cualquier comunicación con personas del exterior.

Cualquier intento de contacto se tipifica como falta grave, merecedora de sanciones severas o expulsión directa.

Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro recibieron carritos
Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro recibieron carritos con información del exterior. (Captura de pantalla )

Un elemento que complica la decisión de la producción es que fueron los fans quienes acudieron al lugar y comenzaron a gritar, mientras Chaparro y Pérez se limitaron a asomarse y escuchar.

Hasta ahora, ni la producción ni Rosa María Noguerón han anunciado sanción alguna, mientras los seguidores del programa esperan una determinación que Mayer ya considera inevitable.

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