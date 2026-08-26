Rescatan a cuatro niños que eran explotados en una recicladora de Tultitlán, dos de ellos con reporte de desaparición activo. FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, rescató a cuatro menores de entre 7 y 12 años que eran explotados laboralmente en una recicladora del municipio de Tultitlán. La operación, ejecutada mediante una orden de cateo, culminó con la detención de dos adultos investigados por trata de personas en su modalidad de trabajos forzados.

El inmueble donde se realizó el operativo se ubica en la colonia Sierra de Guadalupe Buenavista. Ahí, los menores de 7, 9, 10 y 12 años respectivamente, eran obligados a separar y cargar materiales de reciclaje bajo jornadas que se extendían de domingo a viernes entre las 2 y las 6 de la tarde, y los sábados y en periodos vacacionales desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

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Explotación laboral desde enero de 2025

La investigación arrancó a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía. Según el expediente, desde enero de 2025 una adolescente de 13 años fue obligada por su madre, identificada como Tania “N”, a trabajar en el negocio de reciclaje propiedad de la pareja sentimental de esta, José Andrés “N”.

Rescatan a cuatro niños que eran explotados en una recicladora de Tultitlán, dos de ellos con reporte de desaparición activo (Imagen Ilustrativa Infobae) / FGJEM

Cuando alguno de los niños se negaba a trabajar, los investigados recurrían a la violencia física y psicológica para obligarlos a continuar.

El beneficio económico que obtenían Tania “N” y José Andrés “N” por la explotación de los menores oscilaba entre los 4 mil y los 9 mil pesos semanales. Fue la propia adolescente de 13 años quien solicitó ayuda a su padre para poder salir del domicilio, hecho que la Fiscalía tomó en cuenta al iniciar la investigación correspondiente.

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Dos menores tenían reporte de desaparición desde 2023

Entre los cuatro niños rescatados se encontraban dos hijos de José Andrés “N”, de 7 y 10 años, quienes figuraban con ficha de desaparición activa desde diciembre de 2023. El reporte nunca fue dado de baja, a pesar de que el propio detenido sabía el paradero de sus hijos y jamás informó a las autoridades de su localización.

Una vez concluido el operativo, la Fiscalía anunció que se realizará la baja de los boletines de búsqueda correspondientes a ambos menores.

Rescatan a cuatro niños que eran explotados en una recicladora de Tultitlán, dos de ellos con reporte de desaparición activo. FGJEM

Los cuatro niños fueron certificados médicamente y presentaban lesiones recientes y antiguas en diversas partes del cuerpo, principalmente en las manos. Al ser entrevistados, manifestaron que “trabajaban en el reciclaje de basura”. Quedaron bajo el resguardo del DIF municipal en tanto se determina qué familiares asumirán su cuidado, conforme al informe de redes de apoyo.

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El operativo y el aseguramiento del inmueble

La orden de cateo fue solicitada y obtenida por la Fiscalía ante la Autoridad Judicial una vez que se acreditaron los elementos de la investigación. El despliegue operativo contó con la participación conjunta de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y personal ministerial.

Rescatan a cuatro niños que eran explotados en una recicladora de Tultitlán, dos de ellos con reporte de desaparición activo. FGJEM

Al término de la diligencia, el inmueble fue asegurado y las investigaciones continúan en curso. Durante el cateo también fueron rescatados seis porcinos, cinco aves, una iguana, una cabra y un canino. Los animales quedaron bajo el cuidado de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que lleva a cabo las diligencias para la investigación correspondiente.

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Dos detenidos, pena de hasta 30 años

Tania “N” fue trasladada al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, mientras que José Andrés “N” ingresó al Centro Penitenciario de Cuautitlán. Ambos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, que determinará su situación jurídica.

Los dos investigados enfrentan cargos por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados en agravio de la adolescente de 13 años. De ser declarados responsables, podrían recibir una pena de hasta 30 años de prisión.