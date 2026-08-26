México

Cuarto Tulum estaría en riesgo por hacer complot para la nominación de La Casa de los Famosos 2026

Fans piden castigo para el cuarto liderado por Aldo Rendón, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa por hacer complot para la nominación de este miércoles

Cuatro personas posan sonriendo abrazadas en un patio decorado con muebles de colores.
Gema Garoa, Ese Pérez, Aldo Rendón y Karina Torres posan juntos durante su participación en el programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este miércoles 26 de agosto se llevará a cabo una nueva noche de nominación en La Casa de los Famosos México 2026, tras unos días de mucho movimiento dentro del reality show de Televisa, con la salida de Yanet García por “mueble” tras pasar un día en el exilio junto a Ese Pérez y Luis Chaparro.

Todo lo ocurrido desde el domingo de eliminación en la que se fue Moisés Peñaloza y posteriormente la dinámica de La Mudanza, movió las emociones y estrategias dentro del encierro, por lo que esta noche de nominación se perfila para ser atractiva.

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Sin embargo, el Cuarto Tulum estaría en riesgo de ir todos a la placa debido a que los fans acusan de complot a sus integrantes, liderados por Karina Torres, Aldo Rendón, Gema Garoa y Ese Pérez; ya que una de las reglas del encierro es no ponerse de acuerdo para dar votos en la nominación.

Cuarto Tulum hace complot y ponen apodos para nominar a los de Malibú

Cuarto Tulum hace complot para nominar a Malibú (Captura de pantalla)
Cuarto Tulum hace complot para nominar a Malibú (Captura de pantalla)

Las cámaras del 24/7 dejaron en evidencia un momento durante la noche en el Cuarto Tulum, cuando los integrantes comenzaron a ponerse de acuerdo de a quiénes nominar de la otra habitación, pero usando apodos para no ser evidentes.

Pese a su intento de ser discretos, la audiencia que sigue la transmisión en vivo se dio cuenta de a quiénes se referían y acusaron a Ese Pérez, Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa, Luis Chaparro y Brianda Deyanara de romper esa regla del reality. Memo Schutz también es parte del cuarto, pero no se escuchó en la conversación.

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¿Qué dijeron los de Tulum y a quiénes van a nominar?

Durante la charla, los habitantes de Tulum mencionaron tres apodos que serían los objetivos para recibir sus votos en la noche de nominación de hoy, y los fans rápidamente identificaron a quiénes se referían.

“Calvin Klein, Academia Militar y Jardín, ahí está, así nomás va a ser”, se escuchó en la conversación.

Yahir se traviste en La Casa de los Famosos México (ViX)
Yahir se traviste en La Casa de los Famosos México (ViX)

“Yo no le entiendo a Academia Militar”, dijo Gema Garoa, a lo que Ese Pérez respondió “me voy a ir temprano a dormir”, refiriéndose claramente a Yahir. La actriz aseguró que ese no porque está fuerte y ella también estará en la placa de nominados, recordando que Masad Altamimi la nominó directamente como líder.

De acuerdo con la conversación en redes sociales, los habitantes de Tulum se referían a Cynthia Klitbo (Calvin Klein), Yahir (Academia Militar) y Flor (Jardín).

Los usuarios de redes sociales pidieron a la producción encabezada por Rosa María Noguerón que estos habitantes recibieran un castigo por esto, y que todos fueran directo a la placa de nominados.

En la temporada 2 toda la casa se fue a la placa: el antecedente de complot en la nominación

Cabe recordar que algo parecido pasó en la temporada 2 de La Casa de los Famosos México, cuando los cuartos se pusieron de acuerdo de a quiénes y cuántos puntos darían a los integrantes de la habitación rival, usando apodos y códigos para intentar pasar desapercibidos.

Karime Pindter
Un mudra, el gesto que hizo Karime con las manos durante la noche de eliminación en La casa de los famosos (Foto: Recorte)

Durante la noche de nominación, los dejaron a todos en evidencia y se anunció que toda la casa completa iría a la placa de nominados y se cancelaría el reparto de votos, como castigo por ponerse de acuerdo para nominar.

En consecuencia de ello, Luis “el Potro” Caballero fue el eliminado al domingo siguiente marcando el punto de inicio en la rivalidad más fuerte entre Team Mar y Team Tierra.

Con este antecedente, los fans piden que se repita un castigo parecido en esta temporada 2026 de La Casa de los Famosos México para el cuarto Tulum, sin embargo, esto no se sabrá hasta la noche de nominación, recalcando también que este tipo de acciones son bastante comunes en todas las temporadas y pocas veces han sido castigadas.

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