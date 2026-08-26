Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

Aranza y Mauro se han comunicado con su padre mediante correos, fotos y llamadas durante su sentencia de 5 años por homicidio involuntario. (RS/ Telemundo - IG/ @pablolyle)

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La familia de Pablo Lyle ha atravesado un proceso prolongado desde que el actor fue condenado por homicidio involuntario en Estados Unidos tras un altercado vial en 2019.

Mientras se acerca la fecha prevista para su liberación tras cumplir una sentencia de cinco años en prisión, la exesposa del actor, Ana Araujo, compartió cómo sus hijos, Aranza y Mauro, han afrontado los años de ausencia y han aprendido a mantener el contacto con su padre a pesar de la distancia.

La familia también ha debido adaptarse a la perspectiva de un proceso migratorio que podría iniciarse antes de esa fecha.

La ausencia de ocho años de Pablo Lyle marcó la infancia de sus hijos

Aranza y Mauro tenían ocho y cuatro años cuando su padre fue detenido. Con el paso del tiempo, estos años de separación se transformaron en una cotidianidad marcada por la madurez.

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En entrevista para Hoy, Ana Araujo reconoció: “Crecieron con eso. Imagínate que mis hijos ya tienen, ¿qué?, casi ocho años con esta situación de vida, por así decirlo. Se les hace ya algo normal, común”,

La rutina familiar se fue reconfigurando. Los menores continuaron asistiendo a la escuela y participando en actividades deportivas, mientras la familia procuró ofrecerles un entorno emocionalmente estable.

Sobre la manera en la que han aprendido a tratar el tema ante la sociedad: “La verdad es que mis hijos están muy bien. Hasta les llama la atención cuando la gente a veces les quiere tener cierta lástima, como que ellos se incomodan. Así de que, pues: ‘¿Qué pasa? Mi papá está ahí y ya’”.

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Aranza y Mauro compartieron su vida cotidiana a través de pantallas

La distancia física no ha impedido que los hijos de Lyle mantengan el vínculo con su padre.

De acuerdo con Araujo, la comunicación se sostiene a través de tablets, correos electrónicos, fotografías y videollamadas, recursos que les permiten compartir momentos importantes a pesar de las restricciones. “Tienen comunicación con él. Así son las cosas... uno se acostumbra a todo menos a no comer”.

El avance en la independencia de los menores también se refleja en la manera en que gestionan estos encuentros. Por ejemplo, Mauro, el hijo menor, ha llegado a visitar solo a su padre en la cárcel.

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Liberación próxima y retos pendientes para Lyle

La libertad del actor podría no significar el final de los procesos legales pendientes, ya que existe la posibilidad de que sea deportado a México.

El 29 de diciembre de 2026 es la fecha prevista para su liberación .

La demanda civil fue desestimada , lo que eliminó un frente judicial adicional.

La familia recientemente enfrentó la muerte de Jorge Lyle , padre del actor .

El proceso migratorio podría iniciarse antes de la liberación formal.

Así, la salida de Pablo Lyle de prisión será el inicio de una nueva etapa para sus hijos, quienes después de años de adaptación y crecimiento podrán reencontrarse con su padre.