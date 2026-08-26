México

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas

La resolución permite a la fiscalía y a la defensa reunir más elementos sobre el traslado detectado en Villa Comaltitlán, mientras el imputado permanece recluido en el CERSS 3 de Tapachula

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas. FGR
Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas. FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Héctor “N” por su posible participación en el transporte de clorhidrato de cocaína, tras su detención en Villa Comaltitlán, Chiapas. El imputado fue arrestado a bordo de un camión con caja seca sobre la Carretera Federal 200, en el tramo Huixtla-Escuintla, donde elementos de la Guardia Estatal Fronteriza descubrieron más de 18 kilos de droga ocultos en un compartimento de doble fondo del vehículo.

El hecho ocurrió cuando efectivos de esa corporación interceptaron el camión acoplado. Al revisar el vehículo, los agentes localizaron 30 paquetes disimulados en el compartimento clandestino. De ese total, 18 paquetes contenían clorhidrato de cocaína con un peso de 18 kilos 365 gramos 900 miligramos, mientras que los 12 restantes contenían manitol, una sustancia registrada en los dictámenes periciales, con un peso de 11 kilos 918 gramos 800 miligramos.

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Cómo se armó la carpeta de investigación

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas integró la indagatoria con los reportes policiales levantados al momento de la detención y con los dictámenes periciales que certificaron la naturaleza y el peso de las sustancias aseguradas.

El MPF expuso los datos de prueba ante la autoridad judicial, que resolvió vincular a proceso a Héctor ‘N’ por el delito contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Conforme al propio comunicado de la FGR, al imputado se le presume inocente mientras no exista una resolución firme emitida por la autoridad competente. Esta etapa procesal significa que el juez consideró que existen datos suficientes para continuar la investigación formal, no que se haya acreditado la culpabilidad.

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Prisión preventiva y plazo para la investigación

El juez de control impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Héctor “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social y Seguridad (CERSS) No. 3, ubicado en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, durante el tiempo que dure el proceso.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese periodo, tanto la fiscalía como la defensa podrán recabar y presentar los elementos adicionales que consideren pertinentes para sostener o desvirtuar la imputación.

La autoridad judicial fijó además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Una ruta bajo presión constante

La Carretera Federal 200, en el tramo que cruza el municipio de Villa Comaltitlán, es la vía donde elementos de la Guardia Estatal Fronteriza interceptaron el camión. Se trata de una carretera costera del sur de Chiapas, en una zona fronteriza que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha identificado como escenario recurrente de operativos contra el tráfico de drogas.

La misma corporación que intervino en este caso participó en operativos interinstitucionales en la región Soconusco durante agosto de 2026. Esas acciones, desarrolladas en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla, municipios próximos a Villa Comaltitlán, dejaron más de una decena de detenidos y el aseguramiento de armas, vehículos y narcóticos, según información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El mecanismo del doble fondo

El hallazgo responde a una modalidad de ocultamiento documentada con frecuencia en vehículos de carga pesada: el compartimento de doble fondo, una cavidad construida o adaptada en la estructura del camión o de la caja de carga para disimular mercancía ilícita ante revisiones superficiales.

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas. FGR
Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas. FGR

Los dictámenes periciales registraron con precisión la naturaleza y el peso de ambas sustancias.

En este caso, el espacio clandestino contenía los 30 paquetes distribuidos entre cocaína y manitol. Corresponderá a la investigación complementaria, en el plazo de tres meses fijado por el juez, determinar el alcance total de los hechos imputados a Héctor “N”.

La FECOR y su rol en Chiapas

La Fiscalía Especializada de Control Regional es la unidad de la FGR responsable de la persecución de delitos federales en entidades con alta incidencia de crimen organizado. Su presencia en Chiapas responde a la condición fronteriza del estado, que lo convierte en punto de entrada de cargamentos provenientes de Centroamérica.

“Fue el agente del MPF adscrito a esa fiscalía quien condujo la integración de la carpeta, coordinó con los elementos de la Guardia Estatal Fronteriza y llevó el expediente ante el juez de control hasta obtener la resolución de vinculación a proceso contra Héctor ‘N’.”

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