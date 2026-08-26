40 años de prisión como mínimo: a qué se enfrentan el “R1” y el “R2” del CJNG tras ser acusados en EEUU

Fotografía antigua de los hermanos Álvarez Ayala tras una detención en el año 2012. El R1 ya fue recapturado y el R2 está prófugo. Especial.

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Luego de que este miércoles 26 de agosto un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentara una acusación formal contra los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, comandantes regionales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Michoacán y Jalisco, surgen dudas sobre cuántos años de cárcel podrían cumplir en caso de ser extraditados o entregados a Estados Unidos y posteriormente declarados culpables de los crímenes que se les imputan.

La respuesta que da el sistema judicial estadounidense es contundente: una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de dos cadenas perpetuas consecutivas. Los cargos son conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el fin de importarlas a Estados Unidos —conducta que se habría extendido durante casi dos décadas, entre 2004 y diciembre de 2023— y posesión de un arma de fuego, incluyendo una ametralladora, para facilitar el delito de narcotráfico.

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El escenario, no obstante, es distinto para los dos hermanos: mientras el “R1” ya está preso en el Altiplano y enfrenta procesos penales abiertos en México que complican su traslado, el “R2” permanece prófugo y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch lo señaló, tras la captura de su hermano, como el sucesor al frente de la estructura de “Los Rs”.

El “R1” fue detenido en Jalisco tras un enfrentamiento el 30 de julio

Ramón Ángel Álvarez Ayala fue capturado el 30 de julio en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Especiales del Ejército. En el enfrentamiento murió un integrante de su círculo de seguridad, identificado por medios locales como Sergio Antonio, alias “El Tohui”, presunto hermano de Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”, quien también fue detenido.

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Foto: FGR

Ramón Álvarez Ayala lideraba “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro, Tzitzio y zonas de Jalisco. Tras su detención fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde compareció vía videoconferencia en todas sus audiencias posteriores.

Contra el “R1” pesa el crimen más sonado de los últimos años en Michoacán

El 7 de agosto, un juez de control con sede en Michoacán vinculó a proceso a Ramón Álvarez Ayala por el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en pleno Festival de las Velas, rodeado de su equipo de seguridad y de pobladores. El juez impuso prisión preventiva con un plazo de tres meses para el cierre de investigaciones complementarias.

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A nueve meses del crimen, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo publicó mensajes en su memoria mediante redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades señalan al “R1” como quien ordenó y financió el crimen, respaldadas en análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. Según Omar García Harfuch, el crimen organizado habría matado a Manzo por interpretar sus acciones —operativos, detenciones y presencia en acciones contra grupos delincuenciales— como una “provocación”.

Paralelo al proceso estatal, la FGR obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Ramón Álvarez Ayala y Jesús Salvador Vela Salazar por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína, delitos derivados de lo encontrado durante su detención en Jalisco.

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La defensa promovió dos amparos para frenar su traslado a Estados Unidos

El abogado del R1, Víctor Francisco Beltrán García presentó dos demandas de amparo ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México. La primera reclamó detención ilegal e incomunicación ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada; el juzgado concedió una suspensión para garantizar el acceso del imputado a su defensa y familiares.

La segunda demanda, dirigida también contra la Presidencia de la República, impugnó presuntos actos de tortura, expulsión del territorio nacional y destierro a Estados Unidos, y no tenía resolución al momento de la acusación formal.

La defensa argumentó que antecedentes recientes de entregas de presuntos capos a autoridades estadounidenses al margen del proceso formal de extradición justificaban la protección judicial preventiva.

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Los procesos abiertos en México complican —pero no bloquean— una posible entrega a Estados Unidos

La acumulación de procesos penales en México —el homicidio de Manzo ante la FGE Michoacán y los cargos federales por armas y drogas ante la FGR— dificulta una extradición formal, que requeriría resolver primero esos procedimientos o que las autoridades mexicanas cedieran.

No obstante, el antecedente reciente muestra que los procesos abiertos en México no han sido obstáculo suficiente. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, el gobierno de México entregó a 92 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos en tres tandas, bajo el argumento de la Ley de Seguridad Nacional y mecanismos bilaterales, sin seguir el procedimiento ordinario de extradición.

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La primera tanda, el 27 de febrero de 2025, incluyó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”. La segunda, el 12 de agosto de 2025, sumó 26 criminales, entre ellos Abigael González Valencia, “El Cuini”, principal financiero del CJNG. La tercera y más grande, el 20 de enero de 2026, trasladó a 37 personas, entre ellas figuras del CJNG, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

El “R2” permanece prófugo y es señalado como sucesor de “Los Rs”

A diferencia de su hermano, Rafael Álvarez Ayala no había sido detenido al momento de la acusación y era buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses. Omar García Harfuch lo señaló tras la captura del “R1” como el sucesor al frente de la estructura de “Los Rs”.

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El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que la acusación representaba “un paso más” hacia el desmantelamiento del CJNG, organización designada como terrorista extranjera por el secretario de Estado de Estados Unidos el 20 de febrero de 2025.

La agente especial de la DE, Cindy Marx, advirtió que la agencia perseguía a líderes, facilitadores, financistas y cómplices de organizaciones narcoterroristas “a niveles sin precedentes”. El Departamento de Justicia reconoció la colaboración del gobierno de México para lograr la detención del “R1”.