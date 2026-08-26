Imelda Castro critica a Enrique Inzunza: “Debió haber pedido licencia desde hace más de cien días”

El senador Enrique Inzunza Cázarez dejó la bancada de Morena en el Senado de la República y anunció que ejercerá de manera independiente. (X/@InzunzaCazarez)

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Morena designó a Imelda Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, un cargo que la perfila como la carta del partido para disputar la gubernatura en las elecciones de 2027.

El nombramiento se dio este 26 de agosto, el mismo día en que el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez dejó la bancada de Morena en el Senado de la República y anunció que ejercerá “de manera independiente”.

La aspirante de Morena sostuvo ante medios que Inzunza debió separarse del cargo desde que surgieron señalamientos en su contra: “Yo creo que, eh, él debió haber pedido licencia desde hace más de cien días, que se dieron las acusaciones. Desde el 29 de abril, él debió haber pedido licencia”.

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Castro también cuestionó que el senador sinaloense permanezca con inmunidad: “¿Por qué aferrarse al fuero constitucional? Entonces, debe de pedir licencia”.

Salida de Enrique Inzunza de Morena coincide con el nombramiento de Imelda Castro en Sinaloa

Imelda Castro evitó calificar la salida de Inzunza de Morena y afirmó que “cada quien es responsable de lo que decide”. Crédito: X/ @imeldacastromx

Sobre la salida de Inzunza de Morena, la coordinadora estatal evitó calificar la decisión y remitió a una frase que atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Cada quien es responsable de lo que decide, de sus acciones y de las consecuencias”.

En el mismo intercambio, añadió: “Soy una figura política plenamente limpia y creo que el activo más grande que hoy tenemos es justamente la honestidad”.

La salida del senador se confirmó este 26 de agosto, luego de que difundiera en su cuenta de X una carta dirigida al coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, en la que informó que continuará su encargo “de manera independiente”.

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Dirigencia de Morena asegura que no conocía la decisión de Inzunza y pide que enfrente el caso sin fuero

La dirigencia nacional afirmó que no fue informada de la decisión de Inzunza y anticipó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinará su situación partidista. (Foto: redes sociales)

Enrique Inzunza se separó de la bancada de Morena en el Senado este 26 de agosto y quedó como legislador independiente, una decisión que la dirigencia nacional aseguró que no conoció de antemano y que abre la puerta a una revisión de su permanencia en el partido mientras enfrenta señalamientos de Estados Unidos que lo vincularían con el Cártel de Sinaloa.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, sostuvo que el senador no avisó a la dirigencia ni pidió licencia, aunque Morena consideraba que esa era la ruta adecuada para que afrontara las investigaciones sin fuero. La definición sobre si puede seguir como militante quedará en manos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

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Montiel comparó el caso con las decisiones recientes de Rubén Rocha Moya, a quien también señaló por actuar de manera unilateral al regresar al gobierno de Sinaloa y solicitar una segunda licencia en menos de dos días.

En una conferencia en el World Trade Center de CDMX, la dirigente retomó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la crisis política en esa entidad: “Nadie está por encima del movimiento y de nuestra causa”.

Morena dice que Inzunza ya no forma parte de su grupo en el Senado

Ariadna Montiel señaló que el legislador no avisó ni solicitó licencia, una medida que el partido consideraba adecuada para atender las indagatorias. (@A_MontielR)

Montiel afirmó que, desde este 26 de agosto, Inzunza dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara alta, pero esa salida no implica de forma automática su expulsión del partido. Precisó que dentro del Senado actuará como independiente.

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La dirigente fijó además un deslinde político sobre cualquier postura futura del legislador. “Desde ahora, sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal, al determinar separarse del cargo, no será responsabilidad nuestra sus expresiones o sus acciones”, dijo.

De acuerdo con Montiel, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya da seguimiento a los casos de Rocha Moya e Inzunza, ambos bajo señalamientos en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos y, de acuerdo con la dirigente, también bajo investigación de la FGR.