México

Isla Aguada, el pueblo de pescadores en Campeche donde puedes nadar con delfines

El rincón de Campeche donde los paseos en lancha, la gastronomía local y el avistamiento de delfines convierten cada mañana en un espectáculo natural

Vista dividida en dos con un paisaje aéreo de bancos de arena a la izquierda y dos delfines en la superficie del agua a la derecha
La magia de Isla Aguada reside en su ambiente pesquero y su biodiversidad. (SECTUR / FB: Isla Aguada, Pueblo Mágico)
Guardar

El pueblo de pescadores Isla Aguada en Campeche se ha convertido en un destino donde es posible nadar con delfines nariz de botella en su entorno natural.

Esta experiencia se puede vivir durante todo el año, aunque la mayor concentración de delfines suele observarse entre marzo y octubre.

Los visitantes pueden realizar paseos en lancha guiados por habitantes locales, quienes conocen los mejores puntos para el avistamiento y el contacto con estos mamíferos.

El entorno de Isla Aguada, protegido bajo el Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, es el escenario ideal para la reproducción y alimentación de especies marinas, lo que explica la abundancia de delfines en la zona.

PUBLICIDAD

Historia y transformación de Isla Aguada

La historia de Isla Aguada está marcada por su antiguo aislamiento del continente, cuando solo un brazo de agua conectaba el mar con el río Sabancuy.

Esta geografía la convirtió en refugio de piratas, lo que derivó en un operativo liderado en 1762 por el gobernador Bernardo Sáenz Montero para expulsar a los forajidos.

Tras este episodio, algunos de los primeros habitantes fueron los miembros del destacamento armado que logró recuperar las mercancías robadas y tomar prisioneros.

Al paso de los años, la villa fue recibiendo familias que huían de la Guerra de Castas en Yucatán y, a finales del siglo XIX y principios del XX, la actividad comercial marítima impulsó el desarrollo local.

PUBLICIDAD

Barcos provenientes de España, Francia e Inglaterra arribaban en busca de productos como chicle y maderas preciosas, dejando como lastre tejas marsellesas y tinajas de barro.

Vista aérea de una lengua de arena blanca rodeada por agua turquesa con dos embarcaciones azules cerca de la orilla
La Isla Aguada fue refugio de piratas. (SECTUR)

Un ecosistema privilegiado para la vida marina y las aves

La ubicación de Isla Aguada dentro del sistema lagunar de la Laguna de Términos le otorga una gran riqueza natural y biodiversidad, al formar parte de la mayor descarga de agua dulce y sedimentos hacia el Golfo de México.

Esta característica convierte la zona en un hábitat óptimo para la alimentación y reproducción de especies marinas y de agua dulce, tanto locales como migratorias.

El entorno de la isla alberga manglares, humedales y una variedad de asociaciones vegetales que funcionan como refugio para especies pesqueras de interés comercial.

También es una de las zonas de anidación más relevantes para tortugas marinas y aves migratorias, entre las que destaca la cigüeña Jabirú, reconocida como el ave acuática más grande de América.

La Isla de los Pájaros, un islote cercano, es el punto de llegada de patos, garzas, fragatas y gaviotas, consolidando a Isla Aguada como un paraíso para la observación de aves.

Actividades y atractivos para el visitante

Lo que distingue a Isla Aguada entre otros destinos costeros es la posibilidad de avistar y nadar con delfines mulares (Tursiops truncatus) en libertad.

Para los viajeros que buscan experiencias en la naturaleza, los recorridos en lancha por la Laguna de Términos permiten observar de cerca a estos mamíferos mientras saltan y juegan en el agua.

El espectáculo de los delfines se complementa con la presencia de aves marinas y la belleza de los manglares.

Además de las actividades acuáticas, el pueblo invita a recorrer su malecón, visitar el faro histórico y explorar los manglares de la Isla de los Pájaros.

Otra excursión recomendable es a Cayo Arena, donde reina la tranquilidad y la conexión con el entorno.

La gastronomía local, basada en productos frescos del mar, es otro de los grandes atractivos. Los restaurantes y fondas abren temprano, impregnando el aire de aromas que invitan a los visitantes a probar platillos típicos.

Tres delfines emergen y saltan sobre la superficie del agua del mar formando espuma
Lo que distingue a Isla Aguada entre otros destinos costeros es la posibilidad de avistar y nadar con delfines mulares (Tursiops truncatus) en libertad. (Visit México)

Fiestas y tradiciones de Isla Aguada

Entre las celebraciones más emblemáticas se encuentra la Fiesta de la Santa Cruz, que tiene lugar del 3 al 11 de mayo en honor al Señor del Pescador.

Durante estos días, se organizan procesiones, misas y rosarios, culminando con un colorido paseo en lancha de la imagen del santo por la laguna.

Las embarcaciones, decoradas con globos y papel multicolor, se acompañan de cánticos y cohetes para celebrar la devoción de la comunidad.

El Festival de la Virgen de la Concepción y el Carnaval de Isla Aguada suman diversidad y alegría al calendario anual, con música, bailes y expresiones culturales que reflejan la identidad local.

Cómo llegar y cuándo visitar Isla Aguada

Para llegar a Isla Aguada existen varias opciones. Desde Ciudad del Carmen, el trayecto es de aproximadamente 40 kilómetros, lo que se traduce en un viaje de unos 30 minutos en coche o autobús local.

Desde la ciudad de Campeche, la distancia es de 90 kilómetros, con un tiempo estimado de una hora y media en carretera.

También es posible arribar en autobús desde la estación de Escárcega, e incluso algunos visitantes optan por tomar vuelos a Ciudad del Carmen y continuar por tierra.

La mejor época para visitar Isla Aguada se extiende de marzo a octubre, cuando el clima favorece la observación de delfines y la realización de actividades al aire libre. Sin embargo, cualquier temporada resulta propicia para experimentar la hospitalidad y el ambiente apacible del pueblo.

Isla Aguada. (Sectur)
La mejor época para visitar Isla Aguada se extiende de marzo a octubre, cuando el clima favorece la observación de delfines y la realización de actividades al aire libre. (Sectur)

Isla Aguada, Pueblo Mágico en la actualidad

Reconocida como Pueblo Mágico desde 2020, Isla Aguada ha consolidado su oferta turística sin perder su esencia de villa pesquera.

La conjunción de historia, biodiversidad y costumbres hacen de Isla Aguada un lugar singular para quienes desean descubrir el litoral de Campeche y sumergirse, literalmente, en las aguas donde los delfines acompañan a los visitantes.

Temas Relacionados

CampecheDelfinesIslasTurismo MexicoTurismo En Mexicomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo preparar enchiladas mineras? la versión tradicional de este platillo que comen en Guanajuato

Este plato nació en las cocinas de las familias mineras, que buscaban una comida contundente, económica y llena de sabor

¿Cómo preparar enchiladas mineras? la versión tradicional de este platillo que comen en Guanajuato

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

La nueva trampa que vacía cuentas bancarias en México: así te roban en menos de 80 segundos

En la actualidad el principal modelo de fraudes bancarios se realiza mediante llamadas telefónicas en los cuales se convence a los usuarios de realizar movimientos poco usuales

La nueva trampa que vacía cuentas bancarias en México: así te roban en menos de 80 segundos

¿Morena tomó por sorpresa a los designados para ir por gubernaturas? Esto explicó Ariadna Montiel

La dirigente nacional del partido oficial aseguró que solo siguen la ruta ya trazada por la Comisión de Elecciones

¿Morena tomó por sorpresa a los designados para ir por gubernaturas? Esto explicó Ariadna Montiel

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Pese a megaoperativo, Hidalgo niega tener presencia del CJNG

Capturan a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por robo de vehículos

Vinculan a proceso al conductor de un camión detenido con más de 18 kilos de cocaína en Chiapas

40 años de prisión como mínimo: a qué se enfrentan el “R1” y el “R2” del CJNG tras ser acusados en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Hermanas de Yanet García estallan contra ViX y La Casa de los Famosos México: acusan fraude en su eliminación

Hermanas de Yanet García estallan contra ViX y La Casa de los Famosos México: acusan fraude en su eliminación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Rubén Rada: La razón por la que el músico uruguayo se instauró en México en los años 90

Sergio Mayer exige expulsar a Ese Pérez y Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México, como ocurrió con Niurka en Big Brother

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

DEPORTES

Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

Estas son las razones por las que Andrés Guardado rechazó ser auxiliar del AS Mónaco

Quién es y cómo juega Ricardo Monreal, la estrella juvenil mexicana que fichó Tigres

Aficionados de Cruz Azul despiden a Erik Lira ante posible salida al Mónaco: “Esta siempre será tu casa”

NFL en México: boletos para Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte ya tendrían fecha de venta

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli