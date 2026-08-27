Isla Aguada, el pueblo de pescadores en Campeche donde puedes nadar con delfines

La magia de Isla Aguada reside en su ambiente pesquero y su biodiversidad. (SECTUR / FB: Isla Aguada, Pueblo Mágico)

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El pueblo de pescadores Isla Aguada en Campeche se ha convertido en un destino donde es posible nadar con delfines nariz de botella en su entorno natural.

Esta experiencia se puede vivir durante todo el año, aunque la mayor concentración de delfines suele observarse entre marzo y octubre.

Los visitantes pueden realizar paseos en lancha guiados por habitantes locales, quienes conocen los mejores puntos para el avistamiento y el contacto con estos mamíferos.

El entorno de Isla Aguada, protegido bajo el Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, es el escenario ideal para la reproducción y alimentación de especies marinas, lo que explica la abundancia de delfines en la zona.

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Historia y transformación de Isla Aguada

La historia de Isla Aguada está marcada por su antiguo aislamiento del continente, cuando solo un brazo de agua conectaba el mar con el río Sabancuy.

Esta geografía la convirtió en refugio de piratas, lo que derivó en un operativo liderado en 1762 por el gobernador Bernardo Sáenz Montero para expulsar a los forajidos.

Tras este episodio, algunos de los primeros habitantes fueron los miembros del destacamento armado que logró recuperar las mercancías robadas y tomar prisioneros.

Al paso de los años, la villa fue recibiendo familias que huían de la Guerra de Castas en Yucatán y, a finales del siglo XIX y principios del XX, la actividad comercial marítima impulsó el desarrollo local.

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Barcos provenientes de España, Francia e Inglaterra arribaban en busca de productos como chicle y maderas preciosas, dejando como lastre tejas marsellesas y tinajas de barro.

La Isla Aguada fue refugio de piratas. (SECTUR)

Un ecosistema privilegiado para la vida marina y las aves

La ubicación de Isla Aguada dentro del sistema lagunar de la Laguna de Términos le otorga una gran riqueza natural y biodiversidad, al formar parte de la mayor descarga de agua dulce y sedimentos hacia el Golfo de México.

Esta característica convierte la zona en un hábitat óptimo para la alimentación y reproducción de especies marinas y de agua dulce, tanto locales como migratorias.

El entorno de la isla alberga manglares, humedales y una variedad de asociaciones vegetales que funcionan como refugio para especies pesqueras de interés comercial.

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También es una de las zonas de anidación más relevantes para tortugas marinas y aves migratorias, entre las que destaca la cigüeña Jabirú, reconocida como el ave acuática más grande de América.

La Isla de los Pájaros, un islote cercano, es el punto de llegada de patos, garzas, fragatas y gaviotas, consolidando a Isla Aguada como un paraíso para la observación de aves.

Actividades y atractivos para el visitante

Lo que distingue a Isla Aguada entre otros destinos costeros es la posibilidad de avistar y nadar con delfines mulares (Tursiops truncatus) en libertad.

Para los viajeros que buscan experiencias en la naturaleza, los recorridos en lancha por la Laguna de Términos permiten observar de cerca a estos mamíferos mientras saltan y juegan en el agua.

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El espectáculo de los delfines se complementa con la presencia de aves marinas y la belleza de los manglares.

Además de las actividades acuáticas, el pueblo invita a recorrer su malecón, visitar el faro histórico y explorar los manglares de la Isla de los Pájaros.

Otra excursión recomendable es a Cayo Arena, donde reina la tranquilidad y la conexión con el entorno.

La gastronomía local, basada en productos frescos del mar, es otro de los grandes atractivos. Los restaurantes y fondas abren temprano, impregnando el aire de aromas que invitan a los visitantes a probar platillos típicos.

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Lo que distingue a Isla Aguada entre otros destinos costeros es la posibilidad de avistar y nadar con delfines mulares (Tursiops truncatus) en libertad. (Visit México)

Fiestas y tradiciones de Isla Aguada

Entre las celebraciones más emblemáticas se encuentra la Fiesta de la Santa Cruz, que tiene lugar del 3 al 11 de mayo en honor al Señor del Pescador.

Durante estos días, se organizan procesiones, misas y rosarios, culminando con un colorido paseo en lancha de la imagen del santo por la laguna.

Las embarcaciones, decoradas con globos y papel multicolor, se acompañan de cánticos y cohetes para celebrar la devoción de la comunidad.

El Festival de la Virgen de la Concepción y el Carnaval de Isla Aguada suman diversidad y alegría al calendario anual, con música, bailes y expresiones culturales que reflejan la identidad local.

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Cómo llegar y cuándo visitar Isla Aguada

Para llegar a Isla Aguada existen varias opciones. Desde Ciudad del Carmen, el trayecto es de aproximadamente 40 kilómetros, lo que se traduce en un viaje de unos 30 minutos en coche o autobús local.

Desde la ciudad de Campeche, la distancia es de 90 kilómetros, con un tiempo estimado de una hora y media en carretera.

También es posible arribar en autobús desde la estación de Escárcega, e incluso algunos visitantes optan por tomar vuelos a Ciudad del Carmen y continuar por tierra.

La mejor época para visitar Isla Aguada se extiende de marzo a octubre, cuando el clima favorece la observación de delfines y la realización de actividades al aire libre. Sin embargo, cualquier temporada resulta propicia para experimentar la hospitalidad y el ambiente apacible del pueblo.

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La mejor época para visitar Isla Aguada se extiende de marzo a octubre, cuando el clima favorece la observación de delfines y la realización de actividades al aire libre. (Sectur)

Isla Aguada, Pueblo Mágico en la actualidad

Reconocida como Pueblo Mágico desde 2020, Isla Aguada ha consolidado su oferta turística sin perder su esencia de villa pesquera.

La conjunción de historia, biodiversidad y costumbres hacen de Isla Aguada un lugar singular para quienes desean descubrir el litoral de Campeche y sumergirse, literalmente, en las aguas donde los delfines acompañan a los visitantes.