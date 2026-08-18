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Sin patrocinios y vetados, “Pláticas del Mal” se queda sin socio comercial por comentarios machistas contra jugadoras de Cruz Azul Femenil

A pesar de que el podcast ya realizó unas disculpas públicas en sus redes, podrían afrontar acciones legales en su contra

Podcast "Pláticas del mal" se queda sin patrocinador por comentarios violentos contra Cruz Azul Femenil (YouTube/ Mike Maquina del Mal TV)
Podcast "Pláticas del mal" se queda sin patrocinador por comentarios violentos contra Cruz Azul Femenil (YouTube/ Mike Maquina del Mal TV)
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El podcast Pláticas del Mal afronta consecuencias luego de los comentarios machistas y violentos que dedicaron al plantel de Cruz Azul Femenil tras ser goleadas 10 ante América. El resultado del clásico joven femenil generó un debate entre la afición, pero los creadores de contenido llevaron la plática a una serie de señalamientos que denigraron la profesión de las jugadoras.

Luego de que la Liga MX Femenil, la Secretaría de Mujeres y demás clubes mostraron su rechazo a los señalamientos hostiles, un patrocinador que colaboraba con el podcast anunció su salida del proyecto.

Este martes 18 de agosto, TeamMéxico compartió una postura respecto a la situación y dejó en claro que a partir de este momento dejará de colaborar con el podcast. Por medio de un comunicado oficial informaron que terminaron la relación laboral que mantenían. Además, dejaron en claro que las opiniones expresadas por Mike Máquina del mal, Santiago Domínguez y Criss Ángel Babuino son ajenas a la empresa, por lo que se deslindaron de las ofensas realizadas durante el programa.

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Santiago Domínguez está envuelto en una polémica luego de insultar a las jugadoras de Cruz Azul Femenil en el podcast Pláticas del Mal (Instagram | Santiago Domínguez)
Santiago Domínguez está envuelto en una polémica luego de insultar a las jugadoras de Cruz Azul Femenil en el podcast Pláticas del Mal (Instagram | Santiago Domínguez)

TeamMéxico rompe relación comercial con “Pláticas del Mal”

Tras la controversia, la plataforma de apuestas en línea compartió lo siguiente: “Con relación a los comentarios hechos en “Pláticas del Mal” hacia el equipo Cruz Azul Femenil, desde TEAMMÉXICO.mx queremos comunicarle a la sociedad mexicana lo siguiente: Las declaraciones fueron realizadas a título personal de los creadores de contenido", sobre la controversia con el podcast Pláticas del Mal.

Aseguraron que no son parte de los discursos violentos que realizaron los creadores de contenido: “Nosotros no apoyamos ese discurso y estamos seguros de que comentarios así no tienen lugar en nuestra empresa ni en nuestra sociedad. Tan convencidos estamos de ello que hemos decidido NO CONTINUAR con la relación de patrocinio entre “Pláticas del Mal” y TEAMMÉXICO.mx. Las acciones cuentan más que las palabras, por lo que seguiremos tomando decisiones que permitan desarrollar la industria del entretenimiento en México de una mejor forma para todos", se lee en su postura.

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Cruz Azul veta a influencers que denigraron a futbolistas

Logotipo de Liga Femenil BBVA y texto de un boletín de prensa que reprueba la violencia digital y expresiones denigrantes hacia futbolistas
La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

Cruz Azul informó que emprenderá acciones legales contra los creadores de contenido tras los comentarios machistas que realizaron contra las jugadoras del plante. Además, en su postura, fijaron que vetarán a los involucrados de cualquier relación con el club.

“El club ha tomado la determinación de permanente de no vincularse con tales creadores de contenido y las empresas que los financian”, se lee en su postura.

Cruz Azul anunció este 17 de agosto que emprenderá acciones legales civiles y penales contra los creadores del canal de YouTube “Mike Maquina del Mal” y del programa “Pláticas del Mal” por comentarios misóginos y sexistas contra su equipo femenil y su directora deportiva, María Fernanda Pons, en un caso que ya derivó en medidas de protección para la directiva y en la solicitud de intervención de la Secretaría de las Mujeres.

(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)

La respuesta directa del equipo incluye un frente legal y otro de protección interna. Cruz Azul explicó que Pons recibió amenazas de distintos usuarios en redes sociales después de la difusión del video, por lo que activó medidas de resguardo en su favor y le ofreció respaldo jurídico completo si decide proceder contra los responsables.

Además, la institución pidió formalmente la intervención de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal y de las demás autoridades competentes. El argumento del club es que existen elementos públicos de violencia de género y digital contra las mujeres que representan un riesgo para las integrantes del plantel y, en particular, para su directora deportiva.

Cruz Azul precisó que mantiene apertura a la crítica deportiva y al diálogo. Al mismo tiempo, rechazó “categóricamente todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género en contra de cualquier mujer”.

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