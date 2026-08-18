México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil reprueban comentarios denigrantes contra jugadoras de Cruz Azul

La goliza que recibió La Máquina ante América causó que un grupo de influencers denigraran el trabajo de las futbolistas profesionales, la liga condenó el caso

La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)
La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)
Guardar

La Secretaría de las Mujeres manifestó una postura firme ante los comentarios discriminatorios y sexistas dirigidos a las futbolistas del Cruz Azul Femenil, emitidos por los creadores de contenido que participan en el pódcast “Pláticas del Mal”.

Luego de que el club América goleó 10 - 0 a la Máquina en la Jornada 2 del Grupo A del torneo Apertura 2026, los influencers realizaron una serie de comentarios sexistas y violentos contra las jugadoras de Cruz Azul. La dependencia gubernamental señaló directamente a Santiago Domínguez, quien encabezó los señalamientos, así como a Miguel Bedean y Criss Ángel “Babuino”, calificando sus expresiones como inadmisibles y reprobables.

PUBLICIDAD

Este incidente causó que la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres compartieran una postura ante la gravedad de la situación que vulneró a las jugadoras cementeras.

La Liga Femenil BBVA difundió un comunicado oficial el 17 de agosto en el que condenó la violencia digital y las expresiones que menoscaban la dignidad de las futbolistas, tras la circulación de declaraciones en redes sociales referentes al caso de Cruz Azul. En el pronunciamiento, la Liga y sus clubes expresan su rechazo ante cualquier manifestación de violencia, discriminación o comentarios que denigren a las mujeres que integran el torneo.

PUBLICIDAD

Logotipo de Liga Femenil BBVA y texto de un boletín de prensa que reprueba la violencia digital y expresiones denigrantes hacia futbolistas
La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

La organización enfatiza que el futbol puede ser un espacio para la pasión y el debate, así como para la diversidad de opiniones, pero que no puede ni debe convertirse en un escenario donde se legitimen la violencia o la discriminación. El comunicado subraya que, si bien la crítica deportiva es válida, la violencia y la denigración deben quedar excluidas de la conversación pública.

Secretaría de las Mujeres condena caso de violencia contra jugadoras de Cruz Azul

La Secretaría de Mujeres destacó que este tipo de manifestaciones perpetúan la discriminación y vulneran los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la dignidad humana y a la igualdad.

El comunicado enfatizó que la desvalorización, sexualización o descalificación por motivos de género en redes sociales, medios de comunicación e internet no debe ser normalizada ni tolerada. La secretaría subrayó el derecho de las audiencias a recibir contenidos que respeten la dignidad humana y contribuyan a una comunicación libre de violencia y discriminación.

“La desvalorización, sexualización o descalificación por motivos de género en redes sociales, medios de comunicación e internet no debe ser normalizada ni tolerada. Las audiencias tienen derecho a recibir contenidos que respeten la dignidad humana y contribuyan a una comunicación libre de violencia y discriminación. El ejercicio del deporte y de cargos directivos por parte de las mujeres representa un espacio conquistado con esfuerzo, que debe desarrollarse en condiciones de seguridad, igualdad y pleno respeto a sus derechos”.

Una jugadora de Cruz Azul dribla el balón. Una jugadora de América Femenil se desliza en el césped. Una tercera jugadora. Público de fondo
América goleó a Cruz Azul Femenil con un marcador 10 - 0 (X/ @AzulFemenil)

En el posicionamiento, la dependencia recordó que el ejercicio del deporte y de cargos directivos por parte de las mujeres constituye un espacio conquistado con esfuerzo, el cual debe desarrollarse en condiciones de seguridad, igualdad y pleno respeto a sus derechos. Asimismo, resaltó que el derecho a la libertad de expresión no debe menoscabar los derechos de las mujeres. Los medios de comunicación y quienes generan contenidos fueron llamados a ejercer su labor con perspectiva de género, sin violencia y evitando la reproducción de estereotipos y discursos discriminatorios.

Finalmente, la Secretaría de las Mujeres expresó su solidaridad con las jugadoras, con la directora deportiva Mafer Pons y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en sus acciones para exigir espacios libres de violencia.

“El derecho a la libertad de expresión no debe ir en detrimento de los derechos de las mujeres. Los medios de comunicación y quienes generan contenidos tienen una responsabilidad frente a las audiencias y deben ejercer su labor con perspectiva de género, sin violencia, evitando la reproducción de estereotipos y discursos discriminatorios.Nos solidarizamos con las jugadoras, con la directora deportiva, Mafer Pons, y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en sus acciones para exigir espacios libres de violencia”.

Temas Relacionados

Cruz AzulLiga MX FemenilSecretaría de las Mujeresmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rubén Moreira asegura que Alito Moreno no será desaforado: “Se van a quedar con las ganas”

El coordinador del PRI en San Lázaro afirmó que el procedimiento fue desechado por falta de pruebas y resoluciones judiciales

Rubén Moreira asegura que Alito Moreno no será desaforado: “Se van a quedar con las ganas”

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento este 18 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento este 18 de agosto

Pronóstico del clima en Ciudad de México este 18 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Ciudad de México este 18 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos

Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar ocho armas largas, cuatro cortas, 87 cargadores, 6.6 kilos de presunta marihuana y un vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas de la Prueba del Líder

Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal

Aarón Mercury sale en defensa de Masad Altamimi por acusaciones previas a La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría le responde directo a Gala Montes por su regreso a La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury se pronuncia sobre su supuesto veto de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

León vence a Necaxa con un hombre menos: goles, jugadas, expulsiones y quién anotó

León vence a Necaxa con un hombre menos: goles, jugadas, expulsiones y quién anotó

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos