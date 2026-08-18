Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil reprueban comentarios denigrantes contra jugadoras de Cruz Azul

La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)

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La Secretaría de las Mujeres manifestó una postura firme ante los comentarios discriminatorios y sexistas dirigidos a las futbolistas del Cruz Azul Femenil, emitidos por los creadores de contenido que participan en el pódcast “Pláticas del Mal”.

Luego de que el club América goleó 10 - 0 a la Máquina en la Jornada 2 del Grupo A del torneo Apertura 2026, los influencers realizaron una serie de comentarios sexistas y violentos contra las jugadoras de Cruz Azul. La dependencia gubernamental señaló directamente a Santiago Domínguez, quien encabezó los señalamientos, así como a Miguel Bedean y Criss Ángel “Babuino”, calificando sus expresiones como inadmisibles y reprobables.

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Este incidente causó que la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres compartieran una postura ante la gravedad de la situación que vulneró a las jugadoras cementeras.

La Liga Femenil BBVA difundió un comunicado oficial el 17 de agosto en el que condenó la violencia digital y las expresiones que menoscaban la dignidad de las futbolistas, tras la circulación de declaraciones en redes sociales referentes al caso de Cruz Azul. En el pronunciamiento, la Liga y sus clubes expresan su rechazo ante cualquier manifestación de violencia, discriminación o comentarios que denigren a las mujeres que integran el torneo.

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La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

La organización enfatiza que el futbol puede ser un espacio para la pasión y el debate, así como para la diversidad de opiniones, pero que no puede ni debe convertirse en un escenario donde se legitimen la violencia o la discriminación. El comunicado subraya que, si bien la crítica deportiva es válida, la violencia y la denigración deben quedar excluidas de la conversación pública.

Secretaría de las Mujeres condena caso de violencia contra jugadoras de Cruz Azul

La Secretaría de Mujeres destacó que este tipo de manifestaciones perpetúan la discriminación y vulneran los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la dignidad humana y a la igualdad.

El comunicado enfatizó que la desvalorización, sexualización o descalificación por motivos de género en redes sociales, medios de comunicación e internet no debe ser normalizada ni tolerada. La secretaría subrayó el derecho de las audiencias a recibir contenidos que respeten la dignidad humana y contribuyan a una comunicación libre de violencia y discriminación.

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“La desvalorización, sexualización o descalificación por motivos de género en redes sociales, medios de comunicación e internet no debe ser normalizada ni tolerada. Las audiencias tienen derecho a recibir contenidos que respeten la dignidad humana y contribuyan a una comunicación libre de violencia y discriminación. El ejercicio del deporte y de cargos directivos por parte de las mujeres representa un espacio conquistado con esfuerzo, que debe desarrollarse en condiciones de seguridad, igualdad y pleno respeto a sus derechos”.

América goleó a Cruz Azul Femenil con un marcador 10 - 0 (X/ @AzulFemenil)

En el posicionamiento, la dependencia recordó que el ejercicio del deporte y de cargos directivos por parte de las mujeres constituye un espacio conquistado con esfuerzo, el cual debe desarrollarse en condiciones de seguridad, igualdad y pleno respeto a sus derechos. Asimismo, resaltó que el derecho a la libertad de expresión no debe menoscabar los derechos de las mujeres. Los medios de comunicación y quienes generan contenidos fueron llamados a ejercer su labor con perspectiva de género, sin violencia y evitando la reproducción de estereotipos y discursos discriminatorios.

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Finalmente, la Secretaría de las Mujeres expresó su solidaridad con las jugadoras, con la directora deportiva Mafer Pons y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en sus acciones para exigir espacios libres de violencia.

“El derecho a la libertad de expresión no debe ir en detrimento de los derechos de las mujeres. Los medios de comunicación y quienes generan contenidos tienen una responsabilidad frente a las audiencias y deben ejercer su labor con perspectiva de género, sin violencia, evitando la reproducción de estereotipos y discursos discriminatorios.Nos solidarizamos con las jugadoras, con la directora deportiva, Mafer Pons, y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en sus acciones para exigir espacios libres de violencia”.

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