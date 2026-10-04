México

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 3 de octubre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 3 de octubre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12289.

Número ganador: 08-18-21-23-28.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12290.

Número ganador: 12-18-22-25-27.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum destaca aumento al salario mínimo y fortalecimiento del Infonavit: fondo alcanza 1.14 billones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el salario mínimo aumentó 154% en términos reales desde 2018

Sheinbaum destaca aumento al salario mínimo y fortalecimiento del Infonavit: fondo alcanza 1.14 billones de pesos

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

El cineasta convirtió sus recuerdos de la selva chiapaneca en un largometraje sobre el enfrentamiento contra la tala ilegal

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 3 de octubre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 3 de octubre

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 3 de octubre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 3 de octubre

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

Errores de Tala Rangel y Diego Campillo provocaron la primera derrota de Rafa Márquez como técnico del Tricolor Mayor

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Valle de Santiago deja dos muertos: sicarios regresaron para rematar a víctimas en Guanajuato

Ataque armado en Valle de Santiago deja dos muertos: sicarios regresaron para rematar a víctimas en Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En el camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

Soy Frankelda gana el premio a Mejor Película Animada en los Premios Ariel 2026, directores agradecen a Guillermo del Toro

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

DEPORTES

El Tri también pierde por goleada en las redes: los MEMES que dejó la derrota ante EEUU

El Tri también pierde por goleada en las redes: los MEMES que dejó la derrota ante EEUU

EEUU golea 3-0 a México en una noche de terror del “Tala” Rangel

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos