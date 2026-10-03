Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

Más de 35 mil cigarros de marihuana fueron encontrados en el inmueble. Crédito: SSP Sinaloa

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Fuerzas federales hallaron una tienda de golosinas con marihuana en Mazatlán, Sinaloa, tras un cateo ejecutado el 1 de octubre en la colonia Real del Valle. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República participaron en la acción, amparada por una orden de cateo.

Según información revelada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los trabajos contaron con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la policía estatal.

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El operativo se insertó en una jornada con varios golpes al crimen organizado en Sinaloa. Ese mismo día, en Culiacán, personal militar aseguró mil 320 kilogramos de metanfetamina vinculados a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa, con un valor calculado en más de 350 millones de pesos.

En Real del Valle decomisaron droga disfrazada de dulces y 35 mil 726 cigarrillos

El inmueble cateado en Real del Valle funcionaba como punto de distribución de narcóticos camuflados en productos de consumo cotidiano. Ahí se contabilizaron mil 250 bolsas de frituras con marihuana, 330 bolsas de golosinas con la misma sustancia y 460 barras de chocolate adulteradas con la droga.

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Frituras con droga encontradas tras el cateo. Crédito: SSP Sinaloa

Junto con los productos comestibles, las autoridades retiraron 35 mil 726 cigarrillos de marihuana en distintos formatos y 300 cargadores electrónicos, lo que revela que entre los objetos había vadeadores ilícitos. El cateo arrojó también material vinculado con el crimen organizado: 4 cargadores de arma y 80 cartuchos útiles.

Las comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar reportaron el aseguramiento dos días después de concretado el operativo. El inmueble completo quedó bajo resguardo oficial mientras avanzan las diligencias periciales.

Objetos asegurados en la narcotiendita en Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa

Según datos oficiales, lo decomisado pasó a manos de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán. Las autoridades remarcaron que la intervención se apegó al estado de derecho y a los derechos humanos, con el propósito declarado de sostener el orden público en territorio sinaloense.

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El reporte oficial tras el golpe al crimen ubicó este decomiso dentro de un balance más amplio. Durante la administración en curso, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional suman 122 mil 37 cargadores, 4 millones 957 mil 650 cartuchos y 133 mil 655 kilogramos de marihuana retirados de circulación en Sinaloa, cifra que las corporaciones atribuyen al desgaste de las estructuras criminales.

Cien elementos de Fuerzas Especiales reforzaron Mazatlán antes del cateo

Días antes del hallazgo en Real del Valle, la Secretaría de la Defensa Nacional movilizó un contingente de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales hacia el puerto sinaloense. El traslado partió el domingo 27 de septiembre desde la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un Boeing B-738 de la Fuerza Aérea con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

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El contingente quedó bajo el mando de la Novena Zona Militar, encargada de asignarle labores de patrullaje, reconocimiento terrestre y disuasión en las zonas urbanas del municipio. La dependencia federal subrayó que el despliegue se ajustó a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército. (Imagen ilustrativa)

Este envío no sustituyó al personal ya presente en la entidad, sino que amplió una estructura operativa que venía creciendo desde semanas atrás. A partir del 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sumó 836 elementos, la Secretaría de Marina incorporó mil efectivos navales y la Defensa añadió mil 600 elementos adicionales.

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El Gobierno estatal sostuvo en declaraciones previas que las corporaciones federales permanecerán activas en los 20 municipios de Sinaloa, con el objetivo declarado de capturar a líderes criminales y a generadores de violencia en la región portuaria.

En Culiacán aseguraron mil 320 kilos de metanfetamina ligados a “El Mayito Flaco”

El mismo 1 de octubre, tropas de la Guardia Nacional y el Ejército interceptaron en la localidad Carboneras, Culiacán, un cargamento de mil 320 kilogramos de metanfetamina junto con el vehículo que lo transportaba. La carga pertenecía a “Los Mayos”, la facción del Cártel de Sinaloa que dirige Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”.

El golpe al crimen organizado derivó de inteligencia militar. Crédito: SSP Sinaloa

La acción se coordinó con el Grupo de Operaciones Especiales estatal y partió de labores previas de inteligencia militar centralizada. La Defensa estimó el golpe económico a la organización en más de 350 millones de pesos y lo describió como una afectación directa a su capacidad logística.

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El decomiso ocurrió en paralelo a una ofensiva estadounidense contra la misma facción. Dos días antes, el 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros había sancionado a 46 objetivos ligados a Los Mayos, entre personas y empresas fachada, incluido el propio Zambada Sicairos. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, escribió en la red social X que las sanciones golpean al cártel “donde más le duele: su dinero”.

Ficha de búsqueda de El Mayito Flaco. Foto: X/@DEASANDIEGODiv

La DEA, por su parte, modificó la ficha de búsqueda de “El Mayito Flaco” tras el anuncio de las sanciones, señalando a la Ciudad de México como su última ubicación conocida, aunque horas después revirtió ese cambio.

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“El Mayito Flaco” asumió el control de la facción después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, secuestrara a su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, y lo entregara a autoridades estadounidenses el 24 de julio de 2024. El episodio detonó una disputa interna con Los Chapitos vigente hasta la fecha.