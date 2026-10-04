Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

El regreso de Hirving “Chucky” Lozano a la Selección Mexicana tendrá que esperar para volver a verlo en acción en uno de los partidos más esperados de la Fecha FIFA.
El atacante quedó fuera del amistoso contra Estados Unidos luego de presentar una molestia muscular durante el último entrenamiento, situación que obligó a Rafael Márquez a modificar sus planes para el encuentro de este sábado en Arizona.
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