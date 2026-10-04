México

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 3 de octubre

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este sábado 3 de octubre, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

Sorteo: 3070.

Premio mayor: 01 04 03 03 04 05 03 02.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los ganadores de los sorteos de Gana Gato. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Gana Gato. (Cuartoscuro)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena

Antonio Marbel Jiménez Meza dio a conocer su registro en el proceso interno por el distrito federal 09 de Oaxaca

Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena

Temblor hoy 3 de octubre en México: sismo de 4.2 en Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de octubre en México: sismo de 4.2 en Mapastepec, Chiapas

SNTE respalda estrategia para que Fuerzas Armadas capaciten escuelas en seguridad tras ataque en secundaria de Torreón

Lo ocurrido en un secundaria de Coahuila le dará una nueva tarea al Ejército, algo que no garantiza que no se vuelva a repetir un hecho así

SNTE respalda estrategia para que Fuerzas Armadas capaciten escuelas en seguridad tras ataque en secundaria de Torreón

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

Estos son todos los galardonados en la ceremonia más importante de la industria cinematográfica nacional

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

El filme de David Pablos se llevó la ceremonia como el más galardonado de la noche

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

Era cocaína y no suplemento vitamínico: detienen a sujeto que buscaba ingresar a Nuevo León con casi 100 litros de droga líquida

ENTRETENIMIENTO

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

Soy Frankelda gana el premio a Mejor Película Animada en los Premios Ariel 2026, directores agradecen a Guillermo del Toro

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

DEPORTES

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Gignac visita La Bombonera junto a Riquelme y confiesa: “Mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo”

El crossover que nadie veía venir: Atlante reúne al Piojo Herrera y Christian Martinoli