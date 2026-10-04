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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 4 de octubre: todos los estados donde se esperan lluvias y tormentas

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06:24 hsHoy

Todos los estados donde se esperan lluvias hoy

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (este y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (oeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (costa), Nayarit (costa y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa y centro), Guerrero (este y suroeste) y Campeche (centro y suroeste).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.
06:00 hsHoy

Un domingo de lluvias intensas y tormentas eléctricas en varios estados

El frente frío número 1 permanecerá estacionado frente a Tamaulipas y, al combinarse con humedad del Golfo de México y el mar Caribe, provocará lluvias intensas y tormentas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias muy fuertes en Coahuila y Campeche, mientras que Guanajuato, Estado de México, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes.

Al final del día llegará una masa de aire frío, que hará bajar las temperaturas en el noreste y varias zonas del norte y centro del país. En el noroeste, occidente y sur también habrá lluvias por la entrada de humedad del Pacífico. Rachel mantendrá lluvias muy fuertes en Baja California Sur y oleaje elevado en costas del occidente.

Mapa satelital con densas nubes sobre el noreste de México y nombres de ciudades como Monterrey, Saltillo y Ciudad Victoria
Una toma del satélite GOES-19 registra formación de nubes y actividad convectiva sobre el noreste de México debido al frente frío número uno. (Conagua)

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