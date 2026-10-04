México

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos de hoy 3 de octubre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Tris, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la fortuna de este sábado 3 de octubre dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36732

Resultado: 13068

Tris De las Siete

Sorteo: 36731

Resultado: 68078

Tris Extra

Sorteo: 36730

Resultado: 41311

Tris De las Tres

Sorteo: 36729

Resultado: 55729

Tris Medio Día

Sorteo: 36728

Resultado: 82990

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

¿Cómo se juega el Tris?

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus diversas modalidades la oportunidad de conseguir más dinero puede ampliar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris seleccionan cinco números de forma aleatoria entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores se obtienen de las diferentes modalidades con las que cuenta el Tris. La primera y más común son las "Directas", que a su vez tiene tres opciones: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 tienes que jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que juegues tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si apuestas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 pasa lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le juegas 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso jugado puedes hacerte de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría alcanzar hasta el medio millón de pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te dará un número extra de cinco números a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos dígitos coinciden con la combinación ganadora, te haces con la cifra que viene debajo de estos.

De igual manera puedes ganar con los números finales e iniciales de tu combinación ganadora.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros dígitos de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos dígitos cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que contiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es enlistándole al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema elegirá una combinación de números al azar para cada apuesta que quiera hacer. Sólo tendrá que señalar cuántos números tiene intención de jugar, cuánto desea invertir y la fecha del sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena

Antonio Marbel Jiménez Meza dio a conocer su registro en el proceso interno por el distrito federal 09 de Oaxaca

Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena

Temblor hoy 3 de octubre en México: sismo de 4.2 en Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de octubre en México: sismo de 4.2 en Mapastepec, Chiapas

SNTE respalda estrategia para que Fuerzas Armadas capaciten escuelas en seguridad tras ataque en secundaria de Torreón

Lo ocurrido en un secundaria de Coahuila le dará una nueva tarea al Ejército, algo que no garantiza que no se vuelva a repetir un hecho así

SNTE respalda estrategia para que Fuerzas Armadas capaciten escuelas en seguridad tras ataque en secundaria de Torreón

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

Estos son todos los galardonados en la ceremonia más importante de la industria cinematográfica nacional

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

El filme de David Pablos se llevó la ceremonia como el más galardonado de la noche

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

Era cocaína y no suplemento vitamínico: detienen a sujeto que buscaba ingresar a Nuevo León con casi 100 litros de droga líquida

ENTRETENIMIENTO

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Él es Pablo Pérez Lombardini, director revelación en los Premios Ariel como ganador a Mejor Ópera Prima

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

Soy Frankelda gana el premio a Mejor Película Animada en los Premios Ariel 2026, directores agradecen a Guillermo del Toro

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

DEPORTES

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

Final del partido en Glendale: la Selección Mexicana cae por goleada 3-0 ante los Estados Unidos

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Gignac visita La Bombonera junto a Riquelme y confiesa: “Mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo”

El crossover que nadie veía venir: Atlante reúne al Piojo Herrera y Christian Martinoli