Cruz Azul anuncia acciones legales contra influencers de ‘Pláticas del Mal’ por comentarios misóginos contra su equipo femenil

Cruz Azul anunció acciones civiles y penales contra los conductores del podcast "Pláticas del Mal" tras los comentarios misóginos emitidos contra sus jugadoras y su directora deportiva, María Fernanda Pons. (@AzulFemenil/Captura de pantalla)

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El CF Cruz Azul anunció este 17 de agosto que se reserva el derecho de emprender acciones legales —tanto civiles como penales— contra los creadores de contenido del canal de YouTube “Mike Maquina del Mal” y el programa “Pláticas del Mal”, luego de que en ese espacio se emitieran comentarios misóginos y sexistas dirigidos a las jugadoras de su primer equipo femenil y a su directora deportiva, María Fernanda Pons.

A través de un comunicado, el club calificó las declaraciones realizadas por los influencers como un tipo de violencia contra las mujeres al ser “tendientes de causar un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico directamente a nuestra institución y a las mujeres que son parte de este Club”.

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La respuesta se da horas después de que el video del episodio en cuestión se viralizara en redes sociales y generara una ola de reacciones.

Junto con el anuncio de acciones legales, Cruz Azul tomó la determinación de cortar vínculos de forma permanente con los creadores de contenido involucrados y con las empresas que los financian.

(X/@AzulFemenil)

(X/@AzulFemenil)

Cruz Azul despliega medidas de protección para Mafer Pons

El comunicado detalla que María Fernanda Pons, directora deportiva del equipo femenil, recibió una serie de amenazas de distintos usuarios como parte de la campaña de ataques desatada tras la difusión del episodio. El club informó que desplegó medidas de protección en su favor y que le ofrecerá respaldo jurídico completo si decide proceder legalmente contra los responsables.

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La institución solicitó formalmente la intervención de la Secretaría de las Mujeres del ámbito federal, así como de las demás autoridades competentes, para que atiendan el caso.

El argumento del club es que existen “elementos públicos de violencia de género y digital en contra de las mujeres” que representan un riesgo para las integrantes del equipo y, en particular, para Pons.

Cruz Azul subrayó que siempre estará abierto a la crítica deportiva y al diálogo, pero que rechaza “categóricamente todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género en contra de cualquier mujer”.

Quiénes son “Pláticas del Mal” y qué dijeron

Cruz Azul anunció acciones civiles y penales contra los conductores del podcast "Pláticas del Mal" (Captura de pantalla)

El origen del conflicto es la derrota del Cruz Azul Femenil por 10-0 ante el América, registrada el 8 de agosto en la Jornada 2 del Grupo A del Apertura 2026.

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El resultado fue el detonador para que Santiago Domínguez, Mike Bedean y Criss Ángel “Babuino” —participantes del podcast— emitieran una serie de expresiones que cruzaron la línea de la crítica deportiva. La goleada también le costó el puesto al director técnico Israel Del Real, y se produjo en un momento en que el equipo ya había perdido jugadoras en el periodo de transferencias, lo que habría incidido en su rendimiento. La temporada anterior, Cruz Azul había llegado a Liguilla tanto en el Apertura como en el Clausura.

Entre los comentarios documentados del episodio, Santiago Domínguez sugirió que las jugadoras deberían ser enviadas a trabajar a un table dance y les reprochó la derrota con lenguaje soez: “no sean hijas de p.., que para eso les pagan”. Bedean, por su parte, hizo referencia a OnlyFans al insinuar que las futbolistas podían recurrir a esa plataforma si querían ganar dinero.

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En el segmento también se emitieron generalizaciones sexistas sobre las jugadoras, como la afirmación de que no dimensionan la magnitud de una derrota “porque son morras y no consumen tanto fútbol”. En otro momento, uno de los conductores las calificó de “ignorantes” por no distinguir entre un análisis y una crítica.

La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)

Sobre Pons, uno de los participantes utilizó el término “esta vieja” y agregó insinuaciones sexuales sobre su vida privada mientras el equipo sufría la goleada.

Los conductores también plantearon un doble estándar explícito: sostuvieron que criticar a mujeres se considera automáticamente violencia, mientras que criticar a hombres es visto como algo “normal”. El clip se viralizó rápidamente y la propia Pons fue una de las primeras en reaccionar, al calificar las expresiones como “absolutamente inadmisibles” e informar que la institución analizaría cómo abordar el asunto.

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La polémica no se detuvo con la primera reacción del club. Luego de que el Cruz Azul varonil cayera ante Xolos, Santiago Domínguez volvió a arremeter contra Pons en una nueva transmisión. “Se están empezando a parecer al equipo femenil. Así que pónganse las pilas, cabron*s. Porque aquí sí tenemos un director deportivo de verdad. Aquí no tenemos una persona que cuando nos meten 10, se va de vacaciones”, expresó.

Liga MX Femenil, Secretaría de las Mujeres y Pumas se suman al rechazo

La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

La Liga Femenil BBVA emitió su propio comunicado para condenar la violencia digital y las expresiones que atentan contra la dignidad de las futbolistas. “La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no”, señaló el organismo, que anunció que trabajará con su Comité de Género y exhortará a las autoridades competentes para prevenir casos similares.

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La Secretaría de las Mujeres también se pronunció y señaló directamente a Santiago Domínguez, Miguel Bedean y Criss Ángel “Babuino” como responsables de expresiones “inadmisibles y reprobables”. La dependencia advirtió que “la descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de comunicación” y expresó solidaridad con las jugadoras y con Pons.

El Club Universidad Nacional también alzó la voz. A través de un comunicado, Pumas reprobó la violencia digital y llamó a quienes difunden información en cualquier plataforma a hacerlo “con responsabilidad, con respeto hacia las mujeres, con la convicción de impulsar la prevención y el combate a la violencia de género en todas sus formas”.

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