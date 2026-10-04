México

Ataque armado en Valle de Santiago deja dos muertos: sicarios regresaron para rematar a víctimas en Guanajuato

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos

Un video muestra el momento en que se registra un ataque armado contra un vehículo en la calle Democracia, casi esquina con Libertad, en el centro de Valle de Santiago, Guanajuato. En la grabación se observa la colisión entre varios automóviles y el acercamiento de personas desconocidas a una de las unidades para rematar a sus víctimas. La agresión provocó la muerte de dos hombres.
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Un ataque armado registrado la tarde de este viernes dejó dos personas sin vida en calles del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un automóvil.

El hecho ocurrió poco antes de las 17:00 horas, en el cruce de las calles Democracia y Libertad, donde se registró una fuerte movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta negro cuando fueron interceptadas por hombres armados que se desplazaban en una camioneta.

Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones contra el vehículo. Tras recibir los impactos de bala, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra dos automóviles más que circulaban en la zona, por fortuna, una de las unidades pudo ponerse a salvo, sin embargo, otra quedó en medio de la balacera.

El impacto y las detonaciones generaron alarma entre habitantes y personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

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Confirman muerte de dos personas tras ataque en Valle de Santiago

Ataque Armado ejecución Guanajuato
Ataque armado en Valle de Santiago, Guanajuato (especial)

Elementos de seguridad pública y paramédicos acudieron al sitio después de recibir los reportes sobre la agresión armada.

Al revisar el automóvil, los cuerpos de emergencia confirmaron que dos personas habían perdido la vida al interior del Volkswagen Jetta como consecuencia del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni han precisado si ambas personas eran ocupantes del vehículo desde el inicio de la agresión.

La zona fue inmediatamente acordonada por elementos de seguridad para evitar la alteración de la escena y preservar los posibles indicios relacionados con el ataque.

Fiscalía realiza diligencias en la zona

Fiscalía de Guanajuato
Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo las diligencias correspondientes de este doble homicidio Foto: Google Maps

El lugar quedó bajo resguardo policial mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Los especialistas realizaron el procesamiento de la escena y la búsqueda de indicios que puedan contribuir al esclarecimiento de la agresión.

El vehículo en el que viajaban las víctimas permaneció en el sitio mientras se desarrollaban las investigaciones ministeriales. También se revisaron las condiciones en las que ocurrió el choque contra el automóvil estacionado.

Hasta el cierre de esta información, no se reportaban personas detenidas por el ataque.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió la agresión, identificar a las víctimas y determinar la identidad y el paradero de los responsables.

Investigan ataque armado en Valle de Santiago

El doble homicidio se suma a los hechos violentos que han generado movilizaciones de corporaciones de seguridad en distintos municipios de Guanajuato.

Por ahora, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

La información disponible corresponde a los primeros reportes del hecho, por lo que las autoridades podrían proporcionar posteriormente mayores detalles sobre la identidad de las personas fallecidas, el número de disparos y las circunstancias en las que se registró la agresión.

Mientras tanto, la zona permaneció bajo resguardo policial para permitir el desarrollo de las diligencias y el levantamiento de los indicios correspondientes.

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