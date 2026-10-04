Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue visitado por políticos del PAN tras recibir la medida de prisión domiciliaria, la cual cumple en su casa. (Crédito: IG/@ivannolcruz)

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Cinco días después de que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegara a su casa en Ensenada, tras el cambio de medida cautelar que lo llevó a tener prisión domiciliaria, panistas lo arroparon y mostraron su apoyo este 3 de octubre de 2026.

El político es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de contrabando de hidrocarburo y delincuencia organizada, tras varias semanas en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega le concedió un amparo, por lo que en lo que llega la resolución del caso, permanecerá en su hogar, vigilado por la Guardia Nacional.

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PAN visita a Ernesto Ruffo, quien cumple prisión domiciliaria

Debido a que el exmandatario estatal no tiene prohibido recibir visitas de sus compañeros políticos, los panistas se lanzaron a su domicilio y compartieron el momento con un breve mensaje en redes sociales:

“Hoy compartimos un espacio con Ernesto Ruffo, hablando de democracia y de la historia que ha construido Baja California. Desde el sistema PAN seguimos creyendo en el diálogo y en la importancia de mantenernos cerca de quienes han sido parte de nuestra historia democrática”.

Ernesto Ruffo recibe visita del PAN tras salir de prisión. (Foto: X/@PAN_BajaCal)

Además del texto, compartieron una postal en la que aparece la hija del político acusado, Olga Verónica Ruffo Sánchez, entre los asistentes estuvieron:

Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks , exgobernadores de Guanajuato.

Héctor Osuna Jaime, exalcalde de Tijuana

Víctor Hermosillo , exalcalde de Mexicali

Ramón Corral Ávila, exlegislador de Sonora

Además, trascendió que habría sostenido una videollamada con el expresidente Vicente Fox. El que no dejó pasar la oportunidad para presumir la visita a Ruffo Appel fue el el vicepresidente de la Península de Baja California de la Canirac, Iván Nolasco Cruz, quien compartió un video y fotografías con el exmandatario.

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Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria . (Foto: IG/@ivannolcruz)

La Fiscalía le responde a Ruffo tras gira virtual en medios

La Fiscalía General de la República respondió a la gira mediática de Ernesto Ruffo tras su salida de El Altiplano, la dependencia aseguró el pasado 2 de octubre, que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas y diligencias que prueban la participación directa del exgobernador en la conducción de Ingemar, la empresa señalada como el centro de la mayor red de huachicol fiscal detectada en México.

La Fiscalía retoma las declaraciones que el propio Ruffo ofreció a medios tras dejar la prisión preventiva, entre ellas la entrevista con Carmen Aristegui del 29 de septiembre, donde confirmó su participación accionaria del 49% en la compañía. Ese porcentaje difiere del 39% a 40% que había declarado previamente su defensa.

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Según la dependencia, el exgobernador admitió conocer desde 2024 que camiones y ferrotanques con capacidad de hasta 112 mil litros se declaraban en pedimentos de importación por apenas 10 mil litros. La FGR documentó movimientos por 3 mil 075 millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares vinculadas a la red.

Relevancia de Verónica Ruffo en la escena pública podría catapultarla como la candidata del PAN en BC

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

La notoriedad que Verónica Ruffo ganó tras el arresto de su padre, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, abre la puerta a que el PAN la postule como candidata a la gubernatura de Baja California.

La dirigente estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano, confirmó que la empresaria entrará a la lista de aspirantes en sustitución de Mario García Franco, con lo que la baraja panista suma cinco nombres rumbo a los comicios de 2027.

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El peso político de la hija de Ruffo no proviene de una trayectoria en el servicio público —no la tiene— sino de su exposición mediática como vocera de la familia tras la detención de su padre en Ensenada, ocurrida el 16 de julio, por una investigación de la FGR contra la empresa Ingemar desde agosto de 2025.

“Hemos tenido diálogo con Verónica Ruffo, quien ha manifestado un interés de encabezar la causa, principalmente, del preso político que es su padre”, explicó Mata Lozano, en una frase que vincula directamente su posible candidatura con el caso judicial.