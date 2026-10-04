Sheinbaum destaca aumento al salario mínimo y fortalecimiento del Infonavit: fondo alcanza 1.14 billones de pesos

Vivienda Veracruz Sheinbaum Infonavit (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el incremento de 154 por ciento en términos reales del salario mínimo desde 2018, una política que, aseguró, también permitió fortalecer las finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), cuyo fondo de vivienda actualmente suma un billón 140 mil millones de pesos.

Durante su intervención, la mandataria señaló que el salario mínimo pasó de aproximadamente 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil pesos.

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“Entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154 por ciento en términos reales. En 2018 era de dos mil 800 pesos mensuales y hoy es de más de nueve mil 500 y va a seguir aumentando por encima de la inflación”, afirmó.

Sheinbaum también destacó que esta política quedó establecida en la Constitución, con el objetivo de garantizar que el salario mínimo mantenga una tendencia de crecimiento por encima de la inflación y contribuya a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Ya lo dice la Constitución que nunca más gobiernos que no aumenten el salario. Ahora todos los presidentes tienen que incrementarlo por encima de la inflación del año anterior para que siga aumentando el poder adquisitivo”, sostuvo.

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Infonavit reporta 556 mil viviendas nuevas

Vivienda Veracruz Sheinbaum Infonavit (Presidencia)

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que, como parte de la meta sexenal de vivienda, ya existen 479 conjuntos habitacionales aprobados en el país, que representan un total de 556 mil viviendas.

El funcionario atribuyó parte de la fortaleza financiera actual del organismo a la política de incremento al salario mínimo iniciada durante el gobierno de López Obrador y continuada durante la administración de Sheinbaum.

Romero Oropeza resaltó que la actual administración mantuvo e incluso incrementó el ritmo de aumento salarial. Detalló que durante el primer año del gobierno de Sheinbaum el salario mínimo aumentó 12 por ciento y en el segundo año registró un incremento de 13 por ciento, ambos por encima de la inflación.

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De acuerdo con el director del Infonavit, el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores también permitió mejorar la situación financiera del fondo de vivienda.

Fondo de vivienda del Infonavit alcanza 1.14 billones de pesos

dinero mexicano billetes Economía PIB (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Romero Oropeza explicó que cuando López Obrador recibió el gobierno, el fondo de vivienda del Infonavit contaba con 140 mil millones de pesos, una cantidad que, aunque podía parecer elevada, representaba una situación financiera complicada para el organismo debido a que ahí se concentra el ahorro de los trabajadores.

Posteriormente, señaló, el gobierno anterior entregó el organismo con 780 mil millones de pesos, mientras que actualmente el fondo alcanza un billón 140 mil millones de pesos.

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“Entonces tiene dinero el Infonavit y con ese dinero se están financiando todas estas viviendas y estamos evitando que el costo financiero impacte su precio”, explicó.

El funcionario señaló que las viviendas contempladas tienen un valor aproximado de un millón 200 mil pesos, pero serán entregadas prácticamente a la mitad de ese costo a los trabajadores con menores ingresos.

Infonavit reestructura créditos considerados impagables

El Infonavit tenía 4 millones 856 mil créditos impagables y fueron ya reestructurados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director del instituto también recordó que al inicio del actual gobierno fueron identificados 4 millones 856 mil créditos impagables dentro del Infonavit, los cuales, afirmó, se originaron durante gobiernos anteriores.

Según Romero Oropeza, actualmente todos esos créditos ya fueron restructurados, con el objetivo de evitar que los trabajadores enfrenten condiciones financieras que les impidan concluir el pago de sus viviendas.

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Además, indicó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se lleva a cabo la liberación gratuita de escrituras para los trabajadores que ya concluyeron el pago de sus créditos.

De esta manera, el gobierno federal busca avanzar tanto en la construcción de nuevas viviendas como en la regularización de quienes ya terminaron de pagar sus financiamientos, mientras mantiene una política de incremento al salario mínimo como uno de los elementos centrales para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.