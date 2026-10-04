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EEUU golea 3-0 a México en una noche de terror del “Tala” Rangel

El equipo dirigido por Rafa Márquez tuvo errores puntuales en la defensiva y fallas increíbles en el ataque

Jugadores de fútbol en la cancha frente a una portería y una grada llena de espectadores que sostienen banderas de Estados Unidos
México cae por goleada en el tercer partido de la era de Rafa Márquez. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Allan Henry (Reuters)
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Estados Unidos convirtió los errores de México en defensiva y en ofensiva en una goleada.

El conjunto de las Barras y las Estrellas derrotó 3-0 al Tricolor en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en una noche para el olvido de Raúl “Tala” Rangel, quien cometió dos equivocaciones que terminaron directamente en goles.

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La derrota también representó el primer tropiezo de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, después de los empates ante Colombia y Perú.

Tala Rangel falla y Julian Hall pone el 1-0

México había comenzado mejor y tuvo oportunidades claras, entre ellas dos de Santiago Giménez. Sin embargo, cuando el Tricolor comenzaba a controlar el encuentro, Estados Unidos encontró el camino al gol.

La jugada nació con Alex Freeman, quien filtró el balón para Giovanni Reyna. El estadounidense ganó por la derecha y mandó un centro que parecía controlable, pero Rangel no consiguió quedarse con la pelota.

El balón quedó suelto dentro del área y Julian Hall apareció sin marca para empujarlo y poner el 1-0.

El error golpeó a México justo cuando el equipo de Márquez tenía mayor presencia ofensiva.

Los jugadores de Estados Unidos festejan. State Farm Stadium, Glendale, Arizona, EEUU. 3 de octubre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Allan Henry
Los jugadores de Estados Unidos festejan. State Farm Stadium, Glendale, Arizona, EEUU. 3 de octubre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Allan Henry

Segundo error del Tala y gol histórico de Cavan Sullivan

La pesadilla de Rangel continuó en el segundo tiempo. Al minuto 63, el arquero intentó iniciar una salida con un pase corto, pero entregó la pelota a Cavan Sullivan.

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El joven estadounidense aprovechó el regalo y marcó desde fuera del área para colocar el 2-0. Con apenas 17 años, Sullivan se convirtió además en el futbolista más joven en anotar con la selección estadounidense.

La noche se complicó todavía más para México con la expulsión de Mateo Chávez, que dejó al equipo con 10 jugadores.

Captura de pantalla de un mensaje en X de David Faitelson junto a una respuesta con una imagen sobre un partido entre Estados Unidos y México
David Faitelson opina sobre el desempeño de los jugadores del club Chivas en la selección de fútbol de México a través de un mensaje publicado en la red social X. (David Faitelson)

Un tercer gol sepulta al Tricolor

Estados Unidos encontró el 3-0 en los minutos finales. Un error de comunicación entre Diego Campillo y Álvaro Fidalgo dejó el balón a merced de Malik Tillman, quien no perdonó y sentenció el partido.

Las reacciones no tardaron. El exfutbolista Hécules Gómez escribió: “Autoinfligida fue el nombre de la película de esta noche”, mientras Fernando Cevallos calificó el encuentro como una “Noche para el olvido del Tala Rangel”.

Sergio Dip fue todavía más directo: “Hoy no perdió México, perdió el Tala Rangel”. Por su parte, David Faitelson cuestionó el rendimiento de los jugadores de Chivas con la frase: “Los futbolistas de Chivas son muy buenos en Chivas… En la selección, no pasa nada con ellos…”

México tendrá poco tiempo para asimilar la goleada. El próximo martes 6 de octubre enfrentará a Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum, en el cierre de esta Fecha FIFA.

La derrota dejó un marcador contundente y varias responsabilidades repartidas, pero dos errores de Rangel terminaron convertidos en goles estadounidenses.

Para el Tricolor de Rafa Márquez, la primera derrota llegó de la peor manera: 3-0 ante su principal rival de Concacaf y con una actuación que puso al Tala en el centro de todas las críticas.

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