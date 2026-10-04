Fraudes inmobiliarios: señales de alerta antes de rentar o comprar una vivienda

Evita fraudes al querer rentar o comprar casa (Gob. de México)

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Encontrar una vivienda para rentar o comprar puede convertirse en un riesgo para quienes buscan independizarse, llegar a otra ciudad por motivos de trabajo o estudio o realizan una operación inmobiliaria por primera vez. La urgencia por conseguir alojamiento, los precios atractivos y las operaciones a distancia pueden ser aprovechados para cometer fraudes inmobiliarios.

José Antonio Valle Aguilar, experto inmobiliario, advirtió que la falta de experiencia de los interesados puede facilitar este tipo de engaños, especialmente cuando existe presión para encontrar una vivienda antes de determinada fecha o cuando se desconoce el comportamiento de los precios en la zona.

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La situación puede ser todavía más complicada para personas que llegan de otros países, debido a las diferencias de idioma y al desconocimiento de los trámites y procedimientos locales.

Como ejemplo, Valle Aguilar recordó la alerta emitida en septiembre por la Fiscalía de Chihuahua, Distrito Zona Centro, sobre falsas rentas dirigidas a estudiantes foráneos. En ese caso se reportaron 29 querellas relacionadas con esta modalidad.

Más de mil denuncias relacionadas con inmuebles

Otro dato citado por el representante de Segurenta, corresponde a Jalisco, donde se registraron mil 197 denuncias por posibles fraudes e irregularidades relacionadas con inmuebles entre 2019 y el 10 de agosto de 2026, de acuerdo con información de la Consejería Jurídica y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

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Del total, 865 correspondieron a fraude inmobiliario, 264 a intentos de falsificación de documentos y 68 a casos de suplantación de identidad.

El documento también retoma información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Inegi, que estima que 9 por ciento de los delitos ocurridos en México durante 2025 fueron denunciados ante el Ministerio Público o una fiscalía estatal.

Para la categoría de fraude, la cifra oculta fue de 96.5 por ciento. Esto significa que la mayoría de estos hechos no fueron denunciados o que la denuncia no derivó en una carpeta de investigación.

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El experto aclaró que esta cifra contempla distintas modalidades de fraude, incluidos los bancarios y al consumidor, por lo que no representa exclusivamente los delitos relacionados con operaciones inmobiliarias.

Señales de alerta ante un posible fraude inmobiliario

Una infografía de Infobae explica el fraude de 1 200 millones de pesos registrado en el Infonavit en México en junio de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de entregar dinero o firmar un contrato para rentar o comprar una vivienda, se recomienda prestar atención a seis situaciones:

1. Un precio demasiado bajo. Comparar el inmueble con propiedades similares de la zona y preguntar por qué existe una diferencia importante en el precio.

2. Presión para depositar. Desconfiar de quienes exigen un pago inmediato con el argumento de que se perderá una supuesta oportunidad.

3. Negativa a mostrar el inmueble. Siempre que sea posible, visitar la propiedad antes de entregar dinero.

4. Documentos que no coinciden. Revisar que los nombres, la dirección y los datos del inmueble correspondan entre sí.

5. Pagos a personas ajenas al acuerdo. Antes de transferir dinero, solicitar una explicación documentada sobre la relación del receptor con la operación.

6. Solicitud de contraseñas o códigos bancarios. Nunca proporcionar contraseñas, códigos de seguridad u otra información confidencial de las cuentas bancarias.

La empresa puntualizó que ninguna de estas señales demuestra por sí misma que exista un fraude, pero sí representa un motivo para detenerse y revisar con mayor cuidado la operación.

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¿Qué revisar antes de firmar o entregar dinero?

Los contratos, giros y soportes hacen parte de la documentación que deben revisarse

De acuerdo con la recomendación, existen tres aspectos fundamentales que deben comprobarse antes de avanzar: quién contrata, qué se va a firmar y quién recibirá el dinero.

En primer lugar, es necesario solicitar la identificación de la persona que ofrece el inmueble y documentos que acrediten que es propietaria o que cuenta con facultades legales para realizar la operación.

También se debe revisar el contrato. Este documento debe identificar a las partes involucradas y al inmueble, además de establecer el precio, las fechas, las obligaciones y las condiciones para devolver cualquier apartado o depósito.

En cuanto al dinero, se recomienda confirmar que la persona que recibirá el pago esté relacionada con la operación, utilizar medios de pago rastreables y conservar los comprobantes.

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Para quienes buscan comprar una propiedad, se aconseja solicitar a un notario la revisión de la documentación y de la situación registral del inmueble antes de avanzar. También es importante verificar la existencia de posibles gravámenes y formalizar la adquisición mediante escritura e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Revisar quién garantiza la renta

En el caso de los arrendamientos, también se recomienda revisar quién garantiza el cumplimiento de la renta y cuáles son las condiciones de protección antes de contratar una fianza.

José Antonio Valle señaló que la fianza protege las obligaciones establecidas en su documentación, por lo que también resulta necesario verificar la identidad del propietario y que tenga derecho a rentar el inmueble.

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Ante cualquier duda, la recomendación es detener la operación y no entregar más dinero hasta aclarar la situación. También conviene conservar los anuncios, conversaciones, documentos y comprobantes relacionados con la operación.

De esta manera, quienes buscan rentar o comprar una vivienda pueden contar con elementos para revisar la legitimidad de la oferta antes de comprometer su dinero y reducir el riesgo de convertirse en víctimas de un fraude inmobiliario.