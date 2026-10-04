El Tri también pierde por goleada en las redes: los MEMES que dejó la derrota ante EEUU

Los internautas no tuvieron compasión de Santiago Giménez y “Tala” Rangel, jugadores clave en la derrota del sábado. (Especial Infobae / Redes sociales)

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La Selección Mexicana sufrió una noche para el olvido frente a Estados Unidos. El 3-0 en el State Farm Stadium no solo dejó al Tricolor con su primera derrota bajo el mando de Rafael Márquez, también desató una avalancha de memes y burlas en redes sociales.

Los principales señalados fueron Raúl “Tala” Rangel y Santiago Giménez. El arquero de Chivas cometió dos errores que terminaron en goles, mientras que el delantero tuvo oportunidades claras que no consiguió convertir.

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Resumen del partido

México comenzó con mayor presencia ofensiva y Santiago Giménez dispuso de un par de ocasiones para abrir el marcador, pero el atacante no logró definir.

Estados Unidos aprovechó el primer gran error mexicano. Giovanni Reyna ganó por la banda derecha y envió un centro al área que Rangel no consiguió controlar. El balón quedó suelto y Julian Hall apareció para empujarlo y colocar el 1-0.

La segunda anotación llegó tras otra equivocación del guardameta mexicano. En el minuto 63, Rangel intentó salir jugando con un pase corto, pero entregó la pelota a Cavan Sullivan, quien aprovechó el regalo y marcó desde fuera del área.

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Jugadores de Estados Unidos celebran tras anotar uno de los tres goles con los que ganaron a México. State Farm Stadium, Glendale, Arizona, EEUU. 3 de octubre de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Allan Henry (Reuters)

El panorama empeoró con la expulsión de Mateo Chávez. Ya con México en inferioridad numérica, Estados Unidos encontró el tercero en la recta final, después de otro error defensivo que permitió a Malik Tillman sentenciar el encuentro.

La goleada rápidamente se trasladó a X y Facebook. Uno de los memes más compartidos mostró al “Tala” Rangel sin brazos, una referencia directa a las dificultades que tuvo para contener los disparos estadounidenses. Otros usuarios recurrieron a imágenes de Guillermo Ochoa para bromear con un eventual regreso del histórico arquero al Tricolor.

Santiago Giménez tampoco escapó de las burlas. Algunos internautas retomaron la imagen del delantero tendido sobre el césped del Estadio Azteca para cuestionar su falta de contundencia frente al arco.

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En la cancha fueron tres goles. En redes, la derrota se multiplicó en memes, críticas y señalamientos, con Rangel y Giménez como los principales protagonistas de una noche que Estados Unidos convirtió en goleada y el internet mexicano, en material para su interminable fábrica de memes.

Meme de Tala Rangel tras la derrota de la Selección Mexicana (X)

Meme de Santi Giménez por la derrota de México (X)

En redes sociales pidieron sacar del retiro a Guillemro Ochoa. (X)

Un meme cuestiona la actuación del guardameta Raúl Tala Rangel. (X)

El Tala, uno de los señalados en la derrota del Tri. (X)

La base de las Chivas fue cuestionada en redes sociales. (X)

La falta de gol hizo extrañar a Raúl Jiménez. (X)

Esto dijo Rafael Márquez al final del encuentro

El técnico mexicano reconoció que el equipo tuvo buenos momentos, pero admitió que los errores fueron determinantes para explicar el resultado.

“Yo creo que, como digo, los primeros minutos donde, pues creo que, eh, estuvimos casi en cancha rival, donde tuvimos buena posesión, tuvimos un par de llegadas”, explicó Márquez.

El estratega consideró que a México le faltó claridad en el último tercio y resumió así lo ocurrido: “Lo otro han sido así errores muy groseros que, que bueno, al final les regalas casi, casi estos tres goles al equipo rival”.

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Sobre el momento de Santiago Giménez, Márquez señaló que necesita acumular minutos después de la molestia física que le impidió disputar los dos primeros encuentros de esta Fecha FIFA.

“Santi, pues bueno, creo que sí le hace falta tener más minutos, obviamente, para estar en una mejor forma”, afirmó.

La derrota también provocó una cascada de comentarios de analistas y exfutbolistas. Hécules Gómez escribió: “Autoinfligida fue el nombre de la película de esta noche”, mientras Sergio Dip resumió la actuación con una frase que se volvió viral: “Hoy no perdió México, perdió el Tala Rangel”.