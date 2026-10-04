América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

La organización contempla dos tiempos de 40 minutos y 18 futbolistas por club, a espera de que se difundan las alineaciones completas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Doce años después de aquel amistoso que terminó con una tanda de penales a favor del Club América, las camisetas azulcrema y colchonera volverán a coincidir en una cancha mexicana.

La nueva cita frente al Atlético de Madrid tendrá otro pulso: antiguos jugadores de ambos clubes regresarán a la cancha para vestir camisetas que quedaron asociadas a grandes noches y a la memoria de sus aficionados.

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AFP 163

El anuncio todavía guarda su principal atractivo: los nombres de quienes integrarán los equipos se conocerán de manera gradual. Mientras tanto, el duelo ya prepara una jornada de reencuentros entre las aficiones con un formato pensado para que el pasado de ambos equipos vuelva a tomar protagonismo.

América y Atlético de Madrid volverán a coincidir 12 años después en suelo mexicano

La noche de leyendas tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, recinto con capacidad para más de 46 mil asistentes. Puebla será la sede de un partido que contará con el aval oficial de América y Atlético de Madrid.

El encuentro está programado para el domingo 15 de noviembre de 2026 , a las 18:00 horas , en Puebla, Puebla.

La organización prevé dos planteles de 18 jugadores , aunque los nombres de los exfutbolistas se revelarán de forma paulatina durante los próximos días.

Las convocatorias podrán tener modificaciones por lesiones o causas de fuerza mayor, según la información publicada en la página del evento.

Soccer Football - Liga MX - Puebla v Toluca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - September 15, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El anuncio abre la expectativa sobre las figuras que vestirán las camisetas azulcrema y rojiblanca. Por ahora, la organización no ha confirmado participantes, pero anticipó que reunirá a jugadores que protagonizaron distintas etapas de ambos clubes.

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¿Cuándo inicia la venta y cuánto costarán las entradas para el partido de leyendas?

La venta general para el encuentro comenzará el lunes 5 de octubre, desde las 10:00 horas, a través de la plataforma Boletomóvil. La página del evento aparece como “próximamente”, aunque ya permite revisar las zonas y precios disponibles.

La localidad más económica corresponde a Porra Atlético Madrid , con boletos desde $241 . La zona de Porra América tendrá precios desde $257.

Las rampas Norte y Sur parten de $402 , mientras que Rampa Oriente y Rampa Poniente se ofrecen desde $482.

Las cabeceras tendrán precios desde $546 en Sur y $637 en Norte. Platea Oriente comenzará en $791, Platea Plus en $1.020 y Platea Poniente en $1.092.

Los menores de tres años en adelante deberán adquirir boleto completo para ingresar al estadio.

El precio inicial difundido para el partido era de $240, pero la plataforma muestra una entrada mínima de $241. La disponibilidad por sector puede modificarse conforme avance la venta.

El encuentro se definirá por penales si hay empate

El partido no seguirá el formato habitual de 90 minutos. La organización definió una duración reducida para el duelo, con una posible definición desde los once pasos si ninguno de los equipos logra imponerse durante el tiempo regular.

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América Leyendas y Atlético de Madrid Leyendas disputarán dos tiempos de 40 minutos cada uno.

Si el marcador termina igualado, el ganador se determinará mediante una tanda de penales .

El evento estará a cargo de Never Say Never, empresa que también organizó otros partidos de exjugadores en México.

La cancha del Cuauhtémoc recibirá a futbolistas que volverán a ponerse una camiseta conocida, con la posibilidad de revivir una rivalidad que comenzó en 2014 y que ahora tendrá una versión distinta, lejos de la presión de los torneos y cerca de la memoria de los aficionados.