Soy Frankelda gana el premio a Mejor Película Animada en los Premios Ariel 2026, directores agradecen a Guillermo del Toro

Soy Frankelda. (Cinépolis Distribución)

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Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano de animación en stop motion, gana el Ariel a Mejor Largometraje de Animación en la edición 68 de los Premios Ariel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta, dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz Rendón, compitió en la categoría contra La gran historia de la filosofía occidental, de Aria L. Covamonas.

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Los directores subieron al escenario de los Estudios Churubusco, agradecieron al público, a su equipo y a Guillermo del Toro, quien apoyó el proyecto desde el inicio.

La película fue desarrollada durante tres años por el estudio Cinema Fantasma. Para su producción se construyeron más de 200 marionetas y 60 sets de manera artesanal, sin uso de pantalla verde, con jornadas que llegaron a reunir a más de 100 creativos en el estudio.

El filme narra la historia de una escritora del siglo XIX silenciada por su entorno

Pesadillas, fantasía y arte mexicano: “Soy Frankelda” llega para hacer historia. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Soy Frankelda se ambienta en el México del siglo XIX y sigue a Francisca, una joven escritora cuyos relatos de terror son ignorados por la sociedad de su época. Tras verse forzada a reprimir su voz, la protagonista emprende un viaje a su subconsciente, el Topus Terrentus, un mundo nutrido de los sustos y pesadillas de la gente real.

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En ese universo paralelo, Francisca adopta el seudónimo de Frankelda y es guiada por Herneval, un príncipe atrapado entre sueños y pesadillas. Juntos deben enfrentar a Procustes, el pesadillero real cuya pluma se ha oxidado y que busca apropiarse de las historias de la protagonista para mantener su estatus.

Guillermo del Toro acompañó el proyecto como mentor

La primera película mexicana en Stop-Motion llega este 23 de octubre a las salas. Crédito: X/@cinemafantasma @ambrizbrothers

El cineasta Guillermo del Toro respaldó la producción desde sus primeras etapas y calificó el filme como “un hito en la animación stop-motion mexicana y un verdadero triunfo de la visión, la tenacidad y el amor por el oficio”. El proyecto nació como un especial de 30 minutos para HBO Max antes de ampliarse a largometraje.

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El elenco de voces está encabezado por Mireya Mendoza como Frankelda, además de Arturo Mercado Jr. como Herneval, Luis Leonardo Suárez como Procustes y Carlos Segundo. La dirección de fotografía corrió a cargo de Irene Melis y Fernanda G. Manzur, mientras que Ana Coronilla estuvo a cargo de la dirección de arte.

La cinta se estrenó en cines el 23 de octubre de 2025 antes de llegar a Netflix

Los directores Roy y Arturo Ambriz también prestaron su voz a los personajes de "Soy Frankelda" (X/ @CinemaFantasma)

Soy Frankelda llegó a las salas mexicanas el 23 de octubre de 2025 de la mano de Cinépolis Distribución y Warner Bros. Meses después, Netflix adquirió los derechos de la película para su estreno mundial en streaming, anunciado un día antes de su participación en los Premios Annie 2026, donde compitió en la categoría de Mejor Película Independiente.

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El triunfo en los Premios Ariel se suma al reconocimiento que el filme ya había obtenido en festivales internacionales previos a su estreno comercial. La ceremonia de la edición 68 de los Premios Ariel reunió a más de 100 nominados en 25 categorías, en una gala transmitida por TNT, HBO Max y TV Mexiquense Canal 34.