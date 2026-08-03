Leagues Cup 2026: cuándo empieza y dónde ver en México

La Leagues Cup 2026 arranca este martes 4 de agosto con la participación de 36 equipos, 18 de la Liga MX y 18 de la Major League Soccer (MLS).
Este certamen oficial no solo ofrece el atractivo de la rivalidad entre clubes mexicanos y estadounidenses, sino que también otorga plazas para la Copa de Campeones de la CONCACAF que se disputará en 2027.
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Después de su primera edición en 2019, los clubes de la MLS han dominado recientemente el torneo al ganar las últimas tres ediciones tras los campeonatos de León y Cruz Azul en los primeros dos años que se disputó el torneo.
Formato de competencia
Desde la edición anterior, los equipos son divididos en dos tablas generales, una por cada liga, donde los mejores cuatro clubes tanto de la MLS como de la Liga Mx clasifican a la ronda de cuartos de final.
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En fase de grupos, cada uno de los equipos se enfrenta a tres clubes de la liga contraria.
Calendario de competencia
A continuación, te presentamos el calendario de partidos para la primera ronda de la Leagues Cup 2026:
Martes 4 de agosto
- Columbus Crew vs. Atlas | 17:45
- FC Cincinnati vs. Pachuca | 17:45
- Charlotte FC vs. Pumas | 18:00
- Minnesota United vs. FC Juárez | 18:30
- Tigres UANL vs. Real Salt Lake | 20:00
- Vancouver Whitecaps vs. Atlante | 20:30
Miércoles 5 de agosto
- Inter Miami vs. Atlético de San Luis | 17:30
- Monterrey vs. Orlando City | 17:30
- Nashville SC vs. León | 18:30
- FC Dallas vs. Querétaro | 18:30
- Toluca vs. Seattle Sounders | 20:00
- LAFC vs. Chivas | 20:30
Jueves 6 de agosto
- New York City FC vs. Santos Laguna | 17:30
- Cruz Azul vs. Philadelphia Union | 18:00
- Chicago Fire vs. Necaxa | 18:30
- Austin FC vs. Tijuana | 19:00
- América vs. San Diego FC | 20:00
- Portland Timbers vs. Puebla | 20:30
Viernes 7 de agosto
- Charlotte FC vs. Atlas | 17:30
- Columbus Crew vs. Pachuca | 17:30
- FC Cincinnati vs. Pumas | 18:00
- Tigres UANL vs. Minnesota United | 19:00
- Vancouver Whitecaps vs. FC Juárez | 20:30
Sábado 8 de agosto
- Orlando City vs. León | 16:30
- Inter Miami vs. Monterrey | 18:00
- Chivas vs. FC Dallas | 19:00
- Real Salt Lake vs. Atlante | 20:00
- Toluca vs. LAFC | 21:10
Domingo 9 de agosto
- Seattle Sounders vs. Querétaro | 13:30
- Philadelphia Union vs. Necaxa | 17:30
- Cruz Azul vs. New York City FC | 17:30
- Chicago Fire vs. Santos Laguna | 18:00
- Nashville SC vs. Atlético de San Luis | 18:00
- Austin FC vs. Puebla | 19:00
- San Diego FC vs. Tijuana | 20:00
- América vs. Portland Timbers | 20:15
Martes 11 de agosto
- Columbus Crew vs. Pumas | 17:30
- Charlotte FC vs. Pachuca | 17:30
- FC Cincinnati vs. Atlas | 18:00
- Minnesota United vs. Atlante | 18:30
- Real Salt Lake vs. FC Juárez | 19:30
Miércoles 12 de agosto
- Orlando City vs. Atlético de San Luis | 17:30
- Inter Miami vs. León | 17:30
- Monterrey vs. Nashville SC | 18:00
- Toluca vs. FC Dallas | 20:00
- San Diego FC vs. Puebla | 20:15
- LAFC vs. Querétaro | 20:30
- Seattle Sounders vs. Chivas | 20:30
Jueves 13 de agosto
- Philadelphia Union vs. Santos Laguna | 17:00
- New York City FC vs. Necaxa | 17:30
- América vs. Austin FC | 18:30
- Cruz Azul vs. Chicago Fire | 19:00
- Portland Timbers vs. Tijuana | 20:30
*Todos los horarios son en tiempo del centro de México
Cuándo y dónde ver la Leagues Cup en México
A partir de este año, los suscriptores de la plataforma Apple TV podrán disfrutar de todos los partidos sin necesidad de un pago adicional, ya que anteriormente se tenía que contratar el MLS Season Pass para poder disfrutar de los encuentros.
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Además, TUDN e Imagen Televisión contarán con algunos juegos selecciones para que la afición puede disfrutar de estos encuentros en TV Abierta.
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