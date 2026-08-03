Quién es Alejandro “Coco” Cárdenas, canterano del América que anotó su primer gol en primera división

Con 19 años, Alejandro “Coco” Cárdenas anotó su primer gol en primera división (Cortesía Club América)

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El cierre de la tercera jornada del Apertura 2026 tuvo como protagonista a Alejandro “Coco” Cárdenas, quien con solo 19 años vivió una jornada que marcará su carrera en la primera división. El joven surgido de la cantera de Club América ingresó desde el banco de suplentes y se encargó de firmar el tercer tanto en la victoria por 3 a 0 ante Santos Laguna en el Estadio Banorte.

La noche no solo quedó grabada por el resultado, sino por el debut goleador del Coco, quien se estrenó en las redes en el tramo final del encuentro. El tanto de Cárdenas fue la culminación de una actuación colectiva que ya había tenido como protagonistas a Henry Martín y Brian Rodríguez, autores de los otros dos goles.

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El cierre de la tercera jornada del Apertura 2026 tuvo como protagonista a Alejandro “Coco” Cárdenas, quien con solo 19 años vivió una jornada que marcará su carrera en la primera división (Cortesía Club América)

El triunfo consolidó el ánimo de la afición azulcrema, que celebró en las gradas la aparición de un nuevo talento y la contundencia mostrada por su equipo en el marcador. Con esta victoria, las Águilas sumaron tres puntos y reforzaron su posición en el inicio del torneo.

El video muestra a un hombre con una chaqueta amarilla, negra y roja, interactuando con varias personas en un entorno exterior durante la noche. Está rodeado por una multitud, incluyendo individuos con camisetas amarillas y azules, algunas con el logo "DHL". El hombre saluda y estrecha manos. En una de las escenas, la espalda de una camiseta blanca exhibe una mancha húmeda. Este material documenta un evento público con un encuentro entre una figura central y la gente.

¿Quién es Alejandro “Coco” Cárdenas?

Alejandro “Coco” Cárdenas es un delantero mexicano de 19 años, originario de Mérida, Yucatán. Inició su carrera en las fuerzas básicas de los Venados de Yucatán, equipo de la segunda división, pero en 2022 fue reclutado por el Club América para integrarse a sus divisiones inferiores.

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Desde su llegada al América, Cárdenas ha sumado más de 22 goles entre las categorías Sub-19 y Sub-21. Su estilo de juego lo define como una referencia en el ataque, capaz de fijar a los centrales rivales y dar continuidad a las jugadas de espaldas al arco. Aunque no ha sido convocado a la selección nacional en ninguna de sus categorías, ha llamado la atención por su rendimiento constante en las fuerzas básicas azulcremas.

Con la llegada de Guillermo Almada como director técnico del conjunto de Coapa, Cárdenas encuentra una oportunidad para consolidarse en el primer equipo, ya que el entrenador suele apostar por jóvenes talentos.

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Guillermo Almada y su estrategia para impulsar jóvenes

La reciente victoria de Club América en el Estadio Banorte no solo destacó por el resultado, sino que puso el foco en la apuesta por los jóvenes bajo el mando de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo implementa una estrategia en la que el rendimiento individual supera la jerarquía tradicional del vestuario.

El cierre de la tercera jornada del Apertura 2026 tuvo como protagonista a Alejandro “Coco” Cárdenas, quien con solo 19 años vivió una jornada que marcará su carrera en la primera división (Cortesía Club América)

En el caso de Almada, la exigencia física es uno de los pilares: cada jugador debe sostener un ritmo intenso, sin importar su edad o experiencia previa. Este modelo permitió, en clubes anteriores como Santos Laguna y Club Pachuca, que varios canteranos encontraran espacio en la primera división. Nombres como Erick Sánchez y Kevin Álvarez surgieron en ese contexto, gracias a la continuidad genuina que el técnico otorga a los juveniles.

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Almada replica esa fórmula en América, apostando por futbolistas como Alejandro “Coco” Cárdenas, quien marcó su primer gol profesional ante Santos Laguna. El entrenador prioriza que los jóvenes respondan en la cancha, sin condicionarse por la antigüedad de otros integrantes del plantel.