Hasta en la Sierra Tarahumara hay celulares: Sheinbaum alerta sobre adicción infantil a redes sociales

La mandataria sostiene en la mañanera sobre infancia y adolescencia que el uso de teléfonos inteligentes ya no depende de la región ni del nivel socioeconómico, al citar comunidades apartadas como ejemplo

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el acceso al celular ya no distingue geografía ni condición social en México: incluso en las comunidades más apartadas del país, como la Sierra Tarahumara, la mayoría de las niñas y los niños tiene acceso a un teléfono inteligente. La mandataria lo dijo durante la mañanera dedicada al debate nacional sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia y la adolescencia.

“No es un niño deprimido, es un diseño”

Sheinbaum fue enfática al señalar que la adicción a las redes sociales no es producto de una decisión individual del niño o la niña, ni necesariamente de un ambiente familiar disfuncional. “No es que es un niño deprimido que se le puede ocurrir un caso así o que tiene problemas en la familia y que se aísla a ver su teléfono”, explicó.

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Para la presidenta, el verdadero origen del problema está en el diseño de las plataformas digitales, construidas —según coincidieron los expertos internacionales presentes en la conferencia— para capturar y prolongar la atención de los usuarios más jóvenes.

La Tarahumara como ejemplo nacional

Sheinbaum relató que, en sus visitas a la Sierra Tarahumara, constató que un porcentaje muy alto de niñas y niños ya cuenta con celular propio o utiliza el de sus madres o padres. Este dato refuerza la idea de que no hay región del país exenta del fenómeno, incluso en zonas donde tradicionalmente se asumía un menor acceso a la tecnología.

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La mandataria sostiene en la mañanera sobre infancia y adolescencia que el uso de teléfonos inteligentes ya no depende de la región ni del nivel económico, y menciona comunidades apartadas como ejemplo del fenómeno

Los factores detrás del uso excesivo

Durante la sesión de preguntas, se abordó otro factor clave: la ausencia de figuras adultas que regulen el tiempo de uso, particularmente en hogares donde madres y padres trabajan jornadas largas para llevar el sustento a casa. Ante esta falta de acompañamiento, muchos menores recurren al celular como una forma de sentido de pertenencia frente a sus compañeros.

La respuesta: información y regulación en las escuelas

Sheinbaum planteó que la estrategia gubernamental combina dos frentes:

Regulación en espacios escolares para limitar el uso del celular durante el recreo y la jornada de clases.

Concientización de madres y padres de familia sobre los mecanismos de adicción digital.

La mandataria adelantó que se replicará el modelo de asambleas escolares —usado previamente para programas como la Beca Rita Cetina— con el fin de difundir el programa “ABC de las emociones”, enfocado en la salud mental de adolescentes y jóvenes, del cual se distribuirán guías impresas por millones en todo el país.

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Contexto internacional

La discusión se dio en el marco de la participación de especialistas internacionales, quienes han documentado que el uso excesivo de pantallas está asociado con depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y menor capacidad de atención en menores, además de advertir sobre los riesgos de contacto con desconocidos a través de estas plataformas.

El gobierno federal prevé además una serie de foros regionales para recabar evidencia y opiniones ciudadanas, con miras a una eventual propuesta de regulación que sería presentada ante el Congreso.

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