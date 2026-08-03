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Exingeniero de Meta revela en La Mañanera cómo Instagram expone a menores a contenido de autolesión

Arturo Béjamar, exdirectivo de Meta, expuso que Instagram y Youtube Kids incorporan diseños que generan adicción y los expone a otros riesgos

La declaración sostiene que la plataforma para infancia se habría concebido para normalizar el consumo prolongado de pantalla, con la expectativa de que los usuarios migren después a la versión general y mantengan ese hábito
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Arturo Béjar, exdirectivo de Meta, expuso en la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que Instagram utiliza un sistema de recomendación que expone a las niñas, niños y adolescentes a contenido sobre autolesiones y trastornos alimenticios.

Béjamar sostuvo que el diseño de la plataforma incorpora funciones como el scroll infinito y la reproducción automática de videos, elementos que favorecen el consumo compulsivo y la exposición continua a riesgos para la salud mental de los adolescentes. Durante su intervención, destacó que “una de cada cinco adolescentes recibe en una semana contenido que le hace sentir mal sobre su cuerpo”, según estudios supervisados por su equipo.

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Béjamar detalló que 1 de cada 11 adolescentes recibe contenido relacionado con autolesiones y suicidio más de una vez por semana. Añadió que 98% de las veces, el contacto con material sexual proviene de desconocidos. Estos hallazgos, afirmó, se derivan de un estudio aplicado a 240,000 usuarios de la plataforma.

El diseño de Instagram favorece la adicción y la exposición a riesgos

El exingeniero de Meta explicó que el funcionamiento de Instagram se basa en seis elementos principales que generan adicción: el scroll infinito, la reproducción automática, los algoritmos de recomendación, las notificaciones constantes, la presión social digital y la exposición a métricas de popularidad. “Esto produce un bombardeo de recomendaciones que lleva a los jóvenes a dejar de comer o a exponerse a contenido peligroso”, señaló Béjamar en la conferencia.

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FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 27 de octubre de 2025, se ve el icono de la aplicación Instagram en un teléfono inteligente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 27 de octubre de 2025, se ve el icono de la aplicación Instagram en un teléfono inteligente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Béjamar advirtió que la industria suele negar la existencia de adicción y atribuye la responsabilidad a los padres y madres de familia. Sin embargo, comparó la situación con la venta de juguetes o automóviles: “Cuando uno compra un juguete para un niño, debe tener la confianza de que es seguro. No es responsabilidad solo de los padres”.

YouTube Kids fue diseñado para “graduar” a niños hacia YouTube, revela extrabajador de Meta en la mañanera

El extrabajador de Meta, Arturo Béjamar, afirmó que YouTube Kids tiene un diseño orientado a acostumbrar a los niños pequeños al consumo continuo de videos, con el objetivo de que pasen a la plataforma principal de YouTube. Béjamar explicó que, en juicios recientes, salió a la luz que “YouTube Kids está diseñado bajo la lógica de que está bien pasar todo el día viendo videos, porque saben que ese niño se va a graduar a YouTube y va a pasar toda su vida viendo videos”.

Una mujer y un niño sentados usan una tableta y un teléfono inteligente; burbujas con iconos de "me gusta" y corazones de redes sociales los rodean.
Un niño y una mujer utilizan tabletas y teléfonos móviles mientras burbujas con iconos de redes sociales flotan a su alrededor, ilustrando el uso de pantallas digitales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Béjamar advirtió que incluso los servicios que se presentan como seguros para menores están diseñados para fomentar el uso prolongado desde edades tempranas. Subrayó: “Es importante que los papás sepan que lo que les están enseñando a sus hijos puede causar daño a corto y largo plazo”.

Estados Unidos y Australia avanzan en restricciones a redes sociales

El exdirectivo mencionó que 25 estados de Estados Unidos ya implementaron escuelas libres de teléfonos celulares como medida para mejorar el ambiente educativo. Además, destacó la propuesta de elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales, siguiendo el ejemplo de Australia, donde la reducción del uso infantil de estos servicios alcanzó 30% en seis meses.

Béjamar llamó a las autoridades mexicanas a priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a productos que, dijo, “están diseñados para crear adicción y no para ayudarles”. Añadió: “Cuando una empresa conoce los daños y los niega, corresponde al gobierno tomar medidas para proteger a la juventud”.

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