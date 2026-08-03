Chicharito aclara los motivos de su divorcio con Sarah Kohan “No estaba siendo lo suficientemente masculino”

Una entrevista presenta al futbolista Javier "Chicharito" Hernández en conversación con una mujer. Ambos están sentados en una mesa de madera con bebidas. Hernández, vestido con una camiseta blanca y un reloj en la muñeca, gesticula mientras se comunica. El video es una entrevista en la que el futbolista explica los motivos de su divorcio con Sarah Kohan, según la información contextual disponible. La mujer lo observa en varias secuencias y también participa en la conversación.

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Javier ‘Chicharito’ Hernández habló públicamente sobre su divorcio de Sarah Kohan por primera vez desde la separación, ocurrida hace cinco años.

El delantero eligió su propio podcast, Learning to be Human, como el espacio para abordar las circunstancias personales y familiares que rodearon el final de su matrimonio y la manera en que, tras ese proceso, ha replanteado su visión sobre la paternidad y las relaciones.

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Durante la charla con la emprendedora Eleni Fafutis, Hernández explicó que la decisión de separarse se tomó con el objetivo de priorizar el bienestar de sus hijos.

El futbolista señaló que, aunque la experiencia resultó complicada en lo personal y emocional, con el tiempo ambos padres buscaron construir una nueva dinámica para su familia y aprender de la experiencia.

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Separación con corresponsabilidad

El jugador añadió que los problemas personales que vivían ambos los motivaron a tomar la decisión de separarse. (Infobae México: Jovani Pérez)

El delantero de la Selección Mexicana reconoció que el proceso de separación lo llevó a cuestionar su propio papel como esposo y padre:

“Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia, y creo que a ella le faltó también ser muchísimo más femenina”, dijo Hernández en el episodio

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El futbolista expuso que al inicio de su matrimonio pensaba que la vida familiar sería distinta y más sencilla de lo que resultó. Aseguró que, tanto él como Kohan, atravesaban situaciones personales difíciles mientras intentaban adaptarse a la paternidad y la convivencia.

Hernández enfatizó que la responsabilidad por el final de la relación no recae en una sola persona, sino que considera que ambos aportaron a la dinámica que llevó a la separación:

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“Yo creo que no existe matrimonio que no funcione en el que las dos partes no sean responsables”, expresó durante la conversación.

.El delantero explicó que la separación fue el resultado de una suma de factores personales, emocionales y familiares, y no un evento provocado por una sola acción o decisión.

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Sin embargo, reconoció que a pesar que le fue difícil hablar sobre el tema, hoy puede hacerlo desde una perspectiva de aprendizaje y maduración, y que ve en la experiencia una oportunidad para crecer como persona y padre.

El episodio marca una diferencia respecto a las declaraciones públicas previas del futbolista, en las que evitaba referirse a los detalles de la separación o a la dinámica con su expareja.

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Aprendizaje tras la ruptura: crecer para sus hijos

Chicharito reveló que ambos lo hicieron por el bienestar de sus hijos. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el episodio, Chicharito aceptó que su idea inicial sobre el matrimonio estaba marcada por expectativas poco realistas:

“Yo pensaba en ese momento que estar casado y tener una familia iba a ser algo distinto, que iba a ser fácil de hacerse”, contó el delantero.

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A lo largo de la conversación, reiteró que ni él ni Kohan estaban plenamente preparados para asumir de inmediato las responsabilidades y retos de la vida en pareja y como padres.

El futbolista insistió en que, tras la separación, la prioridad de ambos fue el bienestar de sus hijos y su desarrollo personal:

“Lo más importante era que cada uno nos fuéramos por nuestro caminito, por nuestra vida, para darle a nuestros hijos el mejor ejemplo de cómo poder ser feliz”, mencionó Hernández en el podcast.

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El delantero sostuvo que la decisión de separarse se tomó pensando en el futuro de la familia y en la posibilidad de ofrecerle a sus hijos un ambiente más sano:

“Nadie sabe cómo ser madre, cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar”, relató durante la conversación, en referencia al proceso que vivieron tanto él como Kohan al convertirse en padres

Vulnerabilidad y madurez en un espacio propio

ARCHIVO - Javier Hernández, delantero del LA Galaxy reacciona con los fanáticos después de que su equipo venciera al Nashville SC en un partido de playoffs de la MLS, el 15 de octubre de 2022, en Carson, California. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo)

El episodio de Learning to be Human permitió que el futbolista compartiera reflexiones sobre el crecimiento, la responsabilidad compartida y la manera en que la madurez le ha permitido replantear sus prioridades después del divorcio.

Con esta conversación, Hernández busca poner sobre la mesa la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de asumir responsabilidades individuales para procurar el bienestar de los hijos.

En más de una ocasión, Chicharito subrayó que el proceso de separación fue doloroso, pero que la apertura a conversar sobre el tema se da ahora desde una perspectiva más serena y reflexiva.