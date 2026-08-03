México domina el medallero de Clavados con nueve medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Osmar Olvera volvió a destacar con tres preseas doradas y confirma que es uno de los mejores atletas mexicanos de la actualidad. (TW Olimpismo Mexicano)

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México reafirma su dominio en los clavados durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, ya que de nueve finales disputadas en la disciplina, los clavadistas mexicanos obtuvieron nueve medallas de oro, resultado que consolida la fortaleza del país en esta especialidad no solamente a nivel regional, sino en el ámbito mundial.

Clavadistas mexicanos brillan en Santo Domingo 2026

El mexicano Randal Willars durante una práctica de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el domingo 26 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

Con una combinación de clavadistas jóvenes y experimentados, México presentó una delegación sólida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. A pesar de ausencias clave como las gemelas Cueva y Gabriela Agúndez, los saltadores nacionales lograron destacar en cada una de las pruebas disputadas.

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El equipo mostró capacidad para sobreponerse a las bajas y mantuvo el dominio de la disciplina, consolidando la posición de México como potencia en los clavados a nivel regional.

A continuación, te presentamos a los medallistas mexicanos por cada una de las pruebas:

Oro

Randal Willars : Plataforma de 10 m.

Randal Willars y Emilio Treviño: Plataforma de 10 m sincronizados.

Osmar Olvera : Trampolín de 3 m.

Osmar Olvera: Trampolín de 1 m.

Osmar Olvera y Juan Celaya : Trampolín sincronizados 3 m.

Alejandra Estudillo : Plataforma de 10 m femenino.

Rut Páez : Trampolín de 1 m.

Zyanya Parra : Trampolín de 3 m.

Rut Páez y Zyanya Parra: Trampolín de 3 m sincronizados.

Plata

Emilio Treviño: Plataforma de 10 m.

Bronce

Juan Celaya: Trampolín de 3 m.

Juan Celaya: Trampolín de 3 m.

Adriana Torres : Plataforma de 10 m.

Rut Páez: Trampolín de 3 m.

Así, termina una nueva participación de México en clavados y ahora los saltadores buscarán seguir de la misma manera en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y las gemelas Cueva son los máximos exponentes de la disciplina para el país.

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Historia de los clavados en México

Paola Espinosa realizando un clavado. (REUTERS/Henry Romero)

La disciplina de clavados ocupa un lugar destacado en la historia deportiva de México, al ser la que más medallas olímpicas ha aportado al país con un total de 17 preseas.

El camino de éxitos inició con Joaquín Capilla, quien conquistó cuatro medallas en tres ediciones olímpicas: bronce en Londres 1948, plata en Helsinki 1952, así como oro y bronce en Melbourne 1956. Capilla se mantiene como el máximo medallista olímpico mexicano.

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Los resultados positivos continuaron en Roma 1960, cuando Juan Botella alcanzó el bronce en trampolín de 3 metros, y en México 1968, con la plata obtenida por Álvaro Gaxiola en plataforma de 10 metros.

Tras dos ediciones sin preseas, Carlos Girón logró la plata en Moscú 1980, mientras que Jesús Mena sumó el bronce en Seúl 1988 en la plataforma de 10 metros.

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En Sídney 2000, Fernando Platas consiguió la medalla de plata en trampolín de 3 metros. Posteriormente, en Beijing 2008, Paola Espinosa y Tatiana Ortiz dieron a México su primera presea en pruebas femeniles, al obtener el bronce en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

Londres 2012 marcó otro momento importante para los clavados mexicanos: Iván García y Germán Sánchez se colgaron la plata en sincronizados de plataforma de 10 metros, mismo resultado que lograron Paola Espinosa y Alejandra Orozco en la rama femenil.

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Además, Laura Sánchez sumó un bronce en trampolín de 3 metros. Germán Sánchez volvió a brillar en Río 2016 con una plata individual en plataforma de 10 metros, extendiendo la racha de once ediciones olímpicas consecutivas con al menos una medalla para México en clavados.

En Tokio 2020, Alejandra Agúndez y Alejandra Orozco continuaron la tradición al obtener la plata en sincronizados desde la plataforma de 10 metros.

Para París 2024, Osmar Olvera y Juan Celaya lograron la plata en sincronizados de 3 metros, y Olvera añadió un bronce en la prueba individual, reafirmando a los clavados como el deporte con mayor presencia y resultados para México en Juegos Olímpicos.

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