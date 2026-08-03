Festival Internacional del Globo respalda a Christian Nodal pese al rechazo de colectivos feministas de Guanajuato

Colectivos feministas piden que Christian Nodal sea retirado del cartel del Festival Internacional del Globo por señalamientos de presunta violencia vicaria y económica que miles de personas le atribuyen en redes sociales. (Facebook Christian Nodal)

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Colectivos feministas de Guanajuato exigen que la Feria Internacional del Globo retire a Christian Nodal de su cartelera del próximo noviembre, al señalar que su presencia en un espacio público de esa magnitud contradice el discurso institucional frente a la violencia contra las mujeres. La Red Feminista León, junto con organizaciones como Ley Sabina Guanajuato y el Centro Las Libres, encabeza el rechazo al concierto programado para el 15 de noviembre en León.

La Red Feminista León difundió un comunicado en redes sociales en el que señala que dar visibilidad a una figura cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada resulta contradictorio con la realidad que enfrentan las mujeres en el estado. El texto apunta directamente a la violencia económica y a la violencia vicaria como los ejes del señalamiento contra el cantante sonorense.

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“Mientras las mujeres seguimos enfrentando feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia digital, violencia vicaria, violencia económica (...) privilegiando la proyección de figuras cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada”, publicó el colectivo.

Organizaciones feministas de León cuestionan que el Festival Internacional del Globo otorgue un espacio público al intérprete de regional mexicano, a quien miles de personas en redes señalan de haber ejercido presunta violencia vicaria y económica, aunque no enfrenta ningún proceso legal. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El rechazo se enmarca en las acusaciones que miles de seguidores en redes sociales han dirigido contra Nodal desde que se hizo pública su separación de la cantante argentina Cazzu. Diversas voces en redes y en espacios feministas lo señalan de haber ejercido violencia económica y vicaria en contra de la intérprete, aunque el cantante no enfrenta ningún proceso legal por estos señalamientos.

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El FIG defiende la selección del artista

El presidente del Festival Internacional del Globo, Abraham Rocha Moreno, respondió a las críticas en entrevista con el medio local AM y defendió la decisión de incluir a Nodal en la cartelera.

Su argumento central: el cantante no figura en ningún registro de deudores alimentarios ni ha sido señalado por ninguna autoridad judicial.

“Que sea o no del agrado de muchas personas es distinto, pues sabemos que él y su pareja han sido criticados desde hace tiempo y, ahora sí, que no es santo de la devoción de mucha gente. Pero, por el contrario, sí es del agrado de una buena cantidad de personas y por eso se tomó la determinación de traer a un artista y compositor como él”, afirmó Rocha Moreno.

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Colectivos rechazan la presencia del cantante sonorense en el Festival Internacional del Globo del próximo noviembre, al señalar que su imagen pública ha sido cuestionada por presuntas conductas de violencia vicaria y económica contra Cazzu. (Facebook Christian Nodal)

El organizador también explicó los criterios con los que el festival arma su elenco musical. La selección, dijo, busca ofrecer a los asistentes acceso a presentaciones de distintos géneros a un costo accesible, tomando en cuenta tanto el presupuesto disponible como la agenda de los artistas.

“Esto, con base en la calidad de su interpretación y en el número de canciones que tiene entre los principales éxitos de la radio y las plataformas. Ofrecemos disculpas a todas aquellas personas que sientan que el artista del viernes, del sábado o del domingo no es de su agrado, pero es hasta donde alcanza el presupuesto del festival y también depende de la disponibilidad en la agenda de muchos artistas”, declaró.

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La vida personal de los artistas, fuera del alcance del festival

El debate sobre la contratación de Christian Nodal para el Festival Internacional del Globo de León enfrenta a colectivos feministas, que piden su cancelación. (Facebook Red Feminista León))

Rocha Moreno fue enfático en separar la trayectoria artística de Nodal de su vida privada. Lo relacionado con la vida personal de cada uno de los artistas, sostuvo, es ajeno a los criterios de selección del FIG.

El Festival Internacional del Globo se realiza cada año en León, Guanajuato, y convoca a miles de turistas del Bajío mexicano y de otras regiones del país. La edición 2026 tiene programadas presentaciones para el 15 de noviembre, fecha en la que Nodal encabezaría el cartel.

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Los colectivos no han anunciado acciones concretas más allá del pronunciamiento público, pero el comunicado de la Red Feminista León ya circula en redes sociales y ha generado debate sobre los criterios con los que los festivales públicos eligen a sus artistas.