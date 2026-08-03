Julio César estuvo 12 días desaparecido. (Redes sociales)

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Julio César Arredondo Bojórquez, estudiante de 21 años de arquitectura, salió de su trabajo en una cafetería de la colonia Chapultepec en Culiacán, Sinaloa, la noche del 20 de julio alrededor de las 21:10 horas. Doce días después, su familia recibió sus restos.

El joven fue brutalmente asesinado y sus restos abandonados dentro de bolsas de plástico, a un costado del puente Benito Juárez, sobre el Paseo Niños Héroes.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó su identidad mediante pruebas de ADN el 31 de julio; hasta ahora no hay detenidos.

¿Qué se sabe del caso?

Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán: 12 días después fue hallado sin vida. (Redes sociales)

Reportes no oficiales difundidos por medios locales indican que el joven habría sido interceptado mientras esperaba un vehículo de aplicación para regresar a su casa. La FGE no ha confirmado esa versión ni ha dado a conocer una línea de investigación sobre el móvil del crimen.

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La noche que desapareció, Julio César vestía playera negra de cuello redondo, pantalón tipo cargo gris y tenis negros. Medía aproximadamente 1.80 metros, era de complexión delgada, tez clara y tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda.

Con esos datos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha formal con fotografía que familiares, amistades y ciudadanos difundieron ampliamente en redes sociales durante los doce días que duró la búsqueda.

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Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán: 12 días después fue hallado sin vida. (Redes sociales)

Su prima, la creadora de contenido Judith Sicairos, quien también era su jefa en el negocio de bebidas Star Matcha, difundió durante días llamados en redes sociales pidiendo su regreso con vida.

Cuando llegó la confirmación, escribió: “Julio César ya regresó a casa. Lamentablemente, no fue como esperábamos, pero queremos agradecerles por todo el apoyo y el cariño que nos brindaron a nuestra familia”.

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Ciudadanos reportaron olores fétidos en el área donde fueron encontrados sus restos antes de que las autoridades acordonaran la zona. El personal del Semefo trasladó los restos para realizar los estudios periciales correspondientes. Dado el estado en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible establecer la identidad en el lugar.

Los estudios de genética forense concluyeron el 31 de julio y confirmaron que los restos pertenecían a Julio César. Tras los trabajos periciales, sus restos fueron entregados a la familia.

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La FGE investiga

Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán: 12 días después fue hallado sin vida. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la carpeta de investigación por el delito de homicidio. Hasta la publicación de esta nota, la dependencia no ha informado sobre personas detenidas, no ha revelado el móvil del crimen ni ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el caso.

El caso de Julio César se suma a una crisis de desapariciones y homicidios que se agudizó en Sinaloa desde finales de 2024, cuando estalló la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 2024 y 2025 se acumularon 2,915 casos en el estado, con Culiacán y Mazatlán concentrando el 71% de los reportes. Solo en los dos primeros meses de 2026, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas registró 206 denuncias por desaparición forzada.

Quienes conocían a Julio César lo describían como un joven trabajador, alegre y ajeno a cualquier actividad delictiva. Estudiaba para convertirse en arquitecto y alternaba sus clases con las jornadas en la cafetería. La familia exige que el caso no quede impune.

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