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Capturan a “El Tito”, uno de los más buscados en Chiapas por el feminicidio de Beany Lozano

José Manuel “N” fue ubicado en el estado de Sinaloa luego de que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta medio millón de pesos por su captura

Detenido feminicidio de Beany
Foto: SSPC / Especial
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José Manuel “N”, alias “El Tito”, fue detenido por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Beany Lozano, ocurrido el 6 de abril de 2026 en Tuxtla Chico, Chiapas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el sujeto fue detenido en Sinaloa luego de ser identificado como uno de los objetivos más buscados en el estado de Chiapas y por quien la Fiscalía de ese estado ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos por su captura.

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“El Tito” fue ubicado con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en una acción realizada en Guasave, Sinaloa, en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC.

Derivado de las líneas de investigación, las autoridades identificaron un domicilio que era habitado por José Manuel “N”, donde implementaron vigilancias fijas y móviles.

Detenido por feminicidio de Beany Lozano Chiapas
Foto: SSPC

Tras los actos, pudieron obtener datos de prueba suficientes para solicitar una orden de cateo e intervenir el domicilio con un despliegue operativo.

“El Tito” fue ubicado en el sitio y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, mientras que la vivienda quedó bajo resguardo policial.

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Sujeto era el novio de Beany Lozano: la joven fue hallada con un disparo en la cabeza

De acuerdo con la madre de Beany, Guadalupe García Alfaro, detalló a esta casa editorial que la madrugada del 6 de abril la joven salió de su casa acompañada de “El Tito”; sin embargo, con el paso de las horas comenzó su preocupación debido a la que no regresaba.

La familia se movilizó para buscar a Beany, logrando ubicar un vehículo con impactos de bala en una zona del municipio de Tuxtla Chico, y del que una mujer había sido trasladada a un hospital.

“Cuando llegamos confirmamos que era ella. Tenía una herida de bala y necesitaba atención urgente. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para trasladarla, pero su estado de salud se complicó y ya no fue posible”, recordó.

Los familiares de la joven aprovecharon la atención internacional del torneo para exigir justicia y pedir apoyo desde Estados Unidos.
Los familiares de la joven aprovecharon la atención internacional del torneo para exigir justicia y pedir apoyo desde Estados Unidos.

Días después de ser localizada, Beany Lozano falleció en el hospital, lo que provocó que sus familiares comenzaran movilizaciones tanto en Chiapas como en la Ciudad de México para lograr la captura del responsable de su feminicidio.

Una de sus movilizaciones las realizaron el 12 de junio, durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La familia de Beany Lozano protestó para exigir justicia por el feminicidio de la joven, en la cual buscaron aprovechar la atención mediática internacional del torneo para visibilizar el caso luego de que, a más de dos meses de los hechos, no había ningún detenido.

Entre banderas y aficionados que celebraban el debut de la Selección Mexicana, los familiares recorrieron las calles aledañas al estadio repartiendo información sobre el caso y desplegando pancartas con la fotografía de Beany Guadalupe Lozano García. La tía de la víctima, Montserrat Lozano, explicó en entrevista con Infobae México que el objetivo era evitar que el caso cayera en el olvido.

Una mujer, identificada como Montserrat Lozano, habla ante una cámara con un micrófono de Infobae. Un hombre cercano sostiene una manta con el mensaje "Justicia para Bea" y un símbolo de puño alzado. La familia, incluyendo a Guadalupe García Alfaro, exige justicia por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García. El evento tiene lugar en el exterior del Estadio Ciudad de México.

“Queremos justicia. Si las autoridades no pueden encontrarlo, esperamos que la sociedad nos ayude. Lo único que buscamos es que el responsable esté en prisión”, comentó la tía de la joven.

La madre de Beany participó en la protesta y señaló que analizaba recurrir a organismos internacionales para mantener vigente el caso. Entre las acciones contempladas, dijo, figuraba el envío de una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su intervención.

Además, la mujer destacó que su presencia durante la inauguración no tenía como propósito confrontar a los aficionados, sino utilizar el torneo para dar visibilidad a su caso.

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