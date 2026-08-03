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Yahir frena a Masad y los primeros roces en La Casa de los Famosos México 2026 apuntan a una nueva rivalidad: “No des órdenes”

La llegada de la despensa semanal desató un nuevo momento de tensión dentro del reality, donde las diferencias por la convivencia y el esfuerzo en las pruebas terminaron por encender los ánimos

Yahir
(@LaCasaFamososMx)
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La convivencia en La Casa de los Famosos México 2026 volvió a sacudirse durante el domingo, ahora por un intercambio entre Yahir y Masad Altamimi. Después de que los habitantes consiguieran el 100 por ciento del presupuesto semanal y recibieran la despensa, todos comenzaron a acomodar los alimentos que utilizarán durante los próximos días.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con lo ocurrido en la casa, Masad tuvó un momento de intensidad durante la organización de los productos, situación que no pasó desapercibida para Yahir.

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Sin rodeos, el cantante le respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: “Tranquilo. No des órdenes”, dejando claro que no estaba de acuerdo con la forma en que su compañero se dirigía al resto del grupo.

La conversación continuó horas después con un nuevo intercambio de opiniones

Yahir y Masad - (Captura de pantalla)
Yahir y Masad - (Captura de pantalla)

Más tarde, durante la noche, la conversación volvió a girar en torno al desempeño de algunos habitantes en la prueba del presupuesto. Masad expresó su inconformidad al considerar que hubo participantes que no hicieron el esfuerzo suficiente.

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“Hay personas que no le echaron ganas a lo de la bici”, comentó durante la charla, mientras cuestionaba la actitud de algunos de sus compañeros.

Yahir respondió defendiendo las distintas capacidades físicas dentro del grupo. “Nomás tienes que tomar en cuenta una cosa… No todos son atletas. No todos hacen ejercicio. Tienes que entender eso”, afirmó. En ese momento, Gema Garoa intervino para matizar el comentario de Masad al señalar que, más allá del rendimiento físico, se refería a mostrar disposición para apoyar. “Si no puedes, entonces anima, trae aguas… no te metas a acostarte”, explicó.

La tensión con Masad no es nueva dentro del reality

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El intercambio con Yahir llega después de otra polémica protagonizada por Masad Al-Tamimi, esta vez con Cynthia Klitbo. Ambos discutieron luego de que el habitante reclamó que se prepararan frijoles con tocino, alimento que no consume por motivos religiosos.

La actriz respondió que nunca fue informada sobre esa restricción y cuestionó el reclamo frente a los demás habitantes, quienes señalaron que Cynthia no podía anticipar una situación que desconocía. Además, la actriz recordó que anteriormente Masad también había criticado otro platillo preparado por ella.

Ese conflicto abrió un debate sobre la comunicación y la convivencia dentro de la casa. Mientras algunos participantes defendieron la postura de Cynthia, otros pidieron mayor comprensión entre los habitantes. Ahora, el cruce con Yahir suma un nuevo episodio a una semana en la que Masad ha estado en el centro de varias conversaciones dentro del reality.

Los primeros roces anticipan las estrategias que podrían marcar el rumbo del reality

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla TikTok)

Con apenas unos días de convivencia, La Casa de los Famosos México 2026 ya comienza a mostrar que la competencia va mucho más allá de las pruebas. Los desacuerdos entre algunos habitantes empiezan a hacerse visibles, dejando entrever que cada uno comienza a definir su manera de jugar tanto de forma individual como en posibles alianzas.

El intercambio entre Yahir y Masad se suma a otros momentos de tensión que ya se han visto dentro de la casa, como los roces entre Moisés y Aldo Rendón, así como las diferencias entre Flor Vigna y Yanet García. Aunque hasta ahora se trata de desencuentros propios de la convivencia, cada conversación y cada postura parecen perfilar el papel que cada habitante buscará asumir dentro del juego.

Con la primera eliminación ya realizada, el ambiente comienza a cambiar. Las diferencias de personalidad, el liderazgo en las actividades, la manera de afrontar las pruebas y las afinidades entre los participantes podrían convertirse en factores clave para las próximas nominaciones. Todo apunta a que las estrategias, tanto individuales como en equipo, empiezan a tomar forma conforme avanza la competencia.

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