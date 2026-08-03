Celia Pulido encabeza el medallero individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La sirena mexicana brilló en la alberca de Santo Domingo tanto en las pruebas individuales como en las competencias por relevos. (IG / celia.pulidoo)

Guardar

La nadadora mexicana Celia Pulido lidera el medallero individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras sumar 11 preseas en su cuenta personal.

Pulido se consolida como una de las figuras más sobresalientes de la delegación nacional en natación, disciplina donde México se coloca como el máximo ganador al acumular 39 metales: 22 dorados, 12 plateados y 5 de bronce.

PUBLICIDAD

Durante cinco jornadas, la atleta sube al podio en cada sesión y suma ocho oros, una plata y dos bronces, con participación tanto en pruebas individuales como en relevos.

Las medallas conseguidas por Celia Pulido

Estas fueron las medallas conseguidas por Celia Pulido. (IG / celia.pulidoo)

Celia Pulido, de 23 años, se consolida como la atleta más laureada hasta el momento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sumando 11 medallas en su cuenta personal.

PUBLICIDAD

Su desempeño sobresaliente se distribuyó a lo largo de cinco jornadas consecutivas en la alberca, participando tanto en pruebas individuales como en equipos de relevos.

A continuación, te presentamos las medallas conseguidas por la sirena mexicana:

Primera jornada

Plata en los 50 metros estilo libre, con un tiempo de 25.35 segundos, quedando a 46 centésimas de la colombiana Sirena Rowe.

Oro en el relevo 4x200 estilo libre junto a Ava Chávez, Susana Hernández y Aranza López.

Segundo día de competencias

Oro en los 100 metros estilo libre, marcando 55.50 segundos.

Primer lugar en el relevo 4x100 estilo libre con Daniela Linares, Susana Hernández y María Méndez.

Tercera jornada:

Oro en los 50 metros dorso con 28.58 segundos.

Victoria en el relevo 4x100 combinado mixto junto a Miranda Grana, Marcus Reyes y Andrés Puente.

Participación en la final de los 100 metros mariposa, única prueba donde no obtuvo presea.

Penúltimo día:

Oro en los 100 metros espalda, con un registro de 1:00.83, fijando un nuevo récord centrocaribeño.

Triunfo en el relevo 4x100 estilo libre mixto junto a Jorge Iga, Andrés Dupont y Susana Hernández, con tiempo de 3:30.87, también marca de los Juegos.

Última jornada de natación:

Bronce en los 50 metros mariposa, terminando en 26.51 segundos.

Otro tercer lugar en los 200 metros dorso, con 2:12.92.

Cierre con oro en el relevo 4x100 combinado, haciendo equipo con Daniela Linares, Byanca Rodríguez y Miranda Grana, imponiendo récord con 4:05.25.

La actuación de Pulido refuerza el dominio mexicano en la natación de estos Juegos y la posiciona como referente en la justa centrocaribeña, gracias a su capacidad de sumar preseas tanto en pruebas individuales como en equipos. Su constancia, versatilidad y aportación a los relevos fueron clave para que México se mantuviera en la cima del medallero en la disciplina.

PUBLICIDAD

Celia Pulido habla tras la competencia

Celia Pulido expresó su alegría por conseguir múltiples medallas en Santo Domingo 2026. (REUTERS/Edgar Su)

Tras concluir su participación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Celia Pulido compartió su sentir sobre el esfuerzo y los logros obtenidos. La nadadora reconoció la magnitud del reto y se mostró agradecida por el resultado:

“Estoy muy contenta y satisfecha con lo que hice en esta competición. No lo esperaba, pero todos trabajamos muy bien en equipo, queríamos lo mismo y al final se logró. Cada quien puso su granito de arena”, declaró ante la prensa del Comité Olímpico Mexicano.

PUBLICIDAD

Pulido resaltó el desgaste físico y mental que representa competir en 11 pruebas a lo largo de cinco días consecutivos. Subrayó que la exigencia fue alta y que el éxito alcanzado es producto de años de preparación, disciplina constante y fortaleza mental:

“Mi cuerpo está muy desgastado después de tantas pruebas, pero era para lo que vine. Para esto entreno y quiero seguir haciendo lo que más me gusta”, afirmó la nadadora.

PUBLICIDAD

Al hacer un balance de su desempeño, la atleta expresó satisfacción y orgullo por lo conseguido, admitiendo que no imaginaba terminar la justa con tal cantidad de preseas:

“Me voy muy contenta, muy feliz y orgullosa de lo que logré. No imaginé llegar a este día con esta cantidad de medallas, pero todo el esfuerzo ha valido la pena y seguiré trabajando para cosechar más éxitos”, compartió.

PUBLICIDAD

Después de una semana de intensa actividad en la alberca, Pulido reconoció la necesidad de descanso y recuperación, pero aseguró que esta experiencia la impulsa a seguir entrenando y buscando nuevas metas.