'No solo es seguridad, es salud pública': Sheinbaum responde a EEUU sobre regulación de redes para menores. (Presidencia)

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Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia respecto a la postura de Estados Unidos sobre la regulación de las plataformas digitales, destacando que proteger a la infancia y juventud mexicana del uso excesivo de redes sociales debe entenderse como un asunto de salud pública.

“El problema es un asunto de salud pública. Es como las drogas: si el asunto de las drogas lo vemos exclusivamente como el tema de la comercialización, la distribución y la producción, se vuelve un asunto solamente de seguridad nacional; si no vemos la parte del consumo, pues entonces nos está faltando una parte. En este caso es lo mismo, es un tema que tiene que ver con la salud de las niñas y los niños de México, de las y los adolescentes. Y por eso es muy pertinente que hagamos este debate”, aseguró.

El gobierno federal anunció que en agosto se presentará una propuesta para limitar el uso de celulares en escuelas y debatir nuevas regulaciones para plataformas digitales, tras un ciclo de foros y consultas públicas. Según cifras oficiales, el 70 por ciento de madres y padres de familia en el país apoya la restricción total de celulares durante la jornada escolar.

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La administración federal busca alcanzar una cobertura de 22 millones de estudiantes beneficiados con becas educativas en 2026, cifra que ilustra el alcance de las políticas públicas orientadas a la niñez.

Regulación del uso de celulares y redes sociales en menores

Durante la conferencia, Sheinbaum subrayó que el diseño de las plataformas digitales y de las redes sociales está orientado a maximizar el tiempo de uso por parte de los menores. Explicó que algoritmos como el scroll infinito, las notificaciones y la reproducción automática fomentan una relación compulsiva con los dispositivos.

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La mandataria citó estudios presentados por expertos como Jonathan Haidt y Arturo Béjar, quienes han documentado el vínculo entre redes sociales y problemas como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios en adolescentes. Haidt recomendó elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales y prohibir celulares en escuelas, políticas ya aplicadas en varios países.

Sheinbaum señaló: “Este es un tema que tiene que ver con la salud de las niñas y los niños de México, de las y los adolescentes”. Aseguró que cualquier regulación debe ser producto de un debate nacional, pero aclaró que México no puede desentenderse de los riesgos asociados al uso intensivo de plataformas.

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Los datos de la Secretaría de Educación Pública muestran que más de 19 millones de estudiantes reciben algún tipo de beca, evidencia de la magnitud de la intervención estatal en educación y bienestar infantil.

Resistencia internacional y contexto nacional

En la misma conferencia, se recordó que el gobierno de Estados Unidos ha expresado públicamente su oposición a la regulación estricta de redes sociales, como la adoptada en el Reino Unido. Sheinbaum afirmó que la decisión mexicana no dependerá de los intereses de la industria digital estadounidense, sino del consenso y la evidencia científica sobre los efectos en la salud pública.

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La presidenta insistió en que la adicción a las plataformas no es resultado de decisiones individuales, sino de un diseño estructural para captar la atención de los menores y venderla al mejor postor. Dijo: “No es que es un niño deprimido que se aísla a ver su teléfono. El problema es que damos los teléfonos en los lugares más apartados del país, y la mayoría de las niñas y los niños tienen acceso al celular”.

El programa nacional “ABC de las emociones” se implementará en el ciclo escolar que inicia en septiembre, con más de quince millones de guías distribuidas para padres, madres, estudiantes y docentes. Esta estrategia incluye asambleas escolares y materiales sobre salud mental, uso de dispositivos y riesgos del entorno digital.

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Sheinbaum explicó que la discusión sobre el uso de dispositivos móviles continuará en foros regionales y escolares hasta finales de agosto, fecha límite para definir el marco regulatorio en escuelas. Además, la mandataria reiteró que la regulación a plataformas digitales debe ser colectiva y participativa.

Debate social y posibles medidas

La presidenta subrayó que la regulación no solo debe centrarse en la escuela, sino también en generar conciencia entre madres, padres y los propios jóvenes, para evitar la normalización del uso compulsivo de redes sociales. Se busca separar usos necesarios —como la comunicación familiar— de los mecanismos adictivos que afectan el desarrollo cognitivo y emocional.

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Sheinbaum recordó que varios países han optado por prohibir el scrolling infinito, establecer límites de edad para abrir cuentas y restringir ciertas funcionalidades en las plataformas. México estudia estas experiencias para definir su propio modelo.

Cifras del gobierno federal revelan que la televisión abierta y la radio han perdido un total de 14 millones de usuarios en los últimos seis años, mientras la penetración de dispositivos digitales en menores de edad sigue creciendo. El gobierno apuesta por fortalecer medios públicos y promover contenidos de orientación social y educativa.

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La presidenta aseguró que el proceso de consulta y debate nacional concluirá antes del inicio del próximo ciclo escolar, cuando se presentarán las primeras medidas regulatorias para escuelas públicas y privadas.