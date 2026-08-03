Así opera el Cártel de Los Reyes: origen, estructura, alianza con Cárteles Unidos y disputa contra el CJNG

Alfonso Fernández Magallón, conocido como La Quiringua, posa en primer plano con un fondo rojo de textura rugosa que muestra la silueta de Michoacán y figuras armadas desenfocadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ejército Mexicano detuvo el pasado sábado 1 de agosto en la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como el jefe del Cártel de Los Reyes, célula de la alianza criminal Cárteles Unidos con presencia en cinco municipios del suroeste de Michoacán.

La captura, confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desató narcobloqueos e incendio de vehículos en Los Reyes y Peribán en las horas siguientes al operativo.

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Sobre Fernández Magallón pesaban dos órdenes de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín. El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto, derivado de una acusación formal presentada en el Distrito de Columbia en julio de 2023 por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Esa acusación se hizo pública en julio de 2025, al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra los líderes de Cárteles Unidos.

Foto: SSP Michoacán

Con él fueron detenidas dos personas más. En un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, los detenidos y el material asegurado —droga, armamento y municiones— fueron trasladados a Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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“La detención de hoy de Alfonso ‘N’, líder del Cártel de Los Reyes, envía un mensaje más: los delincuentes no tienen dónde esconderse”, escribió en la misma red el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Gabinete de Seguridad por el operativo y lo calificó como resultado del compromiso compartido entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum para desmantelar a los cárteles.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también se pronunció. “Hoy dimos un golpe fundamental contra la delincuencia organizada con la detención de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de Los Reyes y objetivo prioritario de alto impacto”, escribió en sus redes sociales.

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La reacción del cártel fue inmediata. El C5 Michoacán reportó seis puntos de bloqueo en carreteras que comunican Los Reyes con Uruapan, Peribán y Jacona. A las 18:55 horas, dos de esos puntos habían sido liberados.

De autodefensa contra los Templarios a cártel del narcotráfico

Los pueblos indígenas han sido asaltados por sicarios del CJNG (Fotoarte: Jovani Silva, Infobae)

El Cártel de Los Reyes no nació como organización criminal. Su origen se remonta a los primeros años de la década de 2010, cuando Alfonso Fernández Magallón encabezó el levantamiento de autodefensas en el municipio de Los Reyes para combatir a los Caballeros Templarios, el grupo que entonces controlaba amplias zonas de Michoacán.

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En esa etapa inicial, según reportes de inteligencia citados por Milenio, las autodefensas de Los Reyes recibieron armas y asistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para enfrentar a los Templarios. Una vez desplazada esa organización, las fricciones entre la cúpula del CJNG y el grupo michoacano derivaron en una ruptura.

Fernández Magallón y sus hombres se separaron y constituyeron una organización propia, a la que nombraron en honor al municipio donde tenían mayor fuerza: Cártel de Los Reyes.

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Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó en entrevista con Radio Fórmula que esta trayectoria no es excepcional. “Cuando se opera en la ilegalidad es muy fácil caer en actividades criminales”, dijo. Los Viagras y el propio Cártel de Tepalcatepec del “Abuelo” Farías siguieron el mismo proceso, según el investigador.

El embajador de Estados Unidos en México destacó la captura de Alfonso 'N', líder del Cártel de los Reyes. Crédito: X / @USAmbMex

La presencia pública de “La Quiringua” no se limitaba al mundo criminal. El 4 de abril de 2025, Fernández Magallón fue captado en primera fila durante el concierto de Panchito Arredondo y la Plebada Bélico en la Unidad Deportiva Municipal de Los Reyes. El video circuló en redes sociales. Horas después, un joven que habría difundido las imágenes apareció sin vida.

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Para reforzar su posición frente al CJNG, Fernández Magallón recurrió al reclutamiento internacional. En 2022, según reportaron medios, contrató a 18 ciudadanos colombianos —entre ellos exmilitares y expolicías— para hacer frente a la incursión jaliscience en su territorio. El esquema se replicó años después: en mayo de 2025, entre los 17 sicarios detenidos tras el ataque con narcomina que mató a seis militares en Los Reyes, 12 eran de nacionalidad colombiana.

Una célula pequeña con alcance trasnacional

El Cártel de Los Reyes opera en cinco municipios del suroeste de Michoacán: Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos. Nunca ha cruzado hacia Jalisco ni hacia ninguna otra entidad. En términos mexicanos, señaló Sánchez a Radio Fórmula, “es una organización bastante pequeña”, pero su dimensión acotada no impidió que construyera una red de distribución de drogas en Estados Unidos.

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Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

La conexión transnacional quedó al descubierto en 2019 a raíz de un accidente automovilístico en Knoxville, Tennessee, donde el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) halló una cantidad sustancial de metanfetamina. Las investigaciones derivaron en allanamientos en Atlanta, Georgia, con decomisos mayores de metanfetamina, pastillas de fentanilo y heroína.

El HSI rastreó la red hasta Michoacán y determinó que el Cártel de Los Reyes llevaba décadas traficando sustancias controladas hacia Estados Unidos.

Las indagatorias también revelaron la existencia de pistas de aterrizaje en Michoacán utilizadas para recibir aviones con cocaína proveniente de Colombia.

Sánchez atribuyó la capacidad de distribución transnacional a la diáspora michoacana. “Existe una diáspora importante, o sea, personas de origen de Michoacán que viven en Estados Unidos y utilizan estas redes familiares para traficar”, explicó al mismo medio.

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Estructura dentro de Cárteles Unidos y la guerra contra el CJNG

Dentro de la alianza de Cárteles Unidos, el Cártel de Los Reyes opera bajo la estructura del Cártel de Tepalcatepec, cuyo jefe es Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, identificado como el principal articulador de la coalición.

El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo" y a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas Foto: FBI

Fernández Magallón era colaborador cercano de Farías y, según el comunicado de la Sedena, responsable de los ataques a personal militar con drones registrados el 19 de enero de 2025 en Cotija, el 15 de junio de 2026 en Tingüindín y el 1 de julio de 2026 en Jacona.

La trayectoria de Farías ilustra los vínculos entre política local y crimen organizado en Michoacán. Uno de sus hermanos, Uriel alias “El Paisa”, es exalcalde de Tepalcatepec y fundador de grupos de autodefensa en ese municipio, según InSight Crime. El propio “Abuelo” fue arrestado en dos ocasiones: en 2009 por cargos de armas y drogas, y en 2018. En esa segunda detención, residentes bloquearon las vías exigiendo su liberación, y días después quedó libre.

El 1 de julio de 2026, un jurado del Distrito de Columbia acusó a Juan José Farias Mendoza “Juanjo” e Israel Vega Farías “Papo” —hijo y sobrino de “El Abuelo”— de ser presuntos integrantes de alto nivel de Cárteles Unidos y de traficar metanfetaminas a Estados Unidos.

Cárteles Unidos surgió en 2019 como respuesta a la expansión del CJNG en el occidente de Michoacán. Además del Cártel de Los Reyes, la coalición integra al Cártel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya y escisiones de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, según el análisis de InSight Crime.

Sicarios colombianos presuntamente del CJNG circulan en un convoy de vehículos blindados por la Meseta Purépecha de Michoacán, donde se señala la rivalidad con Cárteles Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT).

La composición de la coalición no ha sido estática. En 2026, Los Viagras —una de sus principales facciones— se separaron tras reportarse su acercamiento y posterior alianza con el CJNG, su antiguo enemigo. El 15 de julio de 2026, Estados Unidos los designó a su vez como organización terrorista extranjera.

La rivalidad con el CJNG ha generado episodios de violencia sostenida en la región. En mayo de 2025, la explosión de una narcomina en un camino rural del poblado El Santuario, en Los Reyes, mató a seis militares e hirió a dos más. Autoridades federales vincularon el ataque al Cártel de Los Reyes. Semanas después, la Sedena detuvo a 17 presuntos sicarios, entre ellos 12 de nacionalidad colombiana.

Un factor adicional de incertidumbre es la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026. La desaparición del jefe histórico del CJNG abre interrogantes sobre cómo evolucionará la confrontación entre esa organización y Cárteles Unidos en Michoacán, según InSight Crime.