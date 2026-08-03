El polémico posicionamiento de Ese Pérez contra Memo Schutz que desató una guerra en redes: “No conectas con nadie”

Ese Pérez y Memo Schutz - (Instagram)

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La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, realizada la noche del domingo 2 de agosto, no solo estuvo marcada por la salida de Mariana Ochoa, sino también por uno de los posicionamientos que más conversación generó entre el público. En la placa de nominados se encontraban Memo Schutz, Mariana Ochoa, Aldo Rendón, Yanet García, Luis Chaparro y Ximena Herrera.

Previo a conocer el resultado de la eliminación, los habitantes realizaron la tradicional dinámica de posicionamiento, en la que cada participante debe colocarse frente a un nominado para explicar por qué considera que debe abandonar la competencia. En ese momento, el creador de contenido Ese Pérez eligió a Memo Schutz y lanzó un mensaje que rápidamente dio de qué hablar.

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“Siento que tratas de conectar con todos y no conectas con ninguno. Por eso quiero que te vayas de la casa. Me gustaría aprender mucho de ti. Siento que has estado con miedo por temor a, no sé, a ofender a alguien. Yo esperaba ver al Memo que veo en la tele y ahorita, pues no sé, como que me tiré mis expectativas, pero espero que si te quedas podamos convivir un poco más”, expresó frente al conductor deportivo.

Memo Schutz respondió con serenidad y convirtió la tensión en una broma

(@memo_schutz / Instagram)

Lejos de responder con confrontación, Memo Schutz contestó con un mensaje relajado que desactivó el momento de tensión y arrancó reacciones entre los presentes.

“A pesar de que odias al América, te sigo queriendo. Sé que me quisiste dar un swing, pero no me pegaste. Yo sé que estuviste obligado a decir estas palabras porque así se juega, pero al final eres una gran persona y estoy convencido que la vamos a sacar del parque más temprano que tarde. Así que gracias”, respondió.

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El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, ya que mostró dos posturas completamente distintas: mientras Ese Pérez cuestionó la manera en la que Memo se relaciona con sus compañeros, el nominado optó por responder con humor y evitar una confrontación directa.

La falta de conexión fue la razón detrás de la nominación

Ese Perez habló porque nominó a Memo Schutz en la primer gala de La Casa de Los Famosos Mexico (captura)

Antes del posicionamiento, Ese Pérez ya había explicado por qué decidió nominar a Memo Schutz durante la primera semana del reality. Según el influencer, la decisión no nació de un conflicto personal, sino de la poca afinidad que encontró durante la convivencia.

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El participante señaló que percibe a Memo como una persona con un estilo de conversación serio y “aseñorado”, algo que, aseguró, contrasta con su personalidad relajada y divertida. Por ello, afirmó que simplemente no logró generar una conexión dentro de la casa.

Aun así, aclaró que no existe un problema personal entre ambos y que su voto respondió a la dinámica del programa y a las diferencias de personalidad que han marcado los primeros días de convivencia.

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La “Tropa Schutz” salió en defensa de Memo y las redes se incendiaron

Memo Schutz - (Infobae México)

Las declaraciones de Ese Pérez desataron una fuerte discusión en redes sociales, donde los seguidores de Memo Schutz, conocidos como la “Tropa Schutz”, respondieron con mensajes de apoyo hacia el conductor y críticas contra el influencer.

Entre los comentarios que más se replicaron destacan: “Ignorante, no tiene cultura ni tema de conversación, por eso no conectó con Memo. Que no hable por todos en la casa, porque incluso hasta con el público conectó Memo”.

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Otros usuarios también escribieron: “No conectas con él porque para hacerlo debería tener tema de conversación, saber algo de cultura general, tener educación y pues Ese no tiene nada”, mientras que otro comentario sentenció: “Lo que no sabes, Ese, es que Memo ya conectó con el público”.

Incluso hubo quienes advirtieron: “Cuando salga nominado Ese Pérez, pa’ fuera. ¡Con Memo no!”. Así, el primer posicionamiento de la temporada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos del inicio del reality.

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