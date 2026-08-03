Memo Schutz sorprende a sus fans y se disfraza con un traje de pelota de beisbol en La Casa de los Famosos 2026

La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos)

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La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 concluyó con la eliminación de Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, durante la gala del domingo 2 de agosto. La cantante se convirtió en la primera participante en abandonar la competencia, marcando un inicio movido para el programa.

La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta: apareció en el escenario con un traje que simulaba una pelota de béisbol. La elección del atuendo generó numerosas reacciones en las redes sociales, donde usuarios resaltaron el toque de humor y originalidad que Schutz aporta a la conducción.

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Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)

Memo Schutz y su originalidad en La Casa de los Famosos México

Durante el primer episodio, Schutz ya había sorprendido a la audiencia al presentarse con un traje que imitaba un balón de futbol. La continuidad en la elección de trajes temáticos por parte del conductor ha sumado un componente lúdico a las galas, convirtiéndolo en uno de los elementos más comentados en línea tras cada emisión.

La dinámica del programa, que enfrenta semanalmente a las celebridades a la posibilidad de abandonar la casa, sumada a estos detalles inesperados en la conducción, mantienen la atención del público y generan conversación en redes.

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Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)

Memo Schutz: de las canchas a los reallituys

La participación de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 representó una nueva etapa en la trayectoria de uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo mexicano. La audiencia lo identificó durante años en TUDN, donde narró y condujo coberturas de eventos internacionales como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl, consolidando así su presencia en televisión y radio.

El propio Schutz reflexionó sobre su recorrido profesional al definirse como un “deportista y programador frustrado”. Aunque estudió Derecho en la universidad, un casting inesperado para comentaristas deportivos lo llevó a iniciar su camino en los medios, alejándose de sus primeras aspiraciones.

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Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Desde pequeño, Schutz desarrolló una relación especial con distintas disciplinas deportivas y tuvo una fuerte inclinación por el basquetbol. Su desempeño en este deporte le permitió obtener una beca y alimentar el sueño de llegar a la NBA, aunque más tarde optó por dedicarse al periodismo y así conjugar su afición por el deporte con la comunicación.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La llegada de Memo Schutz al programa marcó un cambio en su carrera, llevándolo de la crónica deportiva a un formato de entretenimiento televisivo. Su historia muestra cómo los intereses personales y oportunidades imprevistas pueden transformar el rumbo profesional, incluso para quienes ya cuentan con una amplia trayectoria en un campo específico.

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