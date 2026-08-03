Gema estalla contra Yanet García tras su regreso a La Casa de los Famosos México 2026

Gema intentó consolar a Yanet García tras la gala de eliminación y recibió un rechazo que no está dispuesta a dejar pasar. (Captura de pantalla TikTok)

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La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una grieta visible entre dos participantes. Yanet García sobrevivió a la primera eliminación —Mariana Ochoa fue la expulsada— pero el alivio duró poco: en la cocina, la modelo le respondió a Gema Garoa con un “No estoy hablando contigo” cuando esta intentó consolarla. La tensión que arrancó en los posicionamientos no terminó con el anuncio del resultado.

Gema le confió a Arantza lo que había pasado. “Lo único que yo quería era hacerla sentir mejor, porque vi que estaba enojadísima por lo que le habían dicho”, contó. El intento de acercamiento se topó con una respuesta que la dejó sin palabras. Flor Vigna también vivió su propia versión del rechazo: le dijo a Yanet que no le había dicho nada malo durante el posicionamiento y recibió silencio como única respuesta.

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Gema no está dispuesta a tolerarlo

La reacción de Yanet encendió a Gema, quien dejó claro que no va a permitir ese trato. La participante fue directa con Arantza: no tolerará que Yanet le falte al respeto, sin importar el estado emocional en el que se encuentre su compañera. El episodio en la cocina marcó el primer quiebre abierto dentro de la casa.

Después de escuchar posicionamientos de Cynthia Klitbo, Flor Vigna y otros compañeros, Yanet García se salvó de la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026. Horas después, en la cocina, le cerró la puerta a Gema con una frase que desató el primer estallido de la temporada. (Captura de pantalla TikTok)

Antes de que se anunciara el nombre de la eliminada, Yanet García tuvo que escuchar a sus compañeros. Cynthia Klitbo fue la más directa: “A pesar de que roncas me hiciste sentir súper humillada, te vi paseándote por todos lados, platicando con todo mundo de que ‘ronca’. Y por otro lado te la pasas mucho en tu vanidad y colaboras muy poco en la casa”. Ernesto Laguardia y Moisés también se posicionaron.

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Flor Vigna mezcló el deseo de verla fuera con una apertura al diálogo: “Quiero que te vayas de la casa porque tuvimos un mal entendido, fue pequeño. Creo que lo podemos solucionar, me costó mucho la química con vos”. La argentina agregó que esperaba más de ella: “Siento que sos una mujer con mucho potencial, que lograste muchas cosas en tu vida. Te veo mucho tiempo en el tocador, siento que eres una mujer muy bella natural y que merecés estar en otros espacios de la casa. Quiero conocer más tu vulnerabilidad y no tanto tal vez un discurso armado”.

Yanet dejó su postura clara

García no esquivó la respuesta. Le contestó a Vigna: “Desafortunadamente o afortunadamente no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. He tratado de conectar contigo. El hecho que me guste arreglarme y verme bien no significa que no hago otras cosas dentro de la casa, porque el público sabe”.

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La salvación de Yanet García en la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 no apagó las tensiones dentro de la casa. (Captura de pantalla TikTok)

Después de la gala, Yanet buscó a Yahir y a Memo para procesar lo que había vivido. “Después de un posicionamiento que para mí fue muy fuerte, sentí mucha paz porque dije: ‘La gente sí está viendo el juego, la gente sí está viendo’”, les confesó. También reconoció que cambiarse de cuarto no fue su mejor movimiento, aunque lo justificó: “Estaba dos días sin dormir. No estaba bien a nivel mental ni emocional”.

Finalmente la modelo también explicó por qué le cuesta conectar con el grupo: “No puedo conectar con 18 personas al mismo tiempo porque llevamos 6 días. No nos conocemos”. El argumento no convenció a todos dentro de la casa.

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La semana que viene arranca con Gema dispuesta a no ceder terreno y con Yanet en una posición que, pese a la salvación, no termina de consolidarse entre sus compañeros.