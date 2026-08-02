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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: capturan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

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12:52 hsHoy

Arrestan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Detención de "Poncho la Quiringua", Cártel de Los Reyes
Foto: SSP Michoacán

Este sábado se llevó a cabo un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La movilización provocó una serie de narcobloqueos con el objetivo de impedir el arresto de un líder criminal en la región.

Luego de horas en los que se registraron diversos hechos violentos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la operación permitió la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

Alfonso Fernández es buscado por las autoridades de los Estados Unidos al ser acusado por los delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego desde 2023. La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

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