EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: capturan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

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Arrestan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Foto: SSP Michoacán

Este sábado se llevó a cabo un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La movilización provocó una serie de narcobloqueos con el objetivo de impedir el arresto de un líder criminal en la región.

Luego de horas en los que se registraron diversos hechos violentos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la operación permitió la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.