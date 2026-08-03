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Monzón mexicano e ingreso de la onda tropical no. 24 provocarán lluvias intensas en el país: lista de los estados afectados

Además, prevalecerá la onda de calor en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

Mapa de México con franjas naranja y azul. Incluye iconos de nubes, relámpagos y gotas de lluvia. Gotas de agua transparentes cubren la superficie del mapa.
Un mapa meteorológico ilustra el monzón mexicano y una onda tropical con franjas de color naranja y azul que representan nubes y tormentas sobre el territorio de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por lluvias de consideración en gran parte del territorio nacional este lunes 3 de agosto, debido a la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 23, el ingreso de la onda tropical número 24 y diversos sistemas de baja presión.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas se concentrarán en el noroeste y occidente del país, aunque también se esperan lluvias fuertes y chubascos en el centro, sur y sureste de México.

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El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ocasionar encharcamientos, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN explicó que las lluvias serán ocasionadas por la combinación de varios fenómenos meteorológicos:

  • El monzón mexicano.
  • Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera.
  • Vaguadas atmosféricas.
  • El desplazamiento de la onda tropical número 23.
  • Un canal de baja presión sobre el noreste del país.
  • Condiciones de inestabilidad atmosférica.
  • El ingreso de la onda tropical número 24 al territorio nacional.

La interacción de estos sistemas mantendrá un ambiente muy inestable, especialmente en estados del norte, occidente y centro de México.

Estados donde lloverá con mayor intensidad hoy

El pronóstico del SMN establece el siguiente panorama para este lunes:

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Chihuahua (sur y suroeste)
  • Sinaloa (norte y centro)
  • Durango (oeste)
  • Nayarit (sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora (norte y sureste)
  • Jalisco (este y oeste)
  • Aguascalientes (sur)
  • San Luis Potosí (oeste)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Zacatecas (sur)
  • Guanajuato
  • Colima
  • Michoacán (norte)
  • Querétaro (suroeste)
  • Estado de México (noroeste)
  • Guerrero (oeste)

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Ciudad de México
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas

  • Coahuila
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Tabasco.

¿Qué riesgos representan las lluvias intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían generar:

  • Inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas.
  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
  • Deslaves en regiones montañosas.
  • Caída de granizo y actividad eléctrica.
  • Reducción de la visibilidad en carreteras.

Además, las rachas de viento superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, el organismo pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos por carretera.

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También se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado

Además de las lluvias, el SMN prevé:

  • Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Persistirá la onda de calor en cuatro estados

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el calor extremo continuará en diversas regiones.

El SMN pronostica:

  • Temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.
  • De 40 a 45 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 35 a 40 °C en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
  • De 30 a 35 °C en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

¿Dónde seguirá la onda de calor?

El reporte indica que la onda de calor continuará en:

  • Nuevo León (centro y este).
  • Tamaulipas (oeste).
  • Oaxaca (este y sur).
  • Chiapas (centro y oeste).

Ante las altas temperaturas, el organismo recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros y evitar la exposición prolongada al Sol, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores.

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