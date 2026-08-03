Monzón mexicano e ingreso de la onda tropical no. 24 provocarán lluvias intensas en el país: lista de los estados afectados

Las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por lluvias de consideración en gran parte del territorio nacional este lunes 3 de agosto, debido a la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 23, el ingreso de la onda tropical número 24 y diversos sistemas de baja presión.
De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas se concentrarán en el noroeste y occidente del país, aunque también se esperan lluvias fuertes y chubascos en el centro, sur y sureste de México.
PUBLICIDAD
El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ocasionar encharcamientos, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
El SMN explicó que las lluvias serán ocasionadas por la combinación de varios fenómenos meteorológicos:
- El monzón mexicano.
- Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera.
- Vaguadas atmosféricas.
- El desplazamiento de la onda tropical número 23.
- Un canal de baja presión sobre el noreste del país.
- Condiciones de inestabilidad atmosférica.
- El ingreso de la onda tropical número 24 al territorio nacional.
La interacción de estos sistemas mantendrá un ambiente muy inestable, especialmente en estados del norte, occidente y centro de México.
Estados donde lloverá con mayor intensidad hoy
El pronóstico del SMN establece el siguiente panorama para este lunes:
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Chihuahua (sur y suroeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Durango (oeste)
- Nayarit (sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora (norte y sureste)
- Jalisco (este y oeste)
- Aguascalientes (sur)
- San Luis Potosí (oeste)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Zacatecas (sur)
- Guanajuato
- Colima
- Michoacán (norte)
- Querétaro (suroeste)
- Estado de México (noroeste)
- Guerrero (oeste)
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Puebla
- Ciudad de México
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas
- Coahuila
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco.
¿Qué riesgos representan las lluvias intensas?
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían generar:
- Inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas.
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
- Deslaves en regiones montañosas.
- Caída de granizo y actividad eléctrica.
- Reducción de la visibilidad en carreteras.
Además, las rachas de viento superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, el organismo pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos por carretera.
PUBLICIDAD
También se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado
Además de las lluvias, el SMN prevé:
- Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Asimismo, se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
PUBLICIDAD
Persistirá la onda de calor en cuatro estados
Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el calor extremo continuará en diversas regiones.
El SMN pronostica:
- Temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.
- De 40 a 45 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 35 a 40 °C en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.
¿Dónde seguirá la onda de calor?
El reporte indica que la onda de calor continuará en:
- Nuevo León (centro y este).
- Tamaulipas (oeste).
- Oaxaca (este y sur).
- Chiapas (centro y oeste).
Ante las altas temperaturas, el organismo recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros y evitar la exposición prolongada al Sol, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD