Monzón mexicano e ingreso de la onda tropical no. 24 provocarán lluvias intensas en el país: lista de los estados afectados

Un mapa meteorológico ilustra el monzón mexicano y una onda tropical con franjas de color naranja y azul que representan nubes y tormentas sobre el territorio de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por lluvias de consideración en gran parte del territorio nacional este lunes 3 de agosto, debido a la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 23, el ingreso de la onda tropical número 24 y diversos sistemas de baja presión.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas se concentrarán en el noroeste y occidente del país, aunque también se esperan lluvias fuertes y chubascos en el centro, sur y sureste de México.

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El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ocasionar encharcamientos, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN explicó que las lluvias serán ocasionadas por la combinación de varios fenómenos meteorológicos:

El monzón mexicano .

Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Vaguadas atmosféricas.

El desplazamiento de la onda tropical número 23 .

Un canal de baja presión sobre el noreste del país.

Condiciones de inestabilidad atmosférica.

El ingreso de la onda tropical número 24 al territorio nacional.

La interacción de estos sistemas mantendrá un ambiente muy inestable, especialmente en estados del norte, occidente y centro de México.

Estados donde lloverá con mayor intensidad hoy

El pronóstico del SMN establece el siguiente panorama para este lunes:

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua (sur y suroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Durango (oeste)

Nayarit (sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora (norte y sureste)

Jalisco (este y oeste)

Aguascalientes (sur)

San Luis Potosí (oeste)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas (sur)

Guanajuato

Colima

Michoacán (norte)

Querétaro (suroeste)

Estado de México (noroeste)

Guerrero (oeste)

Chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas

Coahuila

Tlaxcala

Morelos

Tabasco.

¿Qué riesgos representan las lluvias intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían generar:

Inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en regiones montañosas.

Caída de granizo y actividad eléctrica.

Reducción de la visibilidad en carreteras.

Además, las rachas de viento superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, el organismo pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos por carretera.

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También se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado

Además de las lluvias, el SMN prevé:

Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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Persistirá la onda de calor en cuatro estados

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el calor extremo continuará en diversas regiones.

El SMN pronostica:

Temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

De 40 a 45 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40 °C en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

¿Dónde seguirá la onda de calor?

El reporte indica que la onda de calor continuará en:

Nuevo León (centro y este).

Tamaulipas (oeste).

Oaxaca (este y sur).

Chiapas (centro y oeste).

Ante las altas temperaturas, el organismo recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros y evitar la exposición prolongada al Sol, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores.

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