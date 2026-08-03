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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de agosto

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La Ciudad de México será escenario de múltiples movilizaciones y concentraciones este lunes 3 de agosto. Diversos grupos sociales, colectivos estudiantiles y organizaciones laborales se darán cita en distintos puntos de la capital, sumándose a eventos culturales y actividades de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones viales en diferentes zonas.

11:25 hsHoy

Aspirantes admitidos por la UNAM convocan a marcha: exigen conservar su lugar

Pese a que la Máxima Casa de Estudios ya tomó medidas por los resultados atípicos en su examen de admisión, la inconformidad no cede

Cerca de 300 aspirantes seleccionados no están de acuerdo con el examen de control de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro
Cerca de 300 aspirantes seleccionados no están de acuerdo con el examen de control de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro

Este sábado, cientos de aspirantes admitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a una marcha para el próximo lunes, que tiene como objetivo exigir conservar su lugar en la Máxima Casa de Estudios.

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11:21 hsHoy

Agenda de movilizaciones ora hoy lunes 3 de agosto

UNAM marcha examen de admisión 2026 licenciatura
UNAM marcha examen de admisión licenciatura (Foto: Francisco Jose Rodriguez/FB)

Uno de los movimientos más relevantes será protagonizado por aspirantes seleccionados de todos los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes, a las 12:00 horas, se concentrarán en la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, en Coyoacán. El motivo de su protesta es la exigencia del respeto a los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y su rechazo a la aplicación posterior de un examen de control. No se descarta la realización de una marcha dentro de Ciudad Universitaria ni posibles bloqueos en Insurgentes Sur. Se prevé la participación de al menos 200 personas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, a la misma hora, miembros de la agrupación Plataforma 4:20 realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas en el Monumento a la Madre para difundir derechos cannábicos y ofrecer talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos. Se espera la asistencia de unas 30 personas.

A las 14:00 horas, el colectivo Corazones en Búsqueda se reunirá en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en la colonia Doctores, para honrar y mantener viva la memoria de personas desaparecidas. En esta acción colectiva se calcula un aforo de 35 asistentes, y se contempla que otras organizaciones de búsqueda se sumen.

En Benito Juárez, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en protesta contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Citas y protestas laborales

Entre las reuniones agendadas destacan la de extrabajadores de la extinta Ruta 100, quienes a las 11:00 se presentarán en la Secretaría de Gobierno del Zócalo para exigir el pago de su finiquito. Media hora después, el Movimiento Plural de Maquineros realizará reclamos por operativos de clausura de locales y la devolución de máquinas decomisadas. Además, víctimas de despojo de inmuebles protestarán desde las 9:30 en avenida Coyoacán y Matías Romero, en Benito Juárez, solicitando investigaciones y restitución de propiedades.

Eventos culturales y religiosos

El Zócalo capitalino, desde las 5:00 horas, permanecerá activo con un evento cultural masivo y la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”, así como actividades por las vacaciones de verano y partidos deportivos en Tlalpan. También se celebrarán fiestas patronales en Iztapalapa y San Lorenzo Huipulco, que pueden reunir a miles de asistentes.

Plantones activos

Durante la jornada, permanecerán activos plantones en zonas estratégicas como el Zócalo, la Plaza de la Mexicanidad y frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sostenidos por diferentes organizaciones en demanda de justicia laboral, restitución de inmuebles y apoyo a comunidades indígenas.

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