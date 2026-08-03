México
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de agosto

La moneda europea ha experimentado una caída respecto a la jornada anterior

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,12% respecto al precio previo de 19,98 pesos, según <i>Dow Jones</i>.

En la última semana, los euros registraron un avance del 0,56%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,56%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, con tres días consecutivos de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 4,9%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, lo que sugiere un leve aumento en la estabilidad del tipo de cambio.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El polémico posicionamiento de Ese Pérez contra Memo Schutz que desató una guerra en redes: “No conectas con nadie”

La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México dejó una actitud que encendió el debate entre los seguidores del reality

El polémico posicionamiento de Ese Pérez contra Memo Schutz que desató una guerra en redes: “No conectas con nadie”

Tras burlas a adultos mayores, Nay Salvatori argumenta “libertad de expresión” y después se disculpa

Diputada de Morena en Puebla publicó un mensaje en X dirigido a la ciudadanía y a personas de la tercera edad, y anuncia una disculpa en vivo en “Descasadas”

Tras burlas a adultos mayores, Nay Salvatori argumenta “libertad de expresión” y después se disculpa

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: persona muere tras caer a las vías en Romero Rubio-Oceanía

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: persona muere tras caer a las vías en Romero Rubio-Oceanía

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de agosto

Picaduras de araña doméstica: cómo reconocerlas y cuándo preocuparte

Aprende a identificar los síntomas benignos y los signos de alarma que sí exigen consultar a un médico

Picaduras de araña doméstica: cómo reconocerlas y cuándo preocuparte
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán, 12 días después fue hallado sin vida

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán, 12 días después fue hallado sin vida

Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán: 12 días después fue hallado sin vida

Así opera el Cártel de Los Reyes: origen, estructura, alianza con Cárteles Unidos y disputa contra el CJNG

Videos y fotos de Valeria Márquez resurgen en TikTok: así hablaba de su exnovio, el hijo del R1

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Memo Schutz sorprende a sus fans y se disfraza con un traje de pelota de beisbol en La Casa de los Famosos 2026

Memo Schutz sorprende a sus fans y se disfraza con un traje de pelota de beisbol en La Casa de los Famosos 2026

Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026: surgen las primeras rivalidades y alianzas en el reality

El polémico posicionamiento de Ese Pérez contra Memo Schutz que desató una guerra en redes: “No conectas con nadie”

Festival Internacional del Globo respalda a Christian Nodal pese al rechazo de colectivos feministas de Guanajuato

Gema estalla contra Yanet García tras su regreso a La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

México domina el medallero de Clavados con nueve medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México domina el medallero de Clavados con nueve medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Memo Schutz sorprende a sus fans y se disfraza con un traje de pelota de beisbol en La Casa de los Famosos 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 3 de agosto

Tabla general de la Liga MX 2026: así quedaron las posiciones tras la jornada 3

América golea 3-0 a Santos y suma su segunda victoria del Apertura 2026