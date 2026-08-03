Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de agosto

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,12% respecto al precio previo de 19,98 pesos, según <i>Dow Jones</i>.
En la última semana, los euros registraron un avance del 0,56%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,56%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, con tres días consecutivos de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 4,9%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, lo que sugiere un leve aumento en la estabilidad del tipo de cambio.
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