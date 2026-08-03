Tras burlas a adultos mayores, Nay Salvatori argumenta “libertad de expresión” y después se disculpa

La legisladora local de Morena en Puebla publica hoy 2 de agosto de 2026 un documento en X dirigido a la ciudadanía y a ese sector, y anuncia que también se disculpará en vivo en “Descasadas”

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La diputada local de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil, ofreció una disculpa pública el 2 de agosto de 2026 por los comentarios que realizó sobre hombres adultos mayores en su podcast “Descasadas”, luego de que inicialmente se negara a retirar el contenido o a pedir perdón, argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión.

El origen de la polémica

Los señalamientos surgieron a partir de un fragmento del podcast “Descasadas”, publicado en el canal de YouTube de Salvatori el 21 de julio, en el que la legisladora afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras que su compañera de bancada, Graciela Palomares, respondió: “Es que ya se están pudriendo”. Ambas hicieron también referencias a las arrugas, la piel y padecimientos asociados a la vejez.

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Posteriormente circuló un segundo fragmento del mismo programa en el que las participantes continuaron con comentarios sobre la salud y la vida sexual de los hombres de edad avanzada, lo que amplió la controversia en redes sociales.

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

La postura inicial: “no vamos a pedir disculpas”

Ante las críticas y las acusaciones de “ancianofobia”, Salvatori publicó un video en el que sostuvo que no retiraría el contenido del podcast ni ofrecería disculpas. La legisladora argumentó que:

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El contenido tiene un tono humorístico , y que una de las participantes se dedica al stand up.

Durante años, según su planteamiento, las mujeres han sido objeto de burlas relacionadas con la edad y la apariencia física por parte de hombres, por lo que consideró válido “revertir” ese tipo de comentarios.

El podcast no busca enfrentar a hombres y mujeres, sino ser un espacio de opinión.

La reacción de Morena

El consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero Castillo, difundió un video en su cuenta de X para deslindar al partido de los comentarios realizados por las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares durante el podcast “Descasadas”.

En el mensaje, dirigido de manera directa a la ciudadanía, Guerrero señaló que las expresiones de ambas legisladoras constituyen “una referencia discriminatoria” hacia las personas adultas mayores y precisó que dichos comentarios no corresponden con los principios ni valores del movimiento.

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Agustín Guerrero Castillo publica un video en X y atribuye a “Descasadas” expresiones que califica como discriminatorias contra personas de 60 años y más, al sostener que no reflejan el ideario del movimiento

Puntos centrales del mensaje

Guerrero ofreció una disculpa pública “por si alguien se siente agraviado” de las personas adultas mayores de 60 años.

Subrayó que lo dicho por las legisladoras “no son parte del ideario político” ni de los principios del partido guinda.

Afirmó que Morena “respeta a los adultos mayores” , a quienes calificó como “una parte fundamental” del movimiento y de la nación.

Expresó que la dirigencia “lamenta” las opiniones vertidas por ambas diputadas en el podcast.

Un deslinde, no una sanción

Hasta el momento, el pronunciamiento de Guerrero se ha limitado a un deslinde público y una disculpa institucional a nombre del partido, sin que se haya informado sobre algún llamado de atención formal, procedimiento interno o medida disciplinaria en contra de Salvatori o Palomares. Tampoco se ha precisado si la dirigencia nacional de Morena emitirá un posicionamiento adicional al respecto.

El mensaje del consejero estatal se dio antes de que Salvatori publicara su propia disculpa pública en X, por lo que las críticas al interior del partido parecen haber sido uno de los factores que antecedieron ese pronunciamiento.

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La legisladora local de Morena en Puebla publica el 2 de agosto de 2026 un mensaje en X tras la polémica por fragmentos de “Descasadas” y anuncia que también dará una disculpa en vivo en la próxima emisión

La disculpa pública

Horas después de la postura del vocero partidista, Salvatori publicó en su cuenta de X un documento titulado “Disculpas Públicas”, dirigido a la ciudadanía de Puebla, a los adultos mayores y a la opinión pública. En el texto, la legisladora sostuvo que sus comentarios “fueron malinterpretados” y usados dentro de una narrativa en su contra, aunque reconoció que las personas adultas mayores “con justa razón, se sintieron agraviados”.

En el mismo mensaje, aclaró que nunca hubo intención de atacar o descalificar a este grupo poblacional y anunció que ofrecerá disculpas en vivo durante su próxima emisión de “Descasadas”.

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Tras la disculpa publicada por su compañera de bancada, Nayeli Salvatori, la diputada local de Morena Elvia Graciela Palomares Ramírez difundió en su cuenta de X un comunicado oficial con membrete del Honorable Congreso del Estado de Puebla, en el que también se disculpó por sus comentarios durante el podcast “Descasadas”.

En un mensaje difundido en X, la legisladora dirige un escrito a la ciudadanía de Puebla y a la opinión pública, donde afirma que sus dichos se interpretan de otra manera y reconoce que hubo agravio

Lo que dice el comunicado

En el documento, Palomares se dirigió “a la opinión pública y, en especial, a las personas de la tercera edad”, y ofreció una disculpa por lo que calificó como una “interpretación” generada a partir de sus palabras. La legisladora aseguró que:

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En ningún momento existió la intención de ofender, descalificar o menospreciar a las personas de la tercera edad ni a ningún grupo en situación de vulnerabilidad.

Los comentarios se dieron dentro de un espacio de opiniones personales , que —según explicó— le han sido compartidas por otras mujeres.

Reconoció que, al ser descontextualizados, sus dichos dieron lugar a una interpretación distinta a la que, dijo, tenían originalmente.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la legisladora sostiene que no buscó ofender a ningún sector vulnerable y atribuye la polémica a una lectura fuera de contexto de sus comentarios

Respeto y labor legislativa

Palomares subrayó que, como diputada, tiene “plena conciencia de la responsabilidad” que implican sus palabras y reiteró su “respeto absoluto” hacia las personas de la tercera edad. En ese sentido, mencionó que ha impulsado, desde su labor legislativa, iniciativas y puntos de acuerdo orientados a fortalecer los derechos, el bienestar y el acceso a mejores condiciones de atención para este sector de la población.

La legisladora reafirmó su compromiso de continuar trabajando, desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Puebla, en acciones para una vida digna y con mayores oportunidades para las personas adultas mayores.

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Con esto, ya son tres pronunciamientos

Con la publicación de Palomares, suman tres los posicionamientos en torno a la polémica generada por el podcast “Descasadas”:

El deslinde y disculpa institucional del consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero. La disculpa pública de Nayeli Salvatori, tras haber defendido inicialmente sus dichos como ejercicio de libertad de expresión. El comunicado de Grace Palomares, quien atribuyó la controversia a una descontextualización de sus comentarios.