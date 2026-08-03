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América golea 3-0 a Santos y suma su segunda victoria del Apertura 2026

La escuadra azulcrema resuelve el duelo de la Jornada 3 del Apertura 2026 con tantos de Henry Martín, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas Alonso

El Club América goleó 3-0 a Santos Laguna este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte, en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Club América goleó 3-0 a Santos Laguna este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte, en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
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El Club América goleó 3-0 a Santos Laguna este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte, en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Henry Martín abrió el marcador al minuto 2, y en la recta final Brian Rodríguez (73’) y Alejandro Cárdenas Alonso (90’) completaron la cuenta.

Con el triunfo, América llegó a 7 puntos con récord 2-1-0 y sostiene su buen arranque del torneo, mientras Santos se quedó sin unidades con marca 0-0-3.

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El partido se encaminó temprano para el local con el cabezazo de Martín. Santos intentó responder con llegadas de Eduardo Aguirre, Ezequiel Bullaude y Ramiro Sordo, pero se encontraron con una actuación sólida del portero Rodolfo Cota y la zaga americanista.

En el complemento, el técnico americanista ajustó con los ingresos de Israel Reyes y Kevin Álvarez al descanso, y más tarde de Rodríguez, Osvaldo Arriaga y Cárdenas Alonso. Rodríguez marcó el 2-0 al minuto 73 y, ya en el tiempo agregado, Cárdenas Alonso selló el resultado tras un tiro de esquina.

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América terminó con 52% de posesión y 6 tiros a puerta; Santos registró la misma cantidad de remates a la portería En pases completados, el local superó al visitante con 446 al 88% frente a 375 al 81%, con Sebastián Cáceres destacado en defensa y Alan Cervantes en la distribución. El árbitro del encuentro fue Víctor Alfonso Cáceres Hernández.

América llega invicto a la pausa y Santos sigue sin respuesta

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)
Con el triunfo, América llegó a 7 puntos, mantiene el invicto y se instala en la parte alta de la tabla. (REUTERS)

El equipo azulcrema había comenzado el torneo con una victoria de 1-0 ante Querétaro en la Jornada 1 y con un empate de 1-1 frente a Atlante en la Jornada 2, ambos partidos como visitante. Con esos resultados sumaba cuatro puntos antes de recibir a Santos y buscaba su primer triunfo como local en el certamen.

Ese arranque también estaba sostenido por su comportamiento defensivo. Antes de la Jornada 3, el conjunto dirigido por Guillermo Almada solo había recibido un gol y se mantenía como un equipo con producción constante de puntos.

La victoria ante Santos modificó su registro a 2-1-0. Con eso, América pasó de la zona media-alta a una posición de mayor solidez entre los punteros del Apertura 2026.

En el otro extremo quedó Santos Laguna, que llegó al encuentro en crisis después de perder 3-2 ante Monterrey y 1-0 frente a Atlas en las dos primeras fechas. Esos resultados lo tenían entre los puestos 16 y 17 de la clasificación, con fallas tanto en ataque como en defensa.

Tras la derrota en Ciudad de México, el panorama se agravó para el cuadro lagunero. El equipo dirigido por Renato Paiva sigue sin victoria y sin empate en el torneo, con cero puntos y una presión creciente para encontrar resultados positivos en las siguientes jornadas.

La diferencia entre ambos equipos se reflejó en la tabla

Santos denunció un supuesto espionaje por parte de Staff de Atlas en el partido de la Jornada 2 (X/ @ClubSantos)
Santos Laguna acumuló tres derrotas en tres partidos, se queda con 0 puntos y se mantiene en el fondo de la clasificación. (X/ @ClubSantos)

Esta goleada confirmó dos trayectorias opuestas en apenas tres fechas. América aprovechó su regularidad y su capacidad ofensiva para afianzarse en la zona alta, mientras Santos profundizó su arranque sin puntos y quedó hundido en la parte baja.

Para el club capitalino, el resultado no solo representa tres puntos. También refuerza su candidatura temprana en el Apertura 2026 por la combinación de invicto, solidez defensiva y una victoria amplia justo antes del paréntesis por la Leagues Cup.

Para Santos, el 3-0 expuso la urgencia de una reacción inmediata si quiere mantenerse en la pelea por la liguilla. Después de tres jornadas, el saldo es de cero puntos, tres derrotas y una crisis que se hizo más profunda con la visita a Ciudad de México.

Al momento de la redacción de esta nota, el América es el número 1 de la tabla general, seguido por el Tijuana (7 puntos), los Pumas (6 puntos) y el Monterrey. Por otro lado, el Santos es el lugar 17, solo arriba del Juárez.

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