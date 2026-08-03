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Tabla general de la Liga MX 2026: así quedaron las posiciones tras la jornada 3

El América tomó el liderato del Apertura 2026 con siete puntos tras golear 3-0 al Santos

Balón de fútbol blanco y negro sobre césped verde en un estadio, con el logo de la Liga MX, una flecha verde ascendente y una flecha roja descendente.
Un balón de fútbol sobre césped en un estadio presenta el logo de la Liga MX, acompañado de una flecha verde ascendente y otra roja descendente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El América tomó el liderato de la Liga MX con siete puntos al término de la tercera jornada del torneo Apertura 2026, una fecha que también dejó la goleada 5-1 del Pumas al Juárez y la posterior destitución del entrenador portugués Pedro Caixinha, quien deja al equipo juarense en el último lugar sin unidades.

La jornada se disputó entre el viernes 1 y el domingo 3 de agosto con nueve partidos. Santos y Juárez comparten el sótano de la clasificación sin puntos; el primero con diferencia de goles de -5 y el segundo con -6.

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Viernes: Pumas golea al Juárez y Caixinha pierde el trabajo

Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026
Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026 (Pumas MX/FB)

En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Pumas de la Universidad Nacional aplastaron 5-1 al local. El brasileño Juninho Vieira fue figura con tres goles: de penal al 18′, en jugada al 22′ y al 48′. El paraguayo Robert Morales anotó el 3-0 al 40′ y Guillermo Martínez cerró el 5-1 al 83′. El panameño José Luis Rodríguez había descontado al 45′+4 para los Bravos.

“Hoy fuimos respetuosos con el rival, siempre jugando a lo mismo, no escatimamos, y más allá de las dificultades que pueda tener el rival, dimos un gran partido y hay que darle el crédito a mis jugadores”, dijo el entrenador argentino Esteban Solari.

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Al día siguiente, la dirigencia del Juárez anunció la destitución de Caixinha. “Ha concluido la relación laboral con el director técnico Pedro Caixinha y su cuerpo técnico”, informó el club.

Foto de archivo del director técnico Pedro Caixinha. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 21 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo del director técnico Pedro Caixinha. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 21 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El portugués de 55 años deja al equipo en el fondo de la tabla con siete goles en contra y un balance de cinco triunfos, cuatro empates y once derrotas en 20 partidos. El español Salvador Valero, de 33 años, técnico del sub 21, asumió como interino.

En el estadio Cuauhtémoc, el Puebla y las Chivas del Guadalajara empataron 1-1 bajo un intenso aguacero que dejó charcos en la cancha. Eduardo Mustre adelantó a la Franja al 25′ con su primer gol en la Liga MX. Roberto Alvarado igualó al 63′ con un zurdazo cruzado; el “Piojo” acumula los cuatro puntos y los dos goles de las Chivas en este torneo.

“Los últimos quince minutos, en el estado en que estaba la cancha, era imposible jugar y eso nos perjudicó”, dijo el entrenador argentino Gabriel Milito.

El Atlético San Luis y el Tijuana del uruguayo Sebastián Abreu empataron 0-0. Los fronterizos, con siete puntos, quedaron en el segundo lugar de la clasificación general.

Sábado: Crespo debuta con derrota, Querétaro sorprende a Tigres y Atlante vence al campeón

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Atlante's Luis Calzadilla celebrates scoring their second goal with Atlante coach Miguel Herrera REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Atlante's Luis Calzadilla celebrates scoring their second goal with Atlante coach Miguel Herrera REUTERS/Eloisa Sanchez

En el estadio Jalisco, el argentino Hernán Crespo tuvo un debut aciago al frente del Atlas al caer 2-0 ante el Monterrey de su compatriota Matías Almeyda. Diego Rossi abrió al 28′ y Lucas Ocampos cerró de penal al 90′+7. Crespo y Almeyda fueron compañeros en River Plate y en la selección argentina. “Hoy encontrarlo, después de tanto tiempo y como adversario, me resultó raro porque siempre defendíamos lo mismo”, dijo Almeyda.

En el estadio La Corregidora, el Querétaro del chileno Esteban González venció 3-2 a los Tigres en tiempo de reposición. Alí Ávila (11′) y Mateo Coronel (18′) pusieron el 2-0. Rodrigo Aguirre (41′) y Juan Brunetta de penal (60′) empataron para los felinos. El uruguayo Santiago Homenchenko definió con un penal al 90′+12.

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta azul, el otro con camiseta naranja y azul, disputan un balón en un campo de césped. Una árbitra de rojo de fondo
Tenso se vivió el partido sobre los minutos finales en La Corregidora. (X / Liga BBVA MX)

Los Tigres acumulan un solo punto en tres fechas; el equipo atraviesa una crisis tras la renuncia del técnico Guido Pizarro y la salida de André-Pierre Gignac y Ángel Correa. El mexicano Hernán Elizondo, técnico del sub 21, dirige de emergencia.

En el estadio Azteca, el Atlante de Miguel Herrera venció 3-2 al campeón Cruz Azul. Luis Puente (44′), Luis Calzadilla (47′) y el ecuatoriano Jhojan Julio de penal (75′) anotaron para los Potros de Hierro. Nicolás Ibáñez (60′) y Agustín Palavecino (90′+10) descontaron para la Máquina.

El León venció 1-0 al Pachuca con gol de Daniel Arcila al 41′.

Domingo: América toma el liderato y Toluca sube al tercero

Foto de archivo de jugadores del América celebrando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de julio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de jugadores del América celebrando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de julio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

En el estadio Azteca, las Águilas del América golearon 3-0 al Santos. Henry Martín abrió al minuto 2 de cabeza. Brian Rodríguez, en sus primeros minutos del torneo tras recuperarse de un esguince, hizo el 2-0 al 73′. Alejandro Cárdenas cerró el 3-0 al 90′. El portero Rodolfo Cota fue figura con al menos seis atajadas.

En el estadio Nemesio Diez, el Toluca del argentino Antonio Mohamed derrotó 3-1 al Necaxa y trepó al tercer lugar. Iván López abrió al 29′, Julián Carranza igualó al 42′ para los Rayos, pero Everardo López devolvió la ventaja al 45′+5. El 3-1 llegó al 57′ cuando un disparo pegó en el travesaño y rebotó en la espalda del portero Luis Jiménez para terminar en el arco. El Necaxa terminó con nueve hombres por las expulsiones de Carranza al 45′+6 y Agustín Oliveros al 80′.

Tabla general tras la jornada 3

  1. América — 7 pts
  2. Tijuana — 7 pts
  3. Toluca — 6 pts
  4. Pumas — 6 pts
  5. Monterrey — 6 pts
  6. Cruz Azul — 6 pts
  7. Querétaro — 6 pts
  8. Necaxa — 6 pts
  9. Atlas — 6 pts
  10. Atlante — 4 pts
  11. Puebla — 4 pts
  12. Guadalajara — 4 pts
  13. Pachuca — 3 pts
  14. León — 3 pts
  15. Atlético San Luis — 2 pts
  16. Tigres — 1 pt
  17. Santos — 0 pts
  18. Juárez — 0 pts

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