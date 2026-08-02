Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Alegna González consigue oro en marcha de Medio Maratón

Alegna González consigue oro en marcha de Medio Maratón y se sigue consolidando como una de las mejores atletas en la disciplina.
Además, su compatriota Alejandra Ortega consiguió medalla de plata en la misma competencia
México ya suma más de 230 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
¡Dos medallas más para México!
Ricardo Ortiz consigue la presea de oro y Roberto Vásquez la de bronce en el Medio Maratón
La delegación mexicana continúa con una actuación sobresaliente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana.
México mantiene el liderato en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al sumar 100 medallas de oro. La delegación nacional consolida su dominio en la competencia regional, incrementando la distancia con sus rivales más cercanos.
Se prevé que este domingo, con el inicio de las pruebas de atletismo —particularmente el maratón— y la conclusión de las finales de clavados, la cosecha de preseas continúe, donde la meta es acercarse al récord de 145 oros, marca impuesta hace tres años durante la edición de San Salvador 2023.
México abre la jornada del domingo con oro y plata en Santo Domingo 2026
La jornada para los atletas mexicanos inició desde la madrugada de este domingo con la prueba del medio maratón. En la rama femenina, Laura Galván se adjudicó la medalla de oro, mientras que Adela Honorato obtuvo la plata, colocando a México en las primeras posiciones de la disciplina.
Sin embargo, en la rama masculina ningún representante nacional logró subirse al podio.
Estos resultados marcaron el arranque de una jornada positiva para la delegación nacional, que busca mantener el ritmo en la suma de medallas dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.