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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Alegna González consigue oro en marcha de Medio Maratón

La delegación tricolor busca acercarse al récord de medallas de oro obtenido en San Salvador 2023 de 145, por lo que buscan otra gran jornada durante este domingo

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En pocas líneas:

13:35 hsHoy

Alegna González consigue oro en marcha de Medio Maratón y se sigue consolidando como una de las mejores atletas en la disciplina.

Además, su compatriota Alejandra Ortega consiguió medalla de plata en la misma competencia

México ya suma más de 230 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La mexicana Alegna González posa tras conquistar la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de atletismo, el sábado 20 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matthias Schrader)
La mexicana Alegna González posa tras conquistar la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de atletismo, el sábado 20 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matthias Schrader)
13:31 hsHoy

¡Dos medallas más para México!

Ricardo Ortiz consigue la presea de oro y Roberto Vásquez la de bronce en el Medio Maratón

13:26 hsHoy

México se aproxima a su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación mexicana llegó a las 100 preseas doradas este sábado y sueña con romper su marca histórico, establecida hace tres años en San Salvador

La delegación mexicana llegó a las 100 preseas doradas este sábado y sueña con romper su marca histórico, establecida hace tres años en San Salvador. (X@OlimpismoMex)
La delegación mexicana llegó a las 100 preseas doradas este sábado y sueña con romper su marca histórico, establecida hace tres años en San Salvador. (X@OlimpismoMex)

La delegación mexicana continúa con una actuación sobresaliente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana.

Leer la nota completa
13:25 hsHoy

México mantiene el liderato en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al sumar 100 medallas de oro. La delegación nacional consolida su dominio en la competencia regional, incrementando la distancia con sus rivales más cercanos.

Se prevé que este domingo, con el inicio de las pruebas de atletismo —particularmente el maratón— y la conclusión de las finales de clavados, la cosecha de preseas continúe, donde la meta es acercarse al récord de 145 oros, marca impuesta hace tres años durante la edición de San Salvador 2023.

12:20 hsHoy

México abre la jornada del domingo con oro y plata en Santo Domingo 2026

Laura Galván es la máxima exponente de las carreras de fondo a nivel nacional
Laura Galváncomenzó la jornada de este domingo con una medalla de oro. (Foto: Conade)

La jornada para los atletas mexicanos inició desde la madrugada de este domingo con la prueba del medio maratón. En la rama femenina, Laura Galván se adjudicó la medalla de oro, mientras que Adela Honorato obtuvo la plata, colocando a México en las primeras posiciones de la disciplina.

Sin embargo, en la rama masculina ningún representante nacional logró subirse al podio.

Estos resultados marcaron el arranque de una jornada positiva para la delegación nacional, que busca mantener el ritmo en la suma de medallas dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

13:03 hsHoy

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